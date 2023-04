Odlična mobilna tehnologija po dostopnih cenah

Oglasno sporočilo

Serija pametnih telefonov Samsung Galaxy A, ki je najbolje prodajana kategorija pametnih telefonov Galaxy, je nedavno doživela osvežitev in uporabnike ponovno navdušuje z najboljšo mobilno tehnologijo, izjemnimi funkcijami in dostopnimi cenami.

Serija, ki je v prvi vrsti namenjena mlajši generaciji potrošnikov, pomaga na novo opredeliti, kakšen naj bo pametni telefon, prinaša Galaxy A54 5G in Galaxy A34 5G, dva izjemna telefona, ki bosta uporabnikom pomagala snemati stabilne in ostre videoposnetke, jasno videti vsebino na zaslonu tudi v zelo svetlih okoljih in početi še več stvari, ki jih imajo radi, z baterijo, ki zdrži tudi več kot1 dva dni.

Foto: Samsung

V ospredju osupljive možnosti fotografije

Pri izbiri novega mobilnega telefona je ena ključnih postavk zmogljivost kamer in nabor funkcij za snemanje fotografij in videov. Telefon je nadomestil tako fotoaparate kot kamere, zato uporabniki ne želijo sklepati kompromisov, ko gre za odličnost posnetkov. S tem v mislih sta zasnovana tudi nova telefona Galaxy, serije A. Ta telefona prinašata kamere in funkcije, ki zagotavljajo osupljive fotografije z jasno kakovostjo tudi v slabših svetlobnih pogojih, pri čemer uporabljata vodilno tehnologijo Nightography Galaxy in podporo umetne inteligence.

Foto: Samsung

Tako kot vse zadnje kamere obeh telefonov je pri modelu Galaxy A54 5G izjemna tudi sprednja kamera za snemanje selfijev, ki omogoča osupljive podrobnosti zahvaljujoč kameri z ločljivostjo kar 32 MP. Kamera tako omogoča tudi visokokakovostne videoklice.

Za vse, ki radi snemajo malo bolj akcijