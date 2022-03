Postani režiser svojih mobilnih posnetkov – posnemi video z novim Samsung Galaxy S22 Ultra

Oglasno sporočilo

Svoje vsakdanjike radi snemamo in predvajamo drugim ali pa jih delimo na družbenih omrežjih. Da postanejo videi gledljivi in zanimivi za občinstvo, mora režiser posnetkov svoje delo opraviti odlično, skrbno in natančno. Če lahko svojim posnetkom dodamo režisersko znanje, nam manjka le še dobra snemalna oprema in recept za odličen video je tu. Za to poskrbi novi Samsung Galaxy Ultra . S svojimi zmogljivostmi in dovršenostjo kamere bo Galaxy Ultra postal vaš zvesti spremljevalec na vsakodnevnih poteh, izletih, potovanjih.

Če želite postati režiser posnetkov svojega življenja, zagotovo ne potrebujete ogromno opreme, ki je hkrati tudi nerodna za prenašanje in postavitev. Pametni telefon je zdaj v žepu skoraj vsakega od nas in ga brez težav nosimo naokrog. Zakaj ne bi posneli presenetljivih kakovostnih posnetkov, ki vam jih bodo drugi zavidali.

Celotna serija Galaxy S22 ponuja vrhunske funkcije in lastnosti pametnega telefona. S22 in S22 + sta enako učinkovita in navdušita. Nekateri bodo prednost našli prav v manjši velikosti, saj je notranjost, kljub manjši zunanjosti, še vedno izredno zmogljiva.

Zmogljivost kamere, nova funkcija in profesionalnost

Za odlične posnetke v vseh svetlobnih razmerah in kateremkoli delu dneva skrbijo odlične kamere in najnovejše funkcije. S22 Ultra ima kar štiri zadnje kamere: 12 MP ultraširokokotna kamera, 108 MP širokokotna kamera, 10 MP telefoto kamera s trikratno optično povečavo, 10 MP telefoto kamera z 10-kratno optično povečavo. Sprednja kamera, ki posname vse selfije, pa ima kar 40 MP.

Strojna in programska oprema je zdaj prilagojena tako, da lahko predstavi najsvetlejšo inovacijo do zdaj – Nightography. Gre za način v videotehnologiji, ki omogoča snemanje tudi v okolju s pomanjkanjem svetlobe. Nočni posnetki bodo čisti, kamera je zasnovana tako, da prepušča več svetlobe, zajame več podrobnosti in barv tudi v nočnem okolju in zato je vsak posnetek odličen.

Kot pravi režiser, si zagotovo želite čisto sliko brez tresljajev in motenj. Profesionalna kamera S22 Ultra popravi tresljaje pri 58 odstotkov širšem kotu in zagotavlja hitro vzorčenje premikanja. Hitro zaznava gibanje in natančno stabilizira sliko, s tem pa daje razločnost posnetemu prizoru. Uporabite lahko tudi funkcijo pogleda režiserja ter tako uporabite celoten sistem štirih kamer in istočasno snemate iz več različnih kotov. Z enim posnetkom lahko posnamete več različnih formatov – fotografije, loopi, intervalni video in še številne druge.

Del profesionalnega načina ustvarjanja posnetkov je tudi obdelava posnetega gradiva. Z aplikacijo Expert RAW lahko svoje posnetke popolnoma nadzorujete, posnetki v formatu RAW se shranijo v galeriji, te pa potem lahko pošljete na svoj osebni računalnik in jih obdelujete. Preprosto lahko svoje fotografije delite tudi na večjih zaslonih ali z drugimi uporabniki.

Ne navdušuje samo kamera

Velika sprememba, ki jo je doživela serija S, je vključitev serije Note. Tisto, kar so uporabniki toliko časa pogrešali, je prišlo s serijo S – S22 Ultra se ponaša z dodatkom S Pen. Izvržete ga iz spodnjega dela in že je pripravljeno na uporabo. Pisalo, ki daje naraven občutek pri pisanju, skiciranju ali urejanju vaših fotografij.

Obraz telefona je opremljen s 17,3-centimetrskim (6,8-palčnim) dinamičnim zaslonom AMOLED 2X, ki s tehnologijo Vision Booster preprečuje bleščanje, saj na vrhuncu doseže 1750 cd/m². Hitrost osveževanja 120 Hz se prilagaja vsebini in optimizira vsakršno brskanje po telefonu ter vse premike.

Da ga lahko dolgo in brez težav uporabljate, mora telefon imeti dovolj zmogljivo baterijo. Ta tudi sama prilagodi delovanje, saj hrani moč za takrat, ko jo najbolj potrebujete. Baterija je kapacitete kar 5000 mAh in še izboljšana z umetno inteligenco. Svoj telefon boste v desetih minutah napolnili do te mere, da boste lahko posneli 50 minut videa, saj ima možnost super hitrega polnjenja s 45 W.

Še dodatna ugodnost Če si želite omisliti čisto svoj pametni telefon, kateregakoli iz serije S22, pridobite tudi številne ugodnosti. Posebna ponudba je tudi pri ogledu YouTube Premium, izkoristite jo lahko popolnoma brezplačno v obdobju štirih mesecev. Uživajte v doživetju brez oglasov, brez povezave in s predvajanjem v ozadju, ki ga omogoča 5G. Ponudba je na voljo do 1. marca 2023 vsem tistim, ki kupijo in aktivirajo katerokoli napravo (S22, S22+ ali S22 Ultra), ki izpolnjuje pogoje promocije in še niso naročeni na storitev. Oglejte si YouTube brez prekinitev v omrežju 5G. Več o dostopu do YouTube Premium si lahko preberete na https://www.samsung.com/si/offer/youtube-premium-promo-2021/.





