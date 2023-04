Pomislite na to, preden zvečer prižgete luči

Ko se v večernem soju mestnih luči zazrete v nebo, lahko vidite le nekaj zvezd. Popolnoma drugače pa je v naravi, daleč stran od mestnih luči, kjer lahko vidite neskončno število zvezd, ki se razprostirajo globoko v vesolje. Svetlobna onesnaženost je resen problem, ki presega zgolj slabši razgled na zvezdnato nebo. Svetle mestne luči ponoči dezorientirajo živali, kar ogroža njihovo zdravje in celo življenje, ugotavljajo pri reviji National Geographic . Pa res potrebujete vso to svetlobo ponoči? Zagotovo imate lahko zvečer in ponoči prižganih manj luči. Danes se lahko celo fotografirate v šibki svetlobi. Tehnologija pametnih telefonov Samsung serije Galaxy S23 danes omogoča, da tudi v šibki svetlobi posnamete vrhunske fotografije.

Svetlobna onesnaženost danes spreminja noč v dan v kar 80 odstotkih sveta, so zapisali pri reviji National Geographic. Ustaljen ciklus dneva in noči živalim sporoča, kdaj so varne, kdaj je čas za lov, prehranjevanje, selitev in celo parjenje. Umetno svetlobo živali zmotno interpretirajo kot del dneva, zaradi česar spremenijo svoje vzorce vedenja, kar je zanje lahko tudi usodno. Negativen vpliv umetne svetlobe pa lahko prizadene celo rastline, so zapisali pri reviji Nature Communications.

Foto: Samsung A obstajajo rešitve, ki lahko zmanjšajo svetlobno onesnaženje. Že enostavne spremembe, ki jih lahko uvedemo doma, lahko zmanjšajo svetlobno onesnaženje. Ključne korake bomo opisali v nadaljevanju članka, a pomislite samo na nekaj tako enostavnega, kot je nočno fotografiranje skupnih doživetij s prijatelji. Še nekaj let nazaj smo za fotografiranje potrebovali dobro osvetlitev, danes pa lahko posnamemo kvalitetne fotografije polne barv tudi v šibki svetlobi.

Tehnologija danes resnično hitro napreduje in omogoča stvari, ki si jih je bilo še pred desetletjem praktično nemogoče predstavljati. Pametni telefoni Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ ter Galaxy S23 Ultra danes omogočajo, da so fotografije kar najbolj ostre, lepih barv in kakovostne tudi, če so posnete v okolju brez dobre svetlobe, celo v temi. Njihove profesionalne kamere absorbirajo dovolj svetlobe za kakovostne fotografije tudi v nočnem času. Samsung Galaxy S23 Ultra se ponaša celo s prvim, popolnoma novim senzorjem 200 MP. Navdušila vas bo ločljivost, s katero boste ujeli vse podrobnosti.

Samo pomislite, fotografiranje predstavlja le majhen kamenček v mozaiku, a če niti za fotografiranje danes ne potrebujete močne svetlobe, potem lahko njeno intenziteto zagotovo zmanjšate tudi v številnih drugih situacijah.

Kako svetlobno onesnaženje škodi okolju?

Naša umetna svetloba spreminja ekosisteme živali in rastlin. Nekatere žuželke so zaradi nočne svetlobe človeka lažja tarča plenilcev, nekatere ptice pa lahko nenamerno skrenejo s svoje poti, so še zapisali pri reviji National Geographic.

Nekaterim vrstam kresničk grozi, da bodo zaradi svetlobne onesnaženosti izumrle. Se sprašujete, zakaj? Kresničke se parijo tako, da privabljajo svoje partnerje s svetlobo, ki jo oddajajo. V soju mestnih luči se svetloba kresničke izgubi, kar je za te vrste lahko usodno.

S težavami zaradi umetne svetlobe se srečujejo tudi ptice, so zapisali v znanstveni reviji Science Direct. Ptice prepogosto umrejo zaradi trkov s svetlimi stavbami. Raziskave so pokazale, da umetna svetloba pticam celo povzroča stres.

Se lahko torej na vsakodnevni ravni ljudje toliko prilagodimo, da s svojim ravnanjem pomagamo živalim v naravi? Poiskali smo nekaj preprostih korakov, kako lahko to storimo brez večjih odrekanj.

Kako zmanjšati svetlobno onesnaževanje?

Čeprav je proces pri zmanjšanju onesnaženosti zraka in vode počasnejši, pa je svetlobna onesnaženost nekaj, na kar lahko s svojim delovanjem vplivamo neposredno in takoj. Veliko spremembo lahko dosežete že s tem, da ugasnete luč, ko je ne potrebujete, ali pa na primer namestite senzorje gibanja, ki omejujejo čas osvetlitve. Odlična rešitev pa je tudi zatemnilnik, ki zmanjša svetlobo, ki prihaja iz žarnice. S takšnimi rešitvami boste pozitivno vplivali na okolje in porabo električne energije.

Tudi ni vseeno, kakšno vrsto svetlobe uporabljate. Ponoči, ko vseeno potrebujete nekaj svetlobe, uporabite toplejše tone svetilk, ki so do živali prijaznejši. Še en učinkovit ukrep pa je uporaba rolet, žaluzij, senčil in zaves. Te pomagajo preprečiti, da bi umetna svetloba sijala iz vašega doma v okolje.

