Prihodnost je v povezanosti

Pametno življenje se lahko nanaša na različne okoliščine v našem življenju. Dandanes za mnoge to pomeni najnovejšo tehnologijo in kako ta opredeljuje udobje našega dela, zabave, bivanja. Z novimi napravami Samsung pa je vse postalo še bolj enostavno. In še bolj povezano.

Letos izstopata dva nova zložljiva pametna telefona − Galaxy Z Fold3 5G in Galaxy Z Flip3 5G. Pri izdelavi teh so mislili prav na vsako podrobnost, da so ustvarili orodji, ki se vam prilagajata v vsakem trenutku. Vas zanima, kaj ju odlikuje in kako olajšata delo ter polepšata zabavo? Potem berite dalje.

Novo poglavje inovacij pri zložljivih telefonih

Tako Galaxy Z Fold3 5G kot Galaxy Z Flip3 5G sta narejena s spretnostjo in vrhunskimi inovacijami. Vključujeta ključne izboljšave, ki nudijo izjemno vzdržljivost in optimizirano zložljivo izkušnjo. Čeprav na pogled različna, ju odlikuje izjemen dizajn. S funkcionalnostmi pa ponujata edinstven, nov način dela in zabave.

Telefona sta vodoodporna in bosta zdržala padec v vodo (tudi takega do 1,5 metra globoko v sladko vodo za do 30 minut), kar potrjuje ocena IPX8. Uporabljeni materiali zagotavljajo vzdržljivost in trpežnost ob vsaki uporabi in vsakem pregibu. Z Galaxy Z Fold3 5G pa celo ob kakšni nepričakovani nezgodi, saj ga na zunanji strani ščiti do zdaj najmočnejše uporabljeno steklo na Galaxy Z. Izjemno tanko steklo na glavnem zaslonu obeh zložljivih telefonov predstavlja največji skok v tehnologiji Samsung zložljivih zaslonov in je 80 odstotkov bolj trpežno kot doslej. Samozavestno ju lahko odpirate in zapirate, po njiju tipkate, pošiljate sporočila ...

Galaxy Z Fold3 5G − od kompaktnega do konkretnega

Galaxy Fold v zaprtem položaju omogoča klasično držanje z eno roko in enostavno upravljanje. Ko pa ga odprete, se vam predstavi povsem nov svet gledanja videoposnetkov – 19,3-centimetrski (7,6'') zaslon za sabo ne pusti ničesar drugega kot videoposnetek na zaslonu. Ta brezkončni upogljivi zaslon AMOLED nima odprtine za kamero, zato se lahko popolnoma prepustite zares realistični izkušnji gledanja.

Popolnoma izkoristite osupljiv zaslon

Zaslon v odprtem položaju zlahka razdelite na tri aplikacije, nato pa odprite še dodatnih pet prek pojavnih oken. Shranite skupine aplikacij na robno ploskev in jih pozneje odprite za takojšnjo večopravilnost, hkrati pa glejte vsebine, klepetajte in še veliko več. Vaš telefon zagotavlja enako produktivnost kot vaš računalnik, a se zloži v vaši dlani za lažje prenašanje. Brezhibno deluje z aplikacijami Microsoft, kar vam omogoča, da odprete telefon in ga spremenite v še boljšo delovno postajo ter tako hitro opravite vse, kar je na vašem seznamu.

Prvo pisalo S Pen na zložljivi napravi

S pisalom se dotaknite stekla in uživajte v natančnosti, ki je vaši prsti ne dosežejo. Popoln pripomoček za večopravilnost. Prepogljiv način pa vam omogoča prostoročno gledanje vsebin, opravljanje videoklicev in še veliko več. Na glavnem zaslonu modela Z Galaxy Z Fold3 5G je najlažje doslej delati zapiske med videoklicem ali odkljukati nekaj s seznama opravil, in to kar med branjem elektronskih sporočil. To je najboljša Samsung izkušnja S Pen do zdaj, in to še s krajšo zakasnitvijo za realistično sestavo – zagotavlja gladko in intuitivno delanje zapiskov ter pošiljanje sporočil.

