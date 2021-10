Predstavljamo vam tri zaveznike dobrega počutja, ki bodo vašo jesen naredili še bolj čarobno

Oglasno sporočilo

Dnevi so vse krajši, temperature vse nižje, na drevju je vse manj listja. Jesen je že s polno paro zakorakala med nas in nam postregla z vsemi čari tega prelepega letnega časa. Zaradi pomanjkanja dnevne svetlobe več časa preživljamo doma, kjer si v mračnih dneh lahko krajšamo čas s sproščujočimi dejavnostmi in se posvetimo vsesplošnemu dobremu počutju.

Vitamini

Prehod poletja v jesen je po navadi tudi čas številnih prehladov, virusov in respiratornih obolenj. Da bi se pred njimi kar najbolj zaščitili in poskrbeli za odpornost, moramo svojemu počutju nameniti še več pozornosti: uživati kakovostno hrano, poskrbeti za dovolj spanca in telesne dejavnosti. Ne bo odveč, če v tem času poleg sadja in zelenjave uživamo tudi dodatne vitamine; še posebej vitamina D in C imata na telo številne pozitivne učinke.

Knjige

Če skrbite za stanje telesa, morate pomisliti tudi na stanje duha. Branje knjig blagodejno in sproščujoče vpliva na organizem, hkrati vas bo dobra knjiga popeljala v magični svet, daleč stran od skrbi, stresa in vsakdanjih obveznosti. Z branjem boste hkrati bogatili svoj besedni zaklad, izboljšali svoje pisno izražanje in krepili empatijo. Potrebujete dodaten razlog, da čim prej primete knjigo v roke?

Eon

Eon pa bo brez dvoma razsvetlil še tako mračne jesenske dni. S Telemachovim sprejemnikom EON Smart Box bo vsak televizor v hipu postal pametni televizor in s tem poskrbel, da vam nikoli ne bo dolgčas. Svoje najljubše vsebine boste lahko spremljali do sedem dni nazaj v vseh paketih. Platforma EON omogoča tudi premikanje po časovnici s prikazovanjem slik, kar vam bo ogled z zamikom še dodatno olajšalo. Uživali boste v bogatem Videoklubu z več kot 18 tisoč filmi in TV-serijami, hiter internet pa bo v vašo dnevno sobo popeljal najboljšo uporabniško izkušnjo.

Pohitite in si zagotovite kateregakoli od priljubljenih paketov EON, ki so v posebni akciji novim naročnikom na voljo že za 19,90 evra mesečno za prvo leto vezave. Ste pripravljeni? Udobno se namestite in si privoščite maratonski ogled najljubše serije!

Naročnik oglasnega sporočila je Telemach d. o. o.