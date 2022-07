Radi igrate videoigre? Potem vas bo novi Samsung Neo QLED 8K televizor zagotovo navdušil.

Oglasno sporočilo

Poleg izjemne kakovosti zvoka in slike televizor Samsung Neo QLED 8K 2022 nudi izjemno izkušnjo tudi pri igranju videoiger. V času počitnic, ko imamo nekoliko več časa in preživimo tudi več dni doma, je igranje videoiger zagotovo priljubljen vir zabave.

Revolucionarna Mini LED tehnologija

Ob pogledu na seznam tehničnih specifikacij novih televizorjev Samsung Neo QLED bo vašo pozornost zagotovo pritegnila osvetlitev Mini LED, s katero so opremljeni vsi modeli te linije. Ta tehnologija pomeni pomemben razvoj osvetlitve FALD (Full Array Local Dimming), za katero je značilno, da je razdeljena na območja, ki jih je nato mogoče upravljati neodvisno.

Osvetlitev z mini diodami LED osnovno zasnovo LED še nadgradi, saj so mini diode velike le 200 mikronov, kar ustreza eni petini dimenzij standardnih diod LED, ki sestavljajo osvetlitev televizorja. Vsaka mini LED dioda je tako odgovorna za osvetlitev le nekaj slikovnih pik. Tako so televizorji sposobni prikazati najmanjše podrobnosti, ki jih zagotavlja tehnologija Quantum Matrix in vas tako pritegnejo v središče dogajanja.

Nevralni Quantum procesor 8K uporablja tudi umetno inteligenco in izboljša stopnjo kontrasta za kristalno jasno sliko. S takšnim zelo natančnejšim nadzorom osvetlitve ozadja se dosežejo večja svetlost slike, globlji prikaz črne barve, drastično boljša kakovost HDR, vse z veliko manj prelivanja svetlobe v temne dele slike. Milijarda odtenkov natančnih barv s kvantnimi pikami v nano velikosti pa vam bo omogočila, da boste videli 100-odstotni obseg barv v vseh vsebinah.

Kaj prinaša na področju igranja iger?

Tako kot vsi drugi televizorji je Neo QLED 2022 opremljen z vmesnikom HDMI 2.1, ki je potreben za igranje iger v ločljivosti 4K s frekvenco osveževanja 120 Hz. Podpira vse trenutne tehnologije prilagodljive sinhronizacije, kot so G-SYNC, FreeSync Premium Pro in VRR. Njihova uporaba zagotavlja, da je dogajanje popolnoma gladko in tekoče s popolno odpravo trzanja in drugih anomalij, ki se pojavijo, kadar prilagodljive sinhronizacije ni. K temu je treba dodati še izjemno majhen vhodni zamik pri predvajanju s frekvenco osveževanja 120 Hz, ki je pri vseh ločljivostih od Full HD do 4K manj kot šest milisekund. Zaradi tega se vsi premiki miške ali manevri na igralni ploščici takoj pretvorijo v dejanja na zaslonu.

Poleg tega so tu še druge lastnosti za uživanje v najnovejših videoigrah. Z izjemno širokim akcijskim zaslonom Super Ultrawide v razmerjih stranic 21:9 in 32:9. Televizor Neo QLED z Motion Xcelerator Turbo Pro podpira ločljivost 4K s hitrostjo osveževanja brez primere 144 Hz.

Za popolno izkušnjo tudi popoln zvok

Vrhunsko izkušnjo zvoka tudi ob igranju iger omogoča Dolby Atmos®. Tehnologija, ki z novim prostorskim načinom razkrije vse podrobnosti z neprimerljivo razločnostjo in globino. Ne glede na to, ali radi igrate igre, poslušate koncerte ali gledate akcijske filme, zvok vas bo posrkal vase in vam nudil izjemno resnično izkušnjo.

Tehnologija samodejnega optimiziranja zvoka uporablja umetno inteligenco za optimizacijo zvoka na podlagi analize scen v resničnem času glede na njihovo vsebino. Object Tracking Sound Pro tehnologija pa sledi dogajanju na zaslonu in pozicionira predvajanje na zvočnikih. S tem ustvari kar najbolj realističen zvok. Tudi funkcija SpaceFit zvok analizira ter okolje in zvok televizorja prilagaja idealnim postavkam.

Najboljši imajo tudi najboljšo ponudbo

Trije modeli Neo QLED 8K in trije modeli Neo QLED 4K so za leto 2022 pridobili certifikat z zmanjšanjem teže izdelka in porabe energije v fazi uporabe. Na natečaju iF Design Award 2022 je bil v kategoriji izdelkov poleg drugih naprav nagrajen prav model Neo QLED 8K. To, da je kakovost igranja iger tako na Neo QLED 8K kot 4K izjemna, dokazujeta tudi nedavno prejeti nagradi za odlično kakovost slike CES Innovation Award.

Ob nakupu nekaterih televizorjev Samsung prejmete v začetku poletja še zvočnik Soundbar. Promocija velja za modele iz leta 2022 in traja do porabe zalog.



