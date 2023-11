Po tragični nesreči lastnika se vrača legendarni slovenski portal?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potem ko je legendarni in izredno priljubljeni slovenski spletni portal za deljenje (piratskih) datotek Partis po smrti lastnika in glavnega programerja ter številnih tehničnih težavah junija letos dokončno ugasnil, je nekdo oživil domeno partis.si, na kateri je zdaj obvestilo, da se Partis v začetku prihodnjega leta vrača v novi obliki.

Na spletni strani partis.si, ki je bila dlje časa neaktivna, je po novem zapisan datum, 1. januar 2024, in ura, polnoč. Zraven je pripis, da se Partis.si vrača v novi obliki in z novo funkcionalnostjo. Uporabniki se bodo domnevno kmalu lahko registrirali, vodstvo spletne strani pa bo priredilo tudi žrebanje za vstopnice za kino. Kdo je v ozadju prenovljenega Partisa, ni znano.

Za začetek konca Partisa med uporabniki velja marec 2021, ki je potekal katastrofalno. Najprej je eden od administratorjev portala pozabil podaljšati veljavnost domene partis.si, nato pa je velikanski požar v podatkovnem centru v Franciji uničil tudi Partisove podatke, varnostnih kopij pa vodstvo portala menda ni imelo. Foto: Matic Tomšič

Umrl lastnik, umrl tudi Partis

Partis, ki je bil zadnja leta tako rekoč na aparatih, saj so ga pestile številne tehnične težave, je v znani obliki prenehal obstajati pred petimi meseci.

14. junija so upravljavci Partisa v objavi na Facebooku razkrili, da je glavni administrator in programer Partisa ter lastnik domene partis.si, znan je bil po vzdevku antiloop, umrl teden dni prej. Njegova smrt je bila posledica hude nesreče, ki naj bi jo doživel že aprila letos. S tem se je, so zapisali, zapečatila tudi usoda Partisa.

Smrt glavnega programerja je bila le zadnji žebelj v krsto takrat sicer še vedno izredno dobro obiskanega slovenskega spletnega portala – po podatkih analitičnega portala Similarweb je bil junija letos kljub velikim težavam pri delovanju še vedno na 34. mestu najbolj priljubljenih spletnih strani v Sloveniji.

V objavi na Facebooku so izpostavili tudi dejstvo, da si Partis nikoli ni zares opomogel od dogodka, ki je napovedal začetek konca. Marca 2021 je požar zajel francoski podatkovni center, kjer je imel gostovanje podatkov urejen tudi Partis. Takrat so izgubili tako rekoč vse, saj menda niso imeli varnostnih kopij podatkov.

Redni uporabniki Partisa so v zadnjih letih pogosto naleteli na takšna obvestila. Foto: Matic Tomšič

Med razlogi za sporadično nedostopnost portala sta se v zadnjih dveh letih med drugim omenjala tudi nezainteresiranost vodstva portala za nadaljevanje projekta in pomanjkanje sredstev za nadaljnje vzdrževanje portala.

Zgodba portala Partis.si je bila s tem končana, je bil pa v omejenem obsegu, kot skupnost, še vedno aktiven v kanalu Partis-si v pogovorni aplikaciji Discord. Duhovni naslednik Partisa je postal portal Infire.si, ki pa se podobno kot Partis v svojih poslednjih letih pogosto srečuje s tehničnimi težavami oziroma nedostopnostjo storitve.