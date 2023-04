Organizirajte svoje življenje in imejte več prostega časa. Kako vam lahko pri tem pomagajo tablični računalniki?

Oglasno sporočilo

V današnjem hitrem svetu je težko slediti vsem vsakodnevnim nalogam in odgovornostim. Od službe do družinskih obveznosti – zlahka postanemo preobremenjeni in imamo občutek, da ima dan premalo ur. Kaj pa če obstaja način, kako racionalizirati svoje življenje in imeti več časa za stvari, ki vas veselijo? Tu pridejo na vrsto tablični računalniki. Serija tabličnih računalnikov Samsung Galaxy Tab S8 ponuja vrsto funkcij, ki vam lahko pomagajo organizirati življenje in povečati produktivnost, ob tem pa se še zabavate.

Foto: Samsung

Ljubezen na prvi dotik

Tablični računalniki Samsung Galaxy Tab S8 se ponašajo z elegantno, izjemno tanko obliko. Izdelani so iz trpežnega aluminija Armor. Vendar pa ne gre le za videz, te tablice so zelo zmogljive. Tablice Galaxy S8, Galaxy S8+ in Galaxy S8 Ultra zagotavljajo kakovost videoposnetkov 4K in podpirajo funkcijo Samsung DeX, ki vam omogoča, da imate hkrati odprtih več oken. To pomeni, da lahko zlahka preklapljate med okni in ste pri svojem delu učinkovitejši.

Galaxy Tab S8 Ultra je največji Samsung tablični računalnik do zdaj s 36,99-centimetrskim zaslonom Super AMOLED, okvir ima le 6,3 milimetrov debeline. Velik zaslon prinaša občutek neomejenega prostora, v katerem lahko vsakodnevno izražate svojo kreativnost. Za navdih si lahko zavrtite najljubšo glasbeno spremljavo na kar štirih zvočnikih Dolby Atmos, ki omogočajo kristalno čist zvok.

Foto: Samsung

Poleg odlične kamere, zvoka in dizajna je Samsung poskrbel tudi za zmogljivo baterijo, ki vas ne bo pustila na cedilu. Vsi trije modeli podpirajo hitro polnjenje s 45 W, ki baterijo popolnoma napolni v zgolj 80 minutah. Če vam je zmanjka sredi digitalnega ustvarjanja, ste lahko prepričani, da se bo hitro napolnila, medtem ko si vi vzamete malo oddiha.

Pustite domišljiji prosto pot

Prava čarovnija se zgodi, ko s pisalom S Pen rišete po fotografijah ali skicah. Občutek je, kot da pišete na pravi papir, zato je sproščanje ustvarjalnosti lažje kot kadarkoli prej. Pisalo S Pen ni namenjeno le risanju, temveč je tudi priročno orodje za zapisovanje in urejanje misli. S tehnologijo zmanjšane zakasnitve je vse, kar napišete ali narišete na tabličnem računalniku, bolj pristno in natančno. Samsung je sodeloval s programom Clip Studio Paint, ki tablični računalnik spremeni v digitalno paleto živahnih barv. S pisalom S Pen kot čopičem in velikim zaslonom kot platnom lahko postanete pravi umetnik. Za tiste, ki raje fotografirate, pa so tablice opremljene z izjemno široko sprednjo kamero 12 MP ter dvojno zadnjo kamero 13 MP in 6 MP.

Foto: Samsung

Toda tablični računalnik Samsung Galaxy Tab S8 ni namenjen le ustvarjalnim ljudem. Te tablice so odlične tudi za urejanje in povečanje produktivnosti. Z možnostjo hkratnega odpiranja več oken lahko preprosto spremljate koledar, e-pošto in seznam opravil. Z izjemno široko sprednjo kamero 12 MP pa se lahko udeležite virtualnih sestankov s kristalno čisto kakovostjo videa.

Najpomembnejši pripomoček

Da bi bila serija Samsung Galaxy Tab S8 še bolj vsestranska, je Samsung predstavil tipkovnico Ultra Book Cover Keyboard. Ta dodatek ne le ščiti vašo tablično napravo, temveč deluje tudi kot tipkovnica in vam pomaga hitreje opraviti delovne naloge. Sestavljena je iz dveh delov: v enem delu se magnetno poveže z zadnjo stranjo tabličnega računalnika in služi kot stojalo, ki tablični računalnik drži pokonci za prostoročno gledanje, v drugem pa sta tipkovnica in sledilna ploščica, ki omogočata delo in pisanje na tabličnem računalniku kot na osebnem računalniku.

Foto: Samsung

Tablični računalnik Samsung Galaxy Tab S8 je zmogljivo orodje za organizacijo vašega življenja. Ne glede na to, ali ste ustvarjalni tip ali pa potrebujete le pomoč pri organizaciji, te tablice ponujajo nekaj za vsakogar. Od elegantne, izjemno tanke zasnove do zmogljive baterije in vsestranske dodatne opreme – serija Samsung Galaxy Tab S8 ima vse, kar potrebujete, da kar najbolje izkoristite svoj čas. Zakaj je torej ne bi preizkusili in ugotovili, kako vam lahko pomaga organizirati življenje in porabiti več prostega časa za stvari, ki jih imate radi?

Naročnik oglasnega sporočila je MILLENIUM PROMOCIJA, D. O. O.