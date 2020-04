Oglasi na WhatsAppu so neizogibni, vprašanje je le, od kdaj

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tesnejša povezava Facebooka in WhatsAppa njunemu lastniku Facebooku prinaša nove priložnosti za oglaševalske prihodke, kar uporabnikom morda le ne bo všeč.

Že februarja 2014, ko je Facebook za kar 19 milijard ameriških dolarjev (okrog 17,3 milijarde evrov) kupil WhatsApp, so novi lastniki začeli razmišljati, kako bi tudi s to svojo takrat novo pridobitvijo začeli služiti še več.

Ves čas so se spogledovali z idejo, da bi v aplikacijo dodali oglase, a je strah pred nenaklonjenim odzivom uporabnikov in regulatorjev ta prizadevanja močno upočasnjeval – ne pa tudi ustavil.

Morda si boste želeli izbrisati svojo telefonsko s Facebooka

Ko so uporabniki ob Facebookovi januarski napovedi, da oglasov v WhatsAppu ne bo, že pomislili, da lahko oddahnejo, jih je najnovejša napoved postavila na trdna tla.

Facebook si bo še bolj prizadeval za združitev aplikacij Facebook in WhatsApp, kjer bi uporabnikom vendarle prikazoval personalizirane oglase. Če ima uporabnik na primer isto številko telefona v svojih profilih na Facebooku in WhatsAppu, bo Facebook to izkoristil tudi za prilagajanje oglasov, ki jih vidi v obeh aplikacijah.

Za tiste, ki želijo obdržati nekaj več zasebnosti, je zato smiseln korak odstranitev mobilne številke iz profila na Facebooku (na WhatsAppu to seveda ni mogoče), a se s tem odpoveste nekaterim dodatnim elementom varovanja svojega profila. Da, zastonj kosila pač ni.

Kriptirana vsebina je tretjim nedostopna

Facebook namreč do zdaj ni imel možnosti prilagajanja vsebin glede na uporabo aplikacije WhatsApp, ker poteka komunikacija prek WhatsAppa kriptirano in zato tudi njim nedostopno. S povezovanjem uporabniških računov bodo lahko izkoristili profiliranje s Facebooka tudi za WhatsApp, tega uporablja več kot dve milijardi ljudi po vsem svetu.

Facebookovo aplikacijo za hipno sporočanje uporablja več kot dve milijardi uporabnikov v več kot 180 državah po vsem svetu, Foto: Bojan Puhek

Oglasi in druge plačane vsebine bi se pojavljali v statusu WhatsAppa, podobno, kot jih že predvajajo na prav tako Facebookovem družbenem omrežju Instagram znotraj zgodb (Stories).

Facebook se ni ravno dokazal kot merilo za varovanje osebnih podatkov

To pa se le ne bo zgodilo takoj, ker dolgo napovedana integracija vseh Facebookovih omrežij in aplikacij ni preprosta naloga. Celo prvi mož Facebooka Mark Zuckerberg je pojasnil, da integracije morda letos sploh še ne bo.

Sicer pa oglaševanje v aplikacijah za hipno sporočanje ni nič novega – Viber oglase predvaja na več mestih in na različne načine. Kot rečeno, zastonj kosila pač ni.

Pri Facebooku jim pa le ni vseeno, če bi uporabniki, ki zaradi varovanja svojih podatkov ne želijo povezave med temi omrežji, začeli množično zapuščati katero izmed njih. Facebook se je namreč v bližnji preteklosti znašel v žarišču več škandalov zaradi varovanja osebnih podatkov, marsikdo pa si ne želi, da bi to doživljali tudi na WhatsAppu.