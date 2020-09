Podpora omrežjem 5G ni več ekskluziven privilegij najdražjih mobitelov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Novosti, ki so jih napovedali in predstavili razstavljavci v Berlinu in na virtualnem delu letošnje posebne izdaje sejma IFA, so potrdile, da je 5G zdaj kar standarden tudi za telefone srednjega razreda.

Razlog za ta preboj je predvsem v procesorjih – eden od največjih proizvajalcev procesorjev za mobilne telefone Qualcomm je s podporo za mobilna omrežja pete generacije obogatil tudi srednje zmogljive (in zato tudi cenejše) procesorje Snapdragon.

Kot je povedal prvi mož družbe Qualcomm Cristiano Amon, si zelo želijo, da bi 5G prišel v prav vse nove telefone že zelo kmalu – v prvi polovici prihodnjega leta.

Izbira je velika prednost za potrošnike

Priznati je sicer treba, da vsak uporabnik morda niti ne pričakuje ali potrebuje čim prejšnje nadgradnje na omrežje 5G, a bo spodbudno že to, da si bo lahko vsak, ki to želi, to tudi privoščil.

Še ena njegova napoved: v dveh letih pričakujejo 750 milijonov novih pametnih telefonov s podporo mobilnim omrežjem pete generacije.

Tudi Huawei bi lahko svoje procesorje Kirin iz srednjega razreda okrepil s podporo za 5G, a je zaradi gospodarsko-politične vojne med ZDA in Kitajsko oskrbovalna veriga za vse njihove procesorje močno ogrožena.

Samsungi s 5G za slabih 400 do skoraj dva tisoč evrov

Samsung, ki bi v običajnih časih zasedel eno od več kot 20 dvoran berlinskega sejmišča, je na letošnjem sejmu IFA razstavljal samo v digitalni obliki. Le nekaj dni prej je predstavil svoj najnovejši pregibni telefon Galaxy Z Fold2, ki podpira omrežje 5G, a bo zaradi svoje pregibnosti in drugih (za zdaj še elitnih ali celo butičnih) lastnosti njegova cena nesramno blizu dveh evrskih tisočakov.

Toda ljubitelji Samsunga in samsungov bodo lahko uporabljali omrežja 5G tam, kjer seveda že komercialno delujejo, tudi z veliko cenejšim modelom A42 5G, katerega priporočena maloprodajna cena se bo gibala med 350 in 400 evri.

Konkurenca za 5G v srednjem razredu je že in je bo še več

V tem razredu mu konkurenco delajo že nekoliko prej predstavljeni telefoni, kot sta Oneplus Nord in Huawei P40 Lite 5G, tekmecev pa bo kmalu še več tudi od drugih imen, kot so TCL, Xiaomi, Oppo …

Zato ne preseneča Amonova napoved, da bo leta 2020 leto odločilnega zagona za 5G. Lahko bi rekli, da letos še samo za izbrane, ki so pripravljeni malo globlje seči v denarnico za svoj nov mobilni telefon in so doma v državi, kjer komercialna omrežja 5G že delujejo.