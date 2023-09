Slovensko podjetje Blocksquare je uspešno izvedlo prvo notarsko overjeno tokenizacijo nepremičnine na svetu, ki je zdaj uradno vpisana v slovenski zemljiški knjigi. Kot so poudarili v podjetju, so z vključitvijo notarizacije v proces tokenizacije uspešno premostili ključne pravne izzive in ovire ter s tem močno odpirajo trg nepremičnin.

Tokenizacija nepremičnin je postopek, pri katerem se pravice do fizičnih sredstev, kot so nepremičnine, pretvorijo v digitalne žetone (tokene). Žetoni predstavljajo delček vrednosti nepremičnine, z njimi se lahko trguje, ob tem pa nudijo povsem digitalen, varen in transparenten način lastništva nepremičnin, so v sporočilu za javnost pojasnili v podjetju.

Blocksquare je svojo prvo nepremičnino uspešno postavilo na blockchain leta 2018, ko je v pilotnem projektu vlagateljem omogočil investicijo v parkirno mesto v ljubljanskem Tehnološkem parku.

V podjetju so prepričani, da je prva registracija tokenizirane nepremičnine v zemljiški knjigi prelomni trenutek za nepremičninsko panogo. "Z vključitvijo notarizacije v proces tokenizacije smo uspešno premostili ključne pravne izzive in ovire, kar močno odpira trg nepremičnin. Notarizacija namreč zagotavlja, da ima vsak sklenjeni posel tudi neposredno izvršljiv notarski zapis," so zapisali.

Kdor bi imel prek rešitve, ki jo ponuja Blocksquare, lastniški delež v gospodarski nepremičnini, kot je na primer polje vetrnih elektrarn, bi bil upravičen do ustreznega deleža prihodka, ki ga nepremičnina ustvarja.

Kot so poudarili, je podjetje z uspešno uporabo blockchain tehnologije in formalizacijo lastništva v zemljiški knjigi izpolnilo pričakovanja glede regulativne skladnosti in varnost na globalni ravni. Ta dosežek po njihovi oceni odpira številne priložnosti za vlagatelje, ki želijo vstopiti na mednarodni trg tokeniziranih nepremičnin.

"Ta mejnik je plod trdega dela naše celotne ekipe. Ambiciozno idejo smo uresničili v oprijemljivo in pravno veljavno realnost," je dosežek komentiral glavni izvršni direktor podjetja Blocksquare Denis Petrovčič.

Petrovčič je v pogovoru za Siol.net leta 2019 pojasnil tudi, da gre zaradi tokenizacije tudi za bolj likvidno naložbo, saj je izpostavljena globalnemu trgu. Če je tokenizirana, lahko na primer vsak kupi nepremičnino v Braziliji ali na Norveškem. "Lastniki digitalnih delnic nepremičnine lahko z njimi tudi trgujejo na različnih spletnih borzah, kot solastniki pa so upravičeni tudi do prejemanja dividend od najemnin, če se nepremičnina oddaja."

Od šefa znane ljubljanske restavracije do nepremičninarja prihodnosti

Denis Petrovčič meni, da ima rešitev, ki jo na temeljih blockchaina razvija Blocksquare, ogromen potencial. "Na trgu naložbenih nepremičnin nas bo ta tehnologija pripeljala iz sedanjosti, kjer se lastništvo stavbe v povprečju zamenja enkrat na desetletje, v novo dobo, kjer digitalni deleži neke nepremičnine zamenjajo lastnika tudi do stokrat v minuti," je pred štirimi leti povedal za Siol.net. Foto: Mediaspeed

Denis Petrovčič, soustanovitelj in izvršni direktor podjetja Blocksquare, je pred štirimi leti gostoval v rubriki Slovenija zna! na Siol.net.

Po izobrazbi je sicer arhitekt, med letoma 2008 in 2012 pa je vodil znano azijsko restavracijo Shambala v Ljubljani, ki so jo ustanovili v družinskem krogu.

Podjetje Blocksquare sta ustanovila Denis Petrovčič in Viktor Brajak.

Na področju nepremičnin je začel delovati leta 2015 s projektom Študentska hiša, ki ponuja nastanitve študentom v več mestih po Sloveniji. S tehnologijo veriženja podatkovnih blokov (blockchain) se je začel ukvarjati leta 2016. "Po skoraj štirih mesecih prebiranja materialov o blockchainu in učenja sem se opogumil ter o tej temi načel pogovor z Viktorjem Brajakom, sicer odličnim prijateljem in solastnikom priznanega tehnološkega podjetja Medius."

Blocksquare je pred štirimi leti zmagal na prestižnem mednarodnem dogodku CV Summit v švicarskem Zugu, kjer je svoje projekte predstavilo več kot 400 blockchain podjetij z vsega sveta. Foto: CV Summit

Petrovčič je pojasnil, da sta z Brajakom menila, da bo blockchain tehnologija današnjemu internetu dodala nov sloj funkcionalnosti, ki bo močno pospešil trgovanje in izmenjavo vrednosti. Ta sklep je bil tudi povod za njuno skupno ustanovitev podjetja Blocksquare.