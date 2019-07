Predpisi so predpisi: po vrnitvi z Lune je moral Neil Armstrong poročati carini #foto

"Vzorci kamnov in prahu z Lune," je zapisano v razdelku carinskega obrazca o prtljagi, ki jo je astronavt Neil Armrstrong prinesel z zgodovinske prve poti na Luno. Obrazec je 50 let kasneje ameriški zgodovinar objavil na družbenem omrežju Twitter.

Ekipa Neila Armstronga je bila po vrnitvi s potovanja v vesolje, ko je Armstrong kot prvi človek stopil na Luno in postavil pomemben mejnik v zgodovini človeštva, deležna navdušenega pozdrava rojakov.

A predpisi so predpisi in veljajo tudi za heroje: astronavt je moral izpolniti carinski obrazec, kot je takrat veljalo za vsakega potnika, ki je prišel v ZDA in je vnesel kakšno blago.

Fotografijo obrazca, ki je bil izpolnjen 24. julija 1969 na Havajih, je v dneh, ko praznujemo 50-letnico prvega potovanja na Luno, na Twitterju objavil ameriški zgodovinar Michael Beschloss.