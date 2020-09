Pozor: lastnikom teh računalnikov se lahko zgodi zloglasni BSOD

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Modri zaslon smrti se na zaslonu pojavi, kadar računalnik oziroma operacijski sistem Windows doživi resno napako. Temu rečemo tudi, da se je sistem sesul. Modri zaslon smrti lahko sproži več stvari: težava z gonilnikom ali na primer pregrevanje oziroma preobremenitev komponent. Uporabniku v primeru pojava modrega zaslona smrti ne preostane drugega kot ponovni zagon računalnika oziroma tako imenovano resetiranje. Pri starejših Windowsih je bilo to treba storiti ročno, novejši to naredijo namesto uporabnika. Takole je videti BSOD v Windows 10. Foto: Matic Tomšič

Seriji nevšečnosti , ki jih v zadnjem času povzročajo posodobitve za Microsoftov operacijski sistem Windows 10, se je v mesecu avgustu pridružila še ena resna, ki lahko ohromi delovanje določenih računalnikov in prikaže BSOD oziroma tako imenovani modri zaslon smrti. Potrjeno se napaka pojavlja na nekaterih prenosnikih znamke Lenovo, opazili pa so jo tudi lastniki računalnikov drugih proizvajalcev.

Posodobitev KB4566782 za operacijski sistem Microsoft Windows 10, ki je izšla 11. avgusta, ni združljiva z določenimi funkcijami prenosnih računalnikov Lenovo ThinkPad letnik 2019 in 2020.

Posledica je pojavljanje modrega zaslona smrti ali BSOD, obvestila o kritični napaki operacijskega sistema Windows 10, ki zahteva vnovični zagon računalnika. BSOD se lahko pojavi ob zagonu naprave, ob nameščanju gonilnikov prek orodja Lenovo Vantage ali med uporabo protivirusnega programa Windows Defender.

Z modrim zaslonom smrti so se uporabniki prvič srečali v Windows NT 3.1, ki so izšli leta 1993. Do pred kratkim je bil modri zaslon smrti prava prikazen: belo sporočilo o napaki na živo modrem ozadju je neveščega uporabnika lahko zelo prestrašilo, saj se je vedno pojavilo brez predhodne napovedi. | Foto: Microsoft

Težava je v nezdružljivosti nove Microsoftove posodobitve z vklopljeno funkcijo Enhanced Windows Biometric Security, ki je namenjena zaščiti računalnika s prstnim odtisom ali prepoznavanjem obraza, na računalnikih Lenovo ThinkPad pa se nahaja v biosu, najosnovnejši računalnikovi programski opremi, ki se naloži takoj po pritisku gumba za vklop.



Ker Microsoft še ni poskrbel za združljivost Windowsov 10 s to funkcijo v biosu računalnikov Lenovo, jo je za odpravo težave najlažje izklopiti, svetuje Lenovo. To storite tako, da ob vklopu računalnika poženete bios in Enhanced Windows Biometric Security onemogočite v meniju BIOS Setup/Security/Virtualization menu.

Kaj pa, če nimam računalnika Lenovo ThinkPad, a vseeno videvam BSOD?

Po namestitvi avgustovske posodobitve o pojavljanju modrega zaslona smrti tarnajo tudi nekateri uporabniki drugih znamk računalnikov, poroča spletni portal Windows Latest.

Modri zaslon smrti, BSOD ali Blue Screen of Death uporabnike Microsoftovih Oken že od nekdaj opozarja na sistemsko napako zaradi (praviloma) težav s strojno opremo. Če se pojavi, si zapomnite tip napake (error), ki je povzročila sesutje sistema, in jo za identifikacijo pozneje poiščite s spletnim iskalnikom (če vrst napak seveda ne poznate na pamet). Foto: freeimageslive.co.uk

Ker še ni znano, kaj povzroča težave, zagotovo pa je s paketom posodobitev nekaj narobe, saj je to že potrdil Lenovo, uporabnikom svetujejo, naj, če se bodo težave pojavljale še naprej, odstranijo avgustovsko posodobitev.

To storimo tako, da v Windows 10 pritisnemo kombinacijo Windows tipke in tipke I, da odpremo Nastavitve sistema Windows, nato pa odpremo razdelek Posodobitev in varnost ter kliknemo na Oglejte si zgodovino posodobitev.

Nato čisto na vrhu okna izberemo možnost Odstranite posodobitve, na seznamu z desno tipko miške kliknemo na posodobitev, ki povzroča težave, in kliknemo na Odstrani.