Drugače pa je pri javni razsvetljavi, a tudi tu obstajajo koristne rešitve. Zaščitni pokrovi za ulične svetilke in zunanje luči pomagajo koncentrirati svetlobo neposredno tja, kjer jo potrebujemo, hkrati pa preprečujejo puščanje navzven in navzgor.

Pomagate lahko tudi živalim iz zavetišča

Z zmanjšanjem svetlobne onesnaženosti lahko pomagate živalim v divjini, a v stiski so pogosto tudi domače živali, pa čeprav je njihov razlog za stres drugačen. Tako kot je drugače razlog, pa je drugačna tudi pomoč, ki jo potrebujejo.

Življenje piše različne zgodbe in vačasih se zgodi, da kakšna žival ostane sama, brez ustreznega lastnika in ali doma. Tudi za njihovo dobro počutje je treba poskrbeti. To je glavna skrb dobrosrčnih ljudi, ki delujejo v okviru zavetišč za živali. A seveda je cilj, da tudi te zapuščene živali najdejo svoj novi dom, kjer bodo deležne ljubezni in nege, ki si jo zaslužijo. Samsung v sodelovanju z zavetiščem Horjul, Ljubljana in Koper, v kampanji Vidi več kot barve, organizira akcijo spodbujanja posvojitev zapuščenih psov.

Sprehodite se do mobilnega paviljona Samsung Studio 23. Pričakujejo vas s čudovitimi fotografijami psov, ki iščejo novi dom. Pripravili pa so tudi prostor za druženje obiskovalcev, ki že imate svoje štirinožne kosmatince. Čakajo vas številne aktivacije – od območja za fotografiranje psov, območja za igro, pa vse do območja, ki vključuje veliko količino priboljškov in vode.

27. 4.–1. 5. 2023, Koper, promenada ob morju, 3.–7. 5. 2023, Ljubljana, kavarna Lokus pri Koseškem bajerju,

12.–14. 5. 2023, Celje, sprehajališče pri Špici,

19.–20. 5. 2023, Ljubljana, pri prodajalni Mr. Pet v BTC,

2.–4. 6. 2023, Postojna, Mednarodna razstava psov 2023 ter

10. 6. 2023, Nova Gorica, Festival za ljubitelje živali v Novi Gorici. Sprehodite se do mobilnega paviljona Samsung Studio 23.

Kako lahko vsakdo pomaga okolju z izbiro tehnologije?

Potrošniki so danes vse bolj okoljsko ozaveščeni, kar se pozna tudi pri njihovih nakupnih navadah. Z njimi lahko namreč bistveno vplivajo na zmanjšanje količin odpadkov ter na varstvo okolja in narave. Pri tehnologiji na primer velja, da se trajnost izdelkov meri tudi po njihovi življenjski dobi. Daljša, ko je, bolj je izdelek trajnosten, saj bo z vami dlje časa. Prav to pa omogočajo tudi pametni telefoni Samsung Galaxy serije S23.

Z uporabo revolucionarnega čipa je življenjska doba baterije v telefonih Samsung Galaxy serije S23 daljša, praznjenje baterije pa kar najbolj upočasnjeno, celo ob igranju zahtevnih iger ali gledanju vaših najljubših serij in filmov, pri čemer kakovost slike zato ne bo nič manjša, pač pa vas bo naravnost navdušila.

Potrošniki danes živijo hitro, kar pomeni, da se lahko hitro naveličajo izdelkov in jih zato želijo zamenjati hitreje, kot bi bilo treba. Če si torej želite pametnega telefona, ki je narejen iz recikliranih materialov in je hkrati tudi dovolj vzdržljiv ter privlačnega dizajna, ki se ga ne boste naveličali, potem preverite serijo pametnih telefonov Samsung Galaxy S23, saj jih odlikuje premium dizajn, zasnovan tako, da varuje naravo.

Pametni telefoni Samsung Galaxy serije S23 so pridobili certifikat UL ECOLOGO®. Podeljujejo ga samo izdelkom, ki imajo potrjeno zmanjšan vpliv na okolje.

Šteje sodelovanje z roko v roki

Raziskave kažejo, da se svetlobno onesnaženje vsako leto poveča za kar deset odstotkov. Čeprav je vedno treba začeti pri sebi, je v boju proti svetlobni osnaženosti pomembno, da stopimo skupaj. Posamezniki, celotne skupnosti, celo podjetja morajo delovati z roko v roki. Vse več podjetij s svojim poslovanjem stremi k trajnosti.

Samsung Galaxy S23 Ultra je kot nalašč za podjetnike, delovno aktivne, ki si želijo vzdržljiv in kakovosten pametni telefon, elegantnega videza ter ima že integrirano dobro poznano orodje Note. S pisalom S Pen tudi Samsung Galaxy S23 Ultra ohranja zapuščino Note. Z njim ne boste več odvisni od zvezkov, skiciranja in pisanja zapiskov, s čimer bo vaše poslovanje še bolj prijazno do okolja.