Prepovedana snov še vedno preveč dostopna učencem

Zakonodaja namreč ne omejuje in ne prepoveduje uporabe te spojine v šolskem priboru, čeprav je znano, da marsikateri prvošolček in tudi starejši učenec grize svinčnik ali barvico ali kako drugače ponese kakšen kos šolskega pribora v svoja usta.

Pisala so se izmuznila nekaterim varnostnim standardom

Na svinčnike in barvice se ne nanaša niti evropski standard EN 71, saj ta določa varnostne zahteve za igrače, ki se prodajajo v Evropski uniji. Svinčniki in barvice so razvrščeni med pisala, ker pa ta niso podvržena nobenemu posebnemu varnostnemu predpisu, določajo in preverjajo vsebnost kemikalij v pisalih praviloma samo še potrošniške organizacije.

Pod bremenom vedno hujše draginje in pod pritiskom drugih stroškov, ki starše bremenijo vsakič pred začetkom šolskega leta, posega marsikdo po cenejših rešitvah in tudi ugodnih nakupih prek spleta iz držav, kot je Kitajska, kjer varnostne zahteve in nadzor uporabe (škodljivih) snovi niso tako dosledni kot v Sloveniji in drugod po Evropski uniji.

Pet let je (pre)dolgo obdobje

V Sloveniji je Zveza potrošnikov Slovenije nazadnje določala vsebnost škodljivih kemikalij v barvicah pred dolgimi petimi leti – in takrat so bili rezultati porazni: od 12 vzorcev jih kar osem ni prestalo preizkusa. Od takrat je v roke slovenskih učencev prišlo več novih znamk, zato zdaj vemo še manj, ali so in koliko so nevarne barvice, ki jih redno uporabljajo.

Kot sta sklicujoč se na pričevanja Zveze potrošnikov Slovenije poročali slovenska družba Aero in avstrijska družba Brevillier Urban & Sachs, katere blagovna znamka je Jolly, bomo morda naslednji podoben preizkus dobili še ta mesec. Izpeljali naj bi ga v sodelovanju z nemško potrošniško organizacijo Stiftung Warentest, a bo ta test obravnaval šolske potrebščine na splošno.

Več potencialnih zastrupljevalcev

Titanov dioksid ni edina škodljiva snov, ki se lahko pri proizvajalcih, ki ne spoštujejo norm ali prihajajo iz držav, kjer te norme niso tako stroge ali ne obstajajo, znajde v barvicah. Med pogostimi neželenimi sestavinami se lahko znajdejo tudi policiklični aromatski ogljikovodiki in škodljiva mehčala.

Grizljanje in lizanje nista edina načina, kako lahko otroci pridejo v preveč tesen stik s škodljivimi snovmi v oporečnih barvicah. Tu je še prenos prek dotika na kožo, v primerih hlapnih spojin tudi z vdihavanjem, v izjemnih, a žal ne tako neobičajnih primerih pa tudi z zaužitjem.

Pomembno bo čim prej izvedeti več

Neželeni učinki, odvisno od škodljive snovi, zajemajo slabosti in alergije, ki lahko pri ponavljajočih se izpostavitvah postanejo dolgotrajni, zato bo zelo zanimivo in pomembno videti, kakšni bodo rezultati naslednjih neodvisnih meritev, za katere bi bilo dobro, da jih dobimo čim prej.