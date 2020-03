Pet izjemnih lastnosti revolucionarnega zložljivega telefona Huawei Mate Xs

Oglasno sporočilo

Izdelava zložljivega zaslona, ki je vzdržljiv, odporen na poškodbe in hkrati nudi izjemne zmogljivosti ter novo intuitivno uporabniško izkušnjo, ni preprosta in dokazuje Huaweievo vodilno vlogo v razvoju tehnologij pametnih telefonov. To pa še ni vse. Mate Xs v sebi skriva zmogljiv procesor Kirin 990 z integriranim modemom za mobilna omrežja pete generacije (5G), izredno zmogljive kamere, pri tem pa ni niti pretežek niti predebel, zato nudi tudi popolnoma novo uporabniško izkušnjo v vseh pogojih uporabe.

1. Zaslon OLED je izredno tanek in upogljiv, vendar ima kljub temu izredno razločljivost 2K. Razprostira se po zunanjosti naprave, zato je zaščita osrednjega pomena. Ker steklena plast ni primerna, je Huawei razvil novo večslojno upogljivo zaščitno plast, ki je dražja od zlata. Zaradi nje občutljivost na dotike ni omejena. Razprta naprava ima kar 8-palčno diagonalo (20,32 cm), površina zaslona pa nikjer ni motena z zarezo ali luknjico za kamero.

2. Tečaj omogoča zlaganje naprave, hkrati pa ji daje pravo trdnost med uporabo v zaprtem ali razprtem načinu. Imenovan je po krilu sokola in vsebuje več kot 100 med seboj povezanih delov.

3. Zaradi pogumne odločitve, da je zaslon na zunanji strani naprave, se v zaprtem načinu razdeli na enega na prednji in drugega na zadnji strani, zato je sklop kamer en sam. Ni posebne prednje kamere, kar pomeni, da tudi za selfije lahko uporabite najbolje, kar naprava nudi. Štiri kamere Leica SuperSensing so razporejene v navpičnem nizu vzdolž bočne stranice. V njem najdete glavno kamero s tipalom ločljivosti 40 milijonov pik in zaslonko f/1.6, 16-milijonsko z ultra širokim kotom (f/2.2), optično stabiliziran teleobjektiv z 8 milijoni točk (f/2,4) in kamero za zaznavo globine prizora.

4. Velik zaslon je zanimiv že sam po sebi, a Huawei je naredil še korak naprej, saj ga je izkoristil za večopravilnost, ki omogoči povečanje produktivnosti. Če želite ali to potrebujete, zaslon lahko razdelite na dve polovici, v vsaki pa deluje druga aplikacija. Tako lahko sočasno opravljate dve nalogi. To pa še ni vse. Lahko dodate še tretje opravilo v tako imenovanem plavajočem oknu za hitra opravila. Zdaj lahko ob ogledu vsebine hkrati delate zapiske in še odgovarjate na kratka sporočila.

5. Huawei Mate Xs je ena prvih naprav s tržnico Huawei AppGallery, uradno tržnico za distribucijo aplikacij na njegove naprave. Tržnica odpira vrata v svet kakovostnih aplikacij, ki v popolnosti izkoriščajo edinstvene sposobnosti naprav Huawei, na primer HiAi, in edinstvene zmogljivosti povezovanja, hranjenja datotek in varnosti, kot tudi aplikacije, na katere so se uporabniki navadili in jih vzljubili.

Telefon bo na slovenskem trgu predvidoma na voljo v začetku meseca aprila po ceni 2.499 evrov.

