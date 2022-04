Penetracijski test je obvezen za varnost podjetja

Oglasno sporočilo

Kibernetska varnost je s porastom digitalizacije vse bolj v ospredju. Na podjetja prežijo napadalci, ki si želijo prilastiti podatke, v zameno pa zahtevajo tudi denar. Dobra novica pa je, da se lahko zavarujete. Na voljo je penetracijski test.

Kaj je penetracijski test?

Penetracijski test je zakonit in avtoriziran poskus napada na informacijski sistem. Gre za simulacijo napada na sistem, njegov namen pa je odkrivanje ranljivosti sistema v primeru pravega napada, s katerimi bi se okoristili hekerji. T. i. obrambni sistem preizkusijo pravi strokovnjaki, ki delujejo na podoben način kot hekerji, a z etičnim namenom – za odkrivanje in odpravo ranljivosti ter slabosti.

Naloga testa je izvesti nedovoljeno akcijo, na primer spremembo digitalnega zapisa informacije ali pa pridobitev upravljavskega dostopa, obenem pa oceniti ranljivost področja, ki bi ga napadalec zlorabil. Cilj je ugotovitev, kje so resnične tehnične pomanjkljivosti v zaščiti, z namenom zmanjšanja površine napada na čim manjšo raven.

Penetracijski test, ki ga najdemo tudi pod imenoma pentest in vdorni test, lahko opravi tretja oseba ali pa organizacija. Zakaj? Ker ta oseba ali pa skupina oseb ne ve, kako je sistem zavarovan, in bo tako morda lahko razkril slepe točke, ki so jih spregledali inženirji ob gradnji sistema. T. i. etični hekerji za simulacijo napada uporabijo preverjene metodologije in kot omenjeno, simulacija je zasnovana na visokih etičnih standardih. V ospredju je kibernetska varnost.

Kakšen je postopek?

Sprva se podjetje in izvajalec uskladita in potrdita pogoje izvajanja testa, vse od cilja testiranja, dovoljenih metod testiranja in vdiranja pa do nosilcev odgovornosti. Podjetje potrdi pogoje in da zeleno luč za vdor.

Obstajajo različni testi, in sicer zunanji penetracijski test, notranji penetracijski test, varnostni pregled spletne aplikacije, varnostni pregled mobilne aplikacije, varnostni pregled izvorne kode in varnostni pregled brezžičnega omrežja.

Dober penetracijski test bo podjetje bolje pripravil na morebitne napade, saj bo pomagal razumeti in opredeliti varnostna tveganja, obenem pa dal tudi vpogled v finančne posledice kibernetskega napada.

Testiranje je razdeljeno na več faz, od zbiranja informacij o informacijskem sistemu napadenega podjetja do odkrivanja ranljivosti omrežja, varnostnih naprav, strežnikov in storitev, ki jih ponujajo strežniki, analize zbranih informacij in načrtovanja vdora v sistem. Ta faza, ki se zgodi še pred poskusom vdora, traja dlje časa, koliko, pa je odvisno od kompleksnosti informacijskega sistema podjetja. Rezultat te faze je seznam ranljivih sistemov, ki predstavljajo možne tarče za vdor v informacijski sistem.

Nato se izvede dejanski vdor in možen vdor v predhodno izbrane tarče. Ta proces ne sme vplivati na delovanje podjetja, zato zaposleni ne bodo niti opazili, kaj se dogaja.

Sledi še analiza poskusa vdora, ki zajema vse zbrane informacije. Podjetje, ki opravi penetracijski test, pripravi spisek izvedenih testov, uspešnost testov in stopnjo ranljivosti ter pripravi priporočila za odpravo odkritih ranljivosti in tveganj.

Mislite, da se vam ne more nič zgoditi?

Če mislite, da ste varni tudi ne da se vam opravi penetracijski test, naj vas spomnimo na nekaj odmevnih napadov v zadnjih dveh letih: Garmin, Twitter, Honda, Microsoft, številne vlade po svetu, med njimi tudi nedavni na ukrajinsko, ne smemo pa pozabiti niti na Pop TV.