Noben drug Samsung Galaxy ne posname takšnih fotografij in videoposnetkov

Spremenite način fotografiranja in videoklicev s petimi različnimi kamerami na treh različnih mestih in uživajte prostoročno svobodo, ki jo omogoča Prepogljiv način. Posnemite trenutke iz več kotov in z več kamerami – vključno s kamero na ovitku in glavno kamero hkrati. Oglejte si fotografijo, ki ste jo posneli, ne da bi odprli Galerijo. Z umetno inteligenco, ki ohranja barvo in jasnost vaših fotografij, ki jih posnamete ponoči, in prepogljivim načinom za stabilizacijo glavne kamere brez dodatne opreme pa posnamite profesionalni posnetek že v prvem poskusu.

Galaxy Z Flip3 5G − stil, ki pride s funkcionalnostjo

Tako majhen, da ga lahko pospravite v žep svojih najožjih kavbojk. A s premijskimi funkcijami tako zmogljiv, da presega vsa pričakovanja. Naj vas pritegnejo elegantni odtenki, obročkasta držala in ovitki s trakci − Z Flip3 je zagotovo telefon za tiste, ki želijo izstopati.

Preverite vreme, svoj urnik, preberite sporočila ... Vse to, ne da bi odprli svoj Z Flip3. 1,9- palčni zunanji zaslon je štirikrat večji kot doslej pri tovrstnih telefonih in omogoča enostaven pregled vsebine, ko ste na poti.

Večopravilnost še nikoli ni bila tako enostavna

Če ste med tistimi, ki morajo delati vedno več stvari hkrati, je za vas dobra novica, da bo z Galaxy Z Flip3 telefonom to še bolj preprosto. Telefon lahko razdelite na dva dela in se tako lotite dveh opravil hkrati. Ker Z Flip3 deluje kot mini prenosnik, delo lahko praktično opravljate v kateremkoli položaju, kar vam omogoča maksimalno prilagodljivost.

Zajemite hitre fotografije kar z zunanje kamere

Fotoaparat telefona Z Flip3 je opremljen z nekaterimi najnovejšimi funkcijami. Prostoročno z zunanje kamere lahko zajame dih jemajoče selfije. Lahko pa pustite napravo zloženo in zajamete hitro fotografijo – in zdaj celo video – neposredno z zunanjega zaslona.

Fotografiranje in delanje videoposnetkov v napol odprtem telefonu omogočata stabilizacijo kamere in s tem jasne posnetke. Telefon samodejno prilagaja kader in poskrbi za osredotočen posnetek ves čas.

Galaxy Watch4 − izdelana, da postanete najboljša različica sebe

Ni dovolj, da poslušate svoje telo, ampak tudi, da ga poznate. To dosežete s pomočjo Samsung ure, ki je najboljše orodje za spremljanje počutja. Odlikuje jo nabor funkcij za zdravje in dobro počutje, s koristnimi informacijami, s katerimi bolj poglobljeno razumete splošno zdravje in telesno pripravljenost. Galaxy Watch4 je namreč opremljena s Samsung senzorjem BioActiv, ki je orodje za merjenje telesne sestave, kot so stanje skeletnih mišic, bazalna presnova ter delež vode in maščobe v telesu. Zdaj lahko zlahka preverite sestavo svojega telesa na zapestju le z dvema prstoma in to v realnem času. V približno 15 sekundah bo senzor na vaši pametni uri zajel 2.400 podatkovnih točk. Sledite svojim dejavnostim in rezultatom vadbe na svoji uri in telefonu. Preštejte korake, preverite kalorije in ostanite na pravi poti z GPS. Galaxy Watch4 zazna fizično aktivnost, da lahko sledi vašim rutinam, in podpira več kot 90 vrst vadb za bolj natančno poročilo o njih.

Pametna ura omogoča brezhibno povezavo z napravami Samsung Galaxy. Tako lahko neposredno s svoje ure nadzorujte aplikacije na svojem telefonu. Pri uporabniškem vmesniku UI Watch se združljive aplikacije samodejno namestijo na vašo uro, ko jih naložite na telefon. Pomembne nastavitve, kot je del dneva, ko imate vklopljeno funkcijo Ne moti, in blokirani klicatelji se sinhronizirajo takoj. Brez truda nadzorujte svojo mobilno izkušnjo z glasovnim upravljanjem Bixby, upravljanjem lunete in upravljanjem s kretnjami. Premaknite podlaket dvakrat gor in dol, da sprejmete klic, ali dvakrat zavrtite zapestje, da zavrnete klic ali izključite opozorila in alarme. Poleg vsega pa premore impresivnih 16GB notranjega spomina, kar pomeni, da boste imeli dovolj prostora za prenos in hrambo svojih najljubših aplikacij, glasbe in fotografij – ki so varni zahvaljujoč Samsung varnostni platformi Knox.

Z Galaxy Watch 4 lahko izboljšate kakovost svojega spanja, saj s funkcijo sledenja spancu omogoča holistično analizo stopenj spanja med počitkom. Izboljšane možnosti merjenja pa omogočajo preverjanje stopnje kisika v krvi in morebitne vzorce smrčanja.

Visoka zmogljivost in eleganca neposredno na vašem zapestju

Galaxy Watch4 in Galaxy Watch4 Classic izkazujeta zapeljivo in ikonično silhueto s tanjšimi ohišji kot prejšnje generacije – in različnimi paščki ter prilagodljivimi številčnicami, da bo ura unikatna, tako kot vi. Izpopolnjena oblika zapestju omogoča prefinjenost, visokokakovostni materiali iz nerjavečega jekla pa izražajo močno in intuitivno funkcionalnost. Galaxy Watch4 Classic je brezčasnega videza z rotirajočim okvirjem in živahnim zaslonom.

Naj vam bo udobno ves dan s pasom Ridge Sports Band. Narejen je iz fluoroelastomera in je trpežen ter odporen proti potenju, hkrati pa se tesno prilega vašemu zapestju in se ujema z vašim aktivnim življenjskim slogom.

Izbirajte med analognimi in digitalnimi številčnicami z raznovrstnimi ozadji, fonti in barvami, ki se ujemajo z vašim okusom, vremenom ali priložnostjo.

Galaxy Buds2 − premijski zvok in udobno prileganje

Slušalke, ki omogočajo uravnoteženo kakovost zvoka, obogatijo vsak trenutek vašega zvočnega popotovanja. Enostavno lahko izklopite svet okoli sebe z nastavljivo možnostjo tristopenjskega ambientalnega zvoka in uživate le v svetu svoje glasbe. Funkcija Aktivno izničevanje zvoka namreč blokira nezaželene zvoke iz ozadja in hrup za do 98 odstotkov.

Klici bodo odslej čisti, saj trije mikrofoni in vgrajena enota za prepoznavanje glasu pomagajo pri opravljanju jasnejših klicev. Rešitev, ki temelji na strojnem učenju, filtrira nezaželene zvoke, da lahko bolje delite svoj svet z družino in prijatelji. Oblika z manj izboklinami minimalizira prekinitve zaradi vetra, zaradi česar bodo vaši klici na prostem bolj jasni, hrup pa izključen iz pogovora.

Galaxy Buds2 so izjemno lahke slušalke (vsaka tehta pet gramov) in se udobno prilegajo ušesom. Primerne so tudi za tiste, ki imajo najbolj aktiven življenjski slog. Mehke in fleksibilne silikonske ušesne konice so na voljo v treh velikostih, tako da boste lahko našli prileganje po meri in doživeli najboljšo možno izkušnjo. Oblikovane so po najnovejših modnih standardih in so na voljo v ujemajočih se škatlicah, ki se prilegajo vašemu unikatnemu okusu. Škatlica, ki ima z več slušalkami združljivo obliko ležišča, bo pomagala slušalke ohraniti na varnem mestu in jih napolniti, v njej pa bodo slušalke enostavno prenosljive. Dolgotrajna življenjska doba baterije vam daje do pet ur časa za predvajanje in 15 dodatnih ur s polno napolnjeno škatlico.

Slušalke Buds2 so popolni partner vašemu pametnemu telefonu Galaxy Z, tablici ali pametni uri.

Povežite svoje pametne naprave in imejte vse podatke vedno pri roki

Prednost povezanosti pametnih naprav je v dostopnosti podatkov in učinkovitosti njihovega upravljanja, ko to potrebujete. To prihrani ogromno vašega časa dragocenega časa, ki ga zato lahko porabite za ogled videa na vašem novem telefonu Galaxy Z ali za vaš najljubši način rekreacije.