Pozor, če naročate na Mimovrste: poziv, ki ga nujno ignorirajte

Goljufi so skoraj do pičice natančno posnemali grafično podobo trgovca Mimovrste.

Bralka nam je posredovala e-poštno sporočilo, ki ga je domnevno prejela od znanega slovenskega spletnega trgovca Mimovrste in v katerem je poziv, naj zahteva vračilo plačila za naročeno blago. Sporočila v resnici sicer ni poslala spletna trgovina Mimovrste, temveč goljufi, ki vam želijo ukrasti podatke o kreditni kartici in so posebej za ta namen izdelali izredno prepričljivo kopijo spletne strani mimovrste.com. Na poskus prevare so opozorili tudi pri spletnem trgovcu.