"Posledice tega početja bi lahko bile katastrofalne"

V kader zelo znane spletne kamere, ki smo jo omenili tudi v našem članku o najbolj zanimivih prenosih v živo z vsega sveta , je pred dnevi zakorakal moški in naredil nekaj fotografij. To morda ne bi bilo nič nenavadnega, če kamera ne bi bila uperjena v slapove Brooksove reke na Aljaski, kjer v tem letnem času kar mrgoli sestradanih medvedov. Moški je imel veliko srečo, so opozorile lokalne oblasti.

Kdorkoli je takrat spremljal prenos v živo iz narodnega parka Katmai na Aljaski, ki prikazuje velike medvede, znane tudi kot grizliji, med lovljenjem rib na slapovih Brooksove reke, je lahko opazoval nevarno fotografsko seanso, ki si jo je privoščil neznani moški.

Kot je razvidno z zgornjega videoposnetka, je moški zabredel v vodo proti medvedom, posnel nekaj fotografij in se nato še bolj približal divjim zverem. Te se zanj sicer niso zmenile, bolj so jih namreč zanimali lososi.

Moški, ki je medvede ob blizu opazoval skupaj z dvema prijateljema, ki sta ga sicer čakala na rečnem bregu, si je s tveganim početjem nakopal tudi pravne težave, poroča aljaški medij Anchorage Daily News.

Razdalja med moškim in velikimi medvedi je bila na neki točki samo še okoli dvajset metrov. Foto: YouTube

Prekršil je namreč eno od glavnih pravil narodnega parka Katmai, ki obiskovalcem prepoveduje dostop na določena območja, predvsem na lovišča divjih živali, kjer so viri njihove hrane. Lososov polna reka je eno od teh območij.

"Ljudje se morajo zavedati, da so to divji medvedi. Obiskovalci, ki niso upoštevali pravil, so lahko zelo srečni, da so območje zapustili brez poškodb. Posledice takšnega početja bi namreč lahko bile katastrofalne," so opozorili predstavniki narodnega parka Katmai.

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona Ribolov medvedov na Aljaski lahko v živo opazujete tukaj. Prenos trenutno sicer ni aktiven zaradi tehničnih težav, sicer pa brez daljših prekinitev poteka že od začetka junija.

Preberite tudi: