Pet razlogov, zakaj vzeti T-2 na dopust

Vsako poletje prinese nepozabno doživetje , ki ga želimo izkoristiti maksimalno. V zraku se čutijo svoboda, sproščenost, brezskrbnost in umirjenost, ki poletju dajo prav poseben čar. Privoščimo si vse, česar si med letom zaradi natrpanega urnika preprosto ne moremo. Med temi stvarmi je vsekakor ogled naših najljubših vsebin, saj imamo na dopustu končno čas tudi za to. Če se želite poleg sonca, morskih valov in prijetnega vetra razvajati v družbi najboljših serij, vam T-2 ponuja mamljivo ponudbo, le vzeti ga morate s seboj na dopust. Zakaj?

1. Ker lahko s tv2go gledate kolesarsko dirko v živo kar na plaži.

Se bojite, da boste na počitnicah zamudili najodmevnejše trenutke kolesarske dirke? Ne skrbite. Z mobilno televizijo tv2go boste lahko spremljali svoje kolesarske favorite kar na plaži in se ob tem hladili z najljubšim koktajlom. S časovnim zamikom si boste lahko vse podrobnosti dirke ogledali tolikokrat, kot boste želeli, in jih podoživljali vedno znova. Lahko bi rekli, da je to neke vrste balzam za vse športne navdušence.

2. Ker imate v mobilnih paketih dovolj podatkov za objave fotografij in videov na družbenih omrežjih.

Dopust je pravi čas za ustvarjanje najlepših fotografij in videov, ki jih radi pokažemo tudi drugim. Fotografiramo namreč vse, kar nam pade v oči in nas v tistem trenutku navda z lepimi občutki. Za to pa potrebujete nekaj nujnih potrebščin, dobro kamero, sijajno lokacijo in seveda ustrezno količino prenosa podatkov, ki jo dobite v vseh mobilnih paketih T-2. Ujemite najlepše trenutke poletja v objektiv in jih brezskrbno objavljajte na družbenih omrežjih.

3. Ker lahko najlepše fotografije z dopusta shranite v oblak Horizont, ki je že vključen v paketih T-2.

Zberite vse fotografije, ki so nastale na vašem sanjskem dopustu, in jih shranite na varno. Vsi namreč vemo, kako dragoceni so spomini na najlepša doživetja, shranjena na fotografijah, ki jih radi pogledamo kadarkoli in jih hkrati pokažemo drugim. Si predstavljate, da bi izgubili fotografije ali dokumente, ki vam zares veliko pomenijo? T-2 vam zato ponuja varno in preprosto shranjevanje pomembnih fotografij in videoposnetkov z naprednim oblakom Horizont. Ta je dostopen na vseh mobilnih napravah, televiziji, računalniku, pametnih telefonih in tablicah. Previdno in varno shranjevanje danes, v poplavi vseh dokumentov in fotografij, pomeni res ogromno, zato je Horizont še kako prijazen do vsakega posameznika.

4. Ker se lahko popolnoma sprostite in pri tem ne prekoračite mobilnih podatkov.

Druga beseda za dopust je vsekakor sproščenost. Medtem ko se hladite v senci ob spremljanju svoje najljubše serije, poslušanju najnovejšega seznama pesmi ali prebiranju aktualnih novic na spletu, T-2 pazi, da si s prekoračitvijo mobilnih podatkov ne nakopljete nepotrebnih stroškov. Z aplikacijo T-2 Poraba ali z nastavitvijo blokade ob določenih zneskih vas nemudoma obvestijo o doseženi količini prenosa podatkov. Priročno in vsekakor dobrodošlo, kajne?

5. Ker lahko tudi vaši otroci uživajo ob svojih najljubših risankah, starši pa s seboj vzamete najboljše filme iz HBO Max.

Pestra ponudba T-2 televizije je ustvarjena za vsak okus. Na njej boste našli vsebine za najmlajše in tiste malo večje otroke. Izbirajo lahko med širokim naborom filmov iz HBO Max, ki je že vključen v Oranžni Diamant. Ko je sonce najmočnejše, se lahko otroci skrijejo v varno zavetje sence in si prek aplikacije tv2go pogledajo najljubšo risanko. Tudi oni si namreč zaslužijo uživati na počitnicah v vseh pogledih. Starši pa si v udobju ležalnika privoščite ogled odlične komedije, drame ali akcije, ki je ne smete zamuditi. Doživite svojo lastno virtualno izkušnjo tudi na morju ob spremljavi šumenja valov.