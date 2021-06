Po 76 letih spomenik Teddyjevemu strmoglavljenju v Brkinih

Moral bi biti le še en izvidniški prelet, a se za pilota 249. eskadrilje britanskega kraljevega letalstva (Royal Air Force, RAF) za krmilom letala Supermarine Spitfire IX MH980 del poti od Novokračin do Trsta 29. aprila 1945 ni končal po pričakovanjih. Poročnik Edmund Ramsbothan, klicali so ga Teddy, njegova oznaka je bila 1523017, je nekje nad Senožečami zaznal težave na letalu, verjetno zaradi puščanja glikola.

Britansko vojaško letalo Spitfire Foto: Park vojaške zgodovine

Konec je bil neizogiben – letalo je z vedno manj nadzora še nekaj časa jadralo v zračnem prostoru nad Vremsko dolino, nato je strmoglavilo pri vasi Suhorje, ki je danes del občine Pivka. Pilot si je prizadeval rešiti življenje, a mu jo je usoda zagodla, saj se je zataknil v letalu in ob strmoglavljenju umrl.

Nesrečnega pilota so domačini pokopali na vaškem pokopališču, a so njegove ostanke pozneje premestili na beograjsko vojaško pokopališče, kjer so tudi danes.

Manj kot 20 dni ga je ločilo od dopolnjenega 22. leta

Le nekaj dni pozneje se je druga svetovna vojna v tem delu Evrope končala, Teddyjeva tragična usoda je bila za njegovo eskadriljo zadnja izguba v tej vojni. Še 18 dni je manjkalo, da bi dopolnil 22 let.

Krajani Suhorja so že dalj časa želeli zaznamovati ta zgodovinski dogodek pred svojim pragom, pobudi pa se je pridružil tudi direktor pivškega Parka vojaška zgodovine Janko Boštjančič. Zasnovo in izvedbo spomenika podpisuje akademski kipar Jurij Smole, spomenik pa sta danes slovesno odkrila načelnik generalštaba Slovenske vojske generalmajor Robert Glavaš in namestnik veleposlanice Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske v Sloveniji Paul Jancar.

Vaščanom Suhorja se je izpolnila želja: že dalj časa so želeli zaznamovati ta zgodovinski dogodek. Foto: Srdjan Cvjetović

Z naravnimi danostmi izražena žrtev in življenjska moč pilota

Smole je tako pri izbiri materialov kot kraja postavitve upošteval naravne danosti brkinskega območja. S parcele, ki so jo pred postavitvijo spomenika iz krajevne kamnine fliša očistili, se odpira edinstven razgled na velik del Brkinov in izstopajoči gori Vremščica in Snežnik.

"Ideja kipa je v istem kamnu izraziti žrtev, življenjsko moč pilota, nesrečne okoliščine in hvaležnost njemu in njegovemu dejanju. Bojevanje za pravičen cilj v popolnoma tujih krajih in žrtvovanje vsega, kar človek ima, življenja, krajane Suhorja še zdaj navdihuje in jim vzbuja hvaležnost ter sočutje," je zapisal avtor kipa v podobi repa letala.

Destrukcija sovražnika in lepota jeklene ptice

Spomenik upodablja tudi zadnji dan pilotovega življenja, ki ga je Smole neke noči podoživel v svojih zelo živih in empatičnih sanjah. Foto: Park vojaške zgodovine "Ploščat kamen velikega formata (višina 180 centimetrov) ponuja dve, v teksturi popolnoma različni plati: razmeroma gladko, ki sem jo niveliral in poenotil z brušenjem, ter nasprotno grobo – teksturirano morsko dno s fosiliziranimi sledmi morskih organizmov, ki se idealno ujemajo z idejo postavitve. Groba obdelava (vrtanje in lomljenje) zastopa destrukcijo sovražnika, fina obdelava pa lepoto jeklene ptice, ki je končala na enem od najlepših krajev za umiranje," je še zapisal Smole.

Navdih v sanjah zadnjega dneva s pilotom

"S pozneje padlim pilotom sva pred njegovim zadnjim poletom napolnila gumo na sprednji nogi letala. Takrat sem se odločil, da – iz za to okolje tujega materiala, na visoki sijaj spoliranega inoxa – izdelam aplikacijo, ki simbolizira zadnji pilotov boj s sovražnikom, v katerem izgubi življenje."

"Gre za stilizirano obliko roke, ta še hoče ujeti oprimek, ki bi mogoče rešil življenje, a to ni več mogoče," je pojasnil avtor spomenika. "Nasprotje v podobi materialov in tekstur je torej tisti element, ki v celoti spomenika na likovni način opiše tragiko dogodka. Prav vživetje v pilotov zadnji dan življenja je tista moč, ki vsem nam vliva hvaležnost za njegovo veliko darilo," je med drugim povedal Smole.