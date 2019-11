Panika zaradi sprememb na YouTubu: kaj bo decembra res drugače?

Na največjem spletnem forumu Reddit se je v nedeljo pojavila zaskrbljena objava uporabnika, v kateri je izrazil strah, da bo YouTube po uveljavitvi spremenjenih pogojev uporabe decembra začel odstranjevati uporabniške račune z videoposnetki, ki YouTubu ne prinašajo dobička.

Objava je samo na Redditu dosegla ogromno uporabnikov, še za večji preplah pa so s povzemanjem objave v začetku tedna poskrbeli nekateri največji svetovni tehnološki mediji, kot so Mashable, Business Insider, Techspot, BGR in 9to5Google.

YouTube je pogoje uporabe nazadnje drastično spremenil v začetku leta 2018. Takrat je zvišal mejo števila naročnikov in ogledov videoposnetkov, ki jih morajo uporabniki dosegati, če želijo na YouTubu služiti denar od oglaševanja in sodelovati v partnerskih programih. Foto: Reuters

Negotovost glede nadaljnjega obstoja milijonov uporabniških računov z videoposnetki, ki YouTubu ne prinašajo oglaševalskega denarja, je povzročila ta klavzula v YouTubovih prenovljenih pogojih uporabe:

YouTube lahko ukine vaš dostop ali dostop vašega računa Google do celotne storitve ali dela storitve, če utemeljeno meni, da zagotavljanje storitve ni več komercialno smiselno.

Ker se posodobljeni pogoji uporabe med drugim močno osredotočajo na YouTubova nova, strožja pravila glede gostovanja videoposnetkov – YouTubu, če poenostavimo, od 10. decembra na platformi ne bo več treba obdržati nobenega videoposnetka, če tega ne bo hotel –, si je zgornjo poved marsikdo razlagal narobe.

Uporabniki in ustvarjalci že dolgo opozarjajo, da ima YouTube pri odločanju, kateri videoposnetki bodo ostali na platformi in kateri ne, že zdaj preveč moči. Novi pogoji uporabe bodo ta pravila dodatno zaostrili. Foto: Matic Tomšič / Reuters

Kot je na družbenem omrežju Twitter v ponedeljek pojasnil TeamYouTube, uradni profil, ki ga upravljajo razvijalci YouTuba, ta določba v resnici pomeni, da lahko YouTube uporabnikom onemogoči dostop do katerega od elementov platforme YouTube, kot je bila avgusta ukinjena klepetalnica, ki je ni uporabljal skoraj nihče. Zaradi tega za YouTube ni bila "komercialno smiselna".

To clarify, the "commercially viable" section is not about terminating an account bc it’s not making money / not in YPP. It’s about discontinuing certain features or parts of the service bc they are outdated or have low usage. This does not impact creators or viewers in new ways.