Različne vrste ovitkov za telefon - odkrijte, kateri je najboljši!

Ovitki za telefon niso le zaščita naših najljubših elektronskih napravic, pač pa pravi modni dodatki, ki izražajo slog in osebnost. Izbirna na trgu je zato obsežna in neverjetno raznolika. Kateri pa so tisti kriteriji, po katerih izbiramo ovitek za telefon?

Pomembni so nam predvsem: zaščita telefona, slog, zaščita stekla, barva in možnosti personalizacije. Glede na vse našteto se odločamo med različnimi vrstami ovitkov, vsaka pa ima svoje prednosti. Poglejmo, katere.

Trdi ovitki

Gre za trden ovitek, ki je oblikovan za specifičen model telefona, kot so ovitki za iPhone, ovitki za Samsung ali ovitki za telefon Huawei. Običajno pokriva hrbet naprave in njene vogale. Namenjeni so zaščiti hrbta in robov pred udarci ter praskami.

Ti ovitki so tanki in lahki ter ne dodajo dodatne teže sami napravi. Lahko so prozorni, barvni, svetleči ali mat, mogoče pa jih je personalizirati z logotipi ali lastnimi dizajni.

Minus pri teh ovitkih je ravno trdota, saj ob udarcu lahko počijo. Seveda se poškodbe ponavadi zgodijo prav na mestih, ki so najbolj občutljiva, kar pomeni, da tak ovitek morda ne bo dovolj zaščitil telefona.

Gel ali TPU-ovitki

TPU ali termoplastični poliuretan je material, ki ga odlikujejo elastičnost, prozornost ter visoka zaščita pred maščobami in tekočinami. Taki ovitki so tanki in lahki ter jih najdemo v mavrici različnih barv.

Material dobro prenaša udarce in praske, zaradi svoje elastičnosti pa ne bo razpokal. Gel ovitki varujejo hrbet telefona ter njegove robove in vogale.

Silikonski ovitki

Silikonski ovitki so bili sprva zelo mehki in na otip celo malce lepljivi. Tako se je telefon s takim ovitkom kar dobro oprijel podlage, kar je super, če želimo imeti telefon med vožnjo na armaturni plošči. Žal pa se na tak silikon odlično prime tudi vsa umazanija.

Danes so silikonski ovitki narejeni iz tako imenovanega tekočega silikona. Ta je precej trši od tradicionalnega silikona in bolj spominja na TPU. Običajno so ti ovitki zelo lahki, matirani in se odlično ubranijo prstnih odtisov ter prahu. Taki ovitki telefon zaščitijo podobno kot TPU-ovitek.

So pa priljubljeni, ker dajejo mehak in gladek, koži podoben občutek v rokah.

Usnjeni ovitki

Usnje še vedno velja za znamenje prestiža. Ti ovitki imajo podobno težo in obliko kot trdi ali TPU-ovitki, le da so narejeni iz naravnega ali umetnega usnja. Nekateri so v osnovi trdi ovitki, oblečeni v usnje, spet drugi so v celoti usnjeni s tanko fleksibilno podlago, ki drži telefon. Usnjeni ovitki so lahko zelo različnih barv in dajejo vtis luksuza.

Posebej vzdržljivi ovitki

Za tiste, ki jim telefon večkrat pade na tla, priporočamo posebej vzdržljive ovitke za telefone. Ne le pri nerodah, ti ovitki so posebej priljubljeni pri ljudeh, ki veliko delajo zunaj, kjer se telefon zlahka zmoči, poškoduje ali pa je izpostavljen prahu in umazaniji. Govorimo o uporabi na gradbiščih, v gozdu, tovarnah in recimo na kmetijah.

Pri tem ovitku gre za posebej ojačan trdi ovitek, ki ponuja zaščito za hrbet, vogale in robove ter včasih celo za sprednji del telefona. Nekateri modeli so celo neprepustni za prah in vlago.

Proizvajalci takih ovitkov radi poudarjajo, da ponujajo zaščito, s katero telefon opravi tako imenovani "vojaški test", ko ga, zaščitenega z ovitkom, spustijo na tla z višine petih metrov. K temu radi dodajo še oceno IPS, ki kaže raven zaščite pred vlago.

Zaradi vsega naštetega so ti ovitki debelejši in težji, vendar ostajajo priljubljeni, saj zagotavljajo dobro zaščito telefona v resnično zahtevnih pogojih.

Preklopni in flip ovitki

Preklopni ovitki so videti kot platnice knjige in se pogosto uporabljajo še kot denarnica, saj poleg telefona vanje spravljamo denar in vsaj eno plačilno kartico.

Pogosto so narejeni iz pravega ali umetnega usnja in imajo polikarbonatni vstavek, v katerega vpnemo telefon. Ker tak ovitek pokrije celoten telefon, je ta v torbici ali nahrbtniku dobro zaščiten pred praskami.

Nekateri ovitki te vrste zaradi svoje prosojnosti omogočajo pogled na sporočila in telefonske klice ter čas in datum. Oblika preklopnega ovitka pa se lahko uporabi tudi kot stojalo za telefon.

Tak ovitek telefonu doda kar nekaj debeline, še posebej če vanj spravljamo denar ali kartice. Hkrati omogoča, da denarnico mirno pustimo doma, saj imamo s seboj vse, kar potrebujemo.

Flip ovitki so zelo podobni, le da se odpirajo na krajšem robu telefona – bodisi zgoraj bodisi spodaj. Niso pa tako pogosti ali priljubljeni kot klasični preklopni ovitki.

Skini za telefone

Skini niso ravno ovitki, so pa odličen način, da telefon prilagodimo svojim željam in okusu. Običajno so narejeni iz vinila, najdemo pa jih v vseh mogočih barvah in potiskih.

So preprosti za uporabo in predvsem poceni, zato jih lahko imamo več in z njimi vsak dan drugačen telefon. Ker so tanki, ponujajo le nekaj zaščite pred praskami, telefona pa ne varujejo pred udarci in padci. Niso najljubša oblika ovitkov, saj imamo ljudje vseeno raje nekoliko bolj kompaktne ovitke, ki ponujajo več.

Izberite pravi ovitek za svoj telefon in ga zaščitite pred vsemi zunanjimi dejavniki, da vam bo služil dolga leta in pri tem ostal nepoškodovan!

