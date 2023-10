Povečajte profitabilnost oglaševanja s pomočjo Google analitike

Od letošnjega julija naprej se je na področju merjenja učinkovitosti oglaševanja zgodila prava revolucija v obliki novega orodja GA4, ki je nova verzija Google analytics. Zato se nam je zdelo zelo primerno, da vam predstavimo, kako si lahko s pomočjo tega zmogljivega orodja pomagate pri izboljšanju učinkovitosti oglaševanja in spletnega nastopa nasploh. Nasvete bo z vami delil direktor podjetja Growthcom , kjer veljajo za specialiste za digitalni marketing in vodijo kampanje po celem svetu. Pri tem pa si na dnevnem nivoju pomagajo ravno z Google analytics.

Kaj sploh je Google analitika in čemu služi?

Google analytics je brezplačno orodje za merjenje obiska in konverzij na vašem spletnem mestu. GA4, kot se imenuja zadnja verzija, omogoča naprednejše poročanje o obisku, ko ta prehaja med različnimi napravami, in je kompatibilen z zahtevami GDPR (Splošne uredbe o varovanju podatkov). S pomočjo Google analitike lahko izboljšate izkušnjo obiskovalcev in jih hitreje ter učinkoviteje spremenite v kupce.

Praktičen primer

Foto: David Fabjan Vzemimo primer, da oglašujete tri izdelke iz vaše spletne trgovine (imate aplikacijo in spletno mesto) v ZDA in ste v septembru investirali skupaj 10.000 evrov v Facebook oglaševanje in zakup ključnih besed na Googlu, za vsak kanal ste namenili 5.000 evrov zakupnega budžeta. Pripravili ste pet oglasnih kreativ za vsak kanal in jih testirate. Pravilno ste nastavili UTM-linke, s pomočjo katerih je možno podrobno slediti obisku s Facebook oglaševanja, in ste hkrati povezali Google analytics z Google ads. Urejeno imate tudi beleženje spletne prodaje v Google analytics (angl. e-commerce tracking) s pomočjo vaših programerjev.

V Google analytics med drugim lahko vidite:

koliko prodaje je bilo po oglaševanih izdelkih in kakšna je donosnost naložbe (ROAS),

koliko ljudi je začelo nakupno pot v aplikaciji in dokončalo nakup na spletnem mestu,

za koliko prodaje je zaslužno Facebook oglaševanje in koliko zakup ključnih besed,

koliko nakupov je bilo opravljenih preko namiznih računalnikov in koliko preko mobilnih telefonov,

katere verzije oglasov so pripeljale do nakupa in kakšen je bil vložek pri vsaki izmed njih,

iz katerih mest/zveznih držav so vaši novi kupci in ali je katero izmed njih glede na vložek/prodajo uspešnejše,

koliko je obiskovalcev, za katere obstaja večja verjetnost, da bodo v naslednjih sedmih dneh postali vaši kupci.

Kaj lahko na podlagi podatkov konkretno naredimo?

Na podlagi podatkov iz konkretnega primera ste ugotovili, da je zakup ključnih besed na Googlu s 5.000 evri vložka generiral 18.000 evrov prodaje, medtem ko je Facebook oglaševanje privedlo do 14.000 evrov prodaje. Na podlagi tega lahko zakupni budžet za zakup ključnih besed na Googlu povečate, hkrati pa prioritetno poiščete vzroke za malenkost slabši izplen iz Facebook oglaševanja ter ga naredite bolj profitabilnega.

Iz analiz obiska iz oglaševanja ste ugotovili, da je glavnina spletne prodaje na obeh kanalih prišla iz prikazovanja oglasov v treh ameriških mestih, zato se pri naslednjih kampanjah namesto na celotne ZDA osredotočite le na ta tri mesta.

Nadalje ste pri primerjavi uspešnosti treh promoviranih izdelkov ugotovili, da je najboljšo povrnitev investicije prinesel izdelek C, medtem ko je izdelek A komaj pokril investicijo. Temu primerno povečate zakupni budžet za izdelek C, pri izdelku A pa poskušate z drugačno ponudbo prepričati večje število občinstva v nakup.

Zdaj, ko nekoliko poznate Google analitiko, veste, da morate biti pozorni tudi na to postavko pri izbiri izdelovalca vašega spletnega mesta in agencije, v kolikor jo boste želeli imeti v pomoč pri vodenju kampanj digitalnega oglaševanja. Obenem se bolj zavedate, da je odločanje na podlagi podatkov tista prava pot, ki vodi k večji prodaji in profitabilnosti tako na kratek kot na dolgi rok.