Samo v lanskem letu je bila zabeležena 11-odstotna rast varnostnih incidentov v primerjavi z letom poprej. Od tega je bilo kar 77 odstotkov napadov targetiranih.

Kibernetska varnost ni zgolj nakup varnostnih naprav

Mnoga podjetja pri vzpostavljanju varnosti, kot je kibernetska varnost, naredijo veliko napako. Nakupijo varnostne naprave, po možnosti najnovejše in najdražje, pozabijo pa na najpomembnejšo stvar – redno preverjanje le-te. Ravno penetracijski test vam lahko da vpogled, ali so naprave pravilno konfigurirane, kar je bistveno ob napadu.

Kibernetska varnost zajema še veliko več od ustrezne opreme. Zajema zaščitne ukrepe, ki so sprejeti za zaščito informacijskih sistemov in uporabnikov pred nepooblaščenimi dostopi in napadi. Če pogledamo podrobneje, kibernetska varnost zajema strojno in programsko opremo, podatke ter celotno digitalno infrastrukturo pred morebitnimi napadi in nepooblaščenimi dostopi.

Kibernetska varnost zahteva tudi ozaveščenost zaposlenih, ki se morajo zavedati varnosti in nevarnosti ter dosledno izvajati predpisane postopke. Izpostaviti je treba tudi varnostne kopije ključnih podatkov, ki so hranjene na oddaljeni lokaciji, in redno preverjanje postopkov prepoznavanja odziva na zaznane incidente.

Naj dodamo še, da je kibernetska varnost skoraj tako pomembna, kot je vizija podjetja. Če ste pred ustanovitvijo podjetja, začnite razmišljati tudi o takšni varnosti.

Zakaj svetujemo pentest?

Penetracijski test je naložba v kibernetsko in informacijsko varnost:

odkrivanje ranljivosti sistema,

prikaz resničnega tveganja s konkretnim prikazom, kaj bi heker izvedel,

test zmožnosti kibernetske obrambe,

zagotavljanje nemotenega poslovanja podjetja,

pridobitev strokovnega mnenja od tretje osebe,

vzpostavitev in sledenje regulacijam in certifikatom,

ohranjanje zaupanja strank, dobaviteljev, partnerjev.

Pogosto se zgodi, da se podjetja ne odločijo za penetracijski test, ker ne vedo, na koga se obrniti. Slovensko podjetje Telprom je odgovor za vaše težave – kibernetska varnost je v njihovih mezincih že več kot 30 let. Več o njih odkrijte tukaj.

Poznate posledice kibernetskega napada?

Ko pride do napada in je ogrožena kibernetska varnost, lahko pride do ogromne škode, saj nastajajo:

neposredni finančni stroški zaradi izsiljevanja,

škoda na komunikacijsko-informacijskem sistemu,

izguba podatkov,

možnost glob,

škoda zaradi prekinjenega poslovanja.

Škoda, ki lahko nastane ob oziroma po napadu, pa je neprimerno višja kot vložek, ki ga zahteva kibernetska varnost.

Naj dodamo še, da popolne varnosti pred napadi ni. Tudi kibernetska varnost ni 100-odstotna in večna. Zato je na vas, da storite čim več za digitalno varnost. Ta je tako pomembna, kot je pomembno, da svojim zaposlenim nudite varno delovno mesto. Kibernetska varnost ni enkratno dejanje, ampak redno ter dosledno izvajanje vseh varnostnih ukrepov.

Penetracijski test se svetuje (predvsem) tistim podjetjem, ki so nedavno nadgrajevala ali spreminjala svoj informacijski sistem, spreminjala poslovne procesa, lokacijo dela ali pa dodajala nove storitve za uporabnike, saj se v takih primerih hitro pojavijo nove varnostne luknje. Prav tako tistim, ki pentesta še niso nikoli izvajala, tistim, ki so dosegla nenadno rast, in tistim, ki komaj vstopajo na trg. Kibernetska varnost je nekaj, kar bi moralo biti zasidrano v zavesti direktorjev in zaposlenih.

Naročnik oglasnega sporočila je SPARTAN DEVELOPMENT D.O.O.