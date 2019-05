Poglejte lomastenje vremenske pošasti: takšne so v Evropi zelo redke

Tornado se je oblikoval med nevihto v bližini mesta Calarasi, ki je od romunske prestolnice Bukarešte oddaljeno okrog sto kilometrov.

Ker se je vrtinčil po precej suhem polju, je vase povlekel zemljo in pesek, zaradi česar je bil videti, kot da sta ga sestavljala dva različna barvna sloja.

Videoposnetki tornada, ki so jih večinoma posneli vozniki, so na družbenih omrežjih že zbrali več milijonov ogledov.

Tornada PESTE 10 CASE FARA ACOPERIS, AUTOCAR, CAMION RASTURNATE DE TORNADA Primarul din Dragalina- „Situația nu e deloc plăcută. Avem până la această oră 10 gospodării afectate, cu acoperișul afectat în proporție de 90%”. George Iacob, prefect Călărași „Din datele pe care le am eu, în localitatea Constantin Brâncoveanu a bătut o tornadă. Avem un autocar răsturnat. Din 31 de pasageri, 4 au avut nevoie de transport la spital. În acest moment sunt 12 persoane la fața locului. Celelalte persoane au părăsit locul accidentului. rimarul, viceprimarul și întreg comitetul evaluează pagubele tornadei. E o acțiune dinamică. Pe măsură ce se vor verifica toate gospodăriile, vom avea o imagine completă a pagubelor. ÎDin datele pe care le aveam le un moment dat, erau vreo 3 sau 4 case fără acoperiș. Urmează ca primarul să ajungă la fața locului”. In curs de actualizare Objavil/a Meteoplus dne torek, 30. april 2019

Udeležence v prometu je hiter nastanek tornada sicer zelo presenetil, o čemer priča nesreča avtobusa z 39 potniki, ki ga je tornado po poročanju romunskih medijev prestavil za deset metrov in prevrnil na bok. Štiri ljudi so morali odpeljati v bolnišnico.

Na spletu so se potem, ko so videoposnetki tornada začeli postajati viralni, pojavile trditve, da gre za prvi tornado v Romuniji. Kot dokazuje ta znanstvena študija, to ne drži, do leta 2014 so jih opazili že skoraj 130, je pa res, da tako velikih skoraj zagotovo ne.

Vrtinci v Evropi vendarle niso silna redkost

Tornadi v Evropi sicer niso prav pogosti, a se tudi ne pojavljajo tako redko, kot bi morda pričakovali. Meteorologi jih vsako leto opazijo okrog 300. V ZDA jih medtem v povprečju nastane štirikrat toliko.

Večina evropskih tornadov je sicer precej krotkih. Na jakostni lestvici Fujita dosegajo zgolj stopnjo F0, kar pomeni hitrost vetra od 64 do 116 kilometrov na uro. Romunski tornado bi medtem lahko dosegel stopnjo F2, kar pomeni veter do 250 kilometrov na uro in odkrivanje streh, kar se je najmanj desetim hišam tudi zgodilo. Tako močan veter lahko tudi prevrača vozila.

Stvor iz Montella je divjal s kar 500 kilometri na uro

Najsilovitejši evropski tornado do zdaj je sicer besnel 24. julija 1930 v severovzhodni Italiji.

Po lestvici Fujita so ga ocenili z najvišjo stopnjo F5, saj je hitrost vetra presegla 500 kilometrov na uro. Tornado je za seboj pustil 80-kilometrsko sled opustošenja, življenje je izgubilo 23 ljudi.

