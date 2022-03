Prihaja podražitev, ki je v Sloveniji še ni bilo?

Netflix, najbolj priljubljeni ponudnik storitve za gledanje filmov in TV-serij na spletu, od prihoda v Slovenijo januarja 2016 še ni podražil naročniških paketov. To se bo za nekatere uporabnike morda spremenilo še letos, saj je Netflix začel preizkušati nov model zaračunavanja, s katerim se želi otresti "zastonjkarjev", ki si geslo za dostop do vsebin izposojajo od prijateljev. Netflix je imel v Sloveniji ob koncu leta 2021 sicer nekaj več kot 95 tisoč naročnikov .

Cene Netflixovih naročniških paketov so v Sloveniji zacementirane že več kot šest let. Najosnovnejši paket še vedno stane 7,99 evra, vmesni, ki omogoča hkrati uporabo na dveh napravah, 9,99 evra, najdražji, ki edini ponuja dostop do vsebin v ločljivosti 4K in hkratno gledanje na štirih napravah, pa 11,99 evra.



V tujini je zgodba drugačna. Na trgih, ki jih ima Netflix za najpomembnejše, ker ima tam tudi največ naročnikov - ameriški, kanadski in zahodnoevropski -, je bilo podražitev v zadnjih letih več. Zadnji val ob koncu leta 2021 in v začetku leta 2022 je cene naročniških paketov v Severni Ameriki dvignil za od enega do dva dolarja, v Evropi pa tudi do tri evre. Na Irskem od prejšnjega tedna za premijsko naročnino, ki se je podražila najbolj, tako plačujejo kar 20,99 evra oziroma devet evrov več kot v Sloveniji, na primer.

Lovili bodo "zastonjkarje"

Precej uporabnikov Netflixa geslo za dostop do platforme deli s svojimi prijatelji, ki sicer niso naročeni na storitev. Pri Netflixu ne skrivajo, da jim takšno "zastonjkarstvo" ni všeč, saj vsak ogled nekoga, ki ni plačnik, pomeni izgubljen potencialni prihodek. Znano pa je, da so delničarji Netflixa sploh v zadnjih mesecih zelo občutljivi na vsakršne indice, da Netflix morda ne zmore zanesljivo povečevati števila gledalcev.

Zaradi tega Netflix na treh izbranih trgih - v Čilu, Kostariki in Peruju - naročnikom preizkusno ponuja možnost, da med uporabnike svojega profila dodajo do dve osebi, ki ne živita v istem gospodinjstvu. Torej osebi, ki bi jima sicer posodili svoje geslo za dostop do Netflixa.

Najvišjo naročnino na Netflix na svetu plačujejo v Liechtensteinu in Švici. Cena najosnovnejšega paketa tam znaša 11,67 evra, cena najdražjega premijskega pa kar 24,43 evra. Foto: Unsplash

Netflix bo v omenjenih državah naročnike, ki so po njegovem mnenju preveč radodarni s svojimi gesli, opozarjal, kadar bo zaznal, da se je v njihov uporabniški račun prijavil nekdo, ki ne živi v istem gospodinjstvu. Morda jih bo pozval tudi, naj prek šifre, prejete na e-poštni naslov, potrdijo, ali so res lastnik uporabniškega računa. Ni sicer še znano, ali bo Netflix kakorkoli ukrepal zoper uporabnike, ki bodo ignorirali opozorila in še naprej delili svoja gesla.

Če bodo zadovoljni s preizkusom, bi se lahko Netflix za nekatere uporabnike podražil za skoraj 30 evrov na leto

Dodajanje tako imenovanih "podnaročnikov" bo za uporabnike v Čilu mesečni račun za Netflix povečalo za (preračunano) 2,7 evra v Čilu in Kostariki ter za 1,9 evra v Peruju. Podražitev v povprečju znaša torej 2,43 evra.

Ker gre za preizkusno uvedbo storitve, tarifa za druge trge še ni znana, bi pa ob upoštevanju povprečne cene takšna podražitev uporabnike v Sloveniji, ki bi se odločili za nadgradnjo računa s tako imenovanimi podnaročniki, letno stala blizu 30 evrov.

Pri Netflixu so sicer sporočili, da bodo nov model zaračunavanja naročnine za uporabnike, ki delijo gesla, preizkušali še nekaj tednov, v primeru uspešnosti preizkusa pa ga bodo razširili še na druge trge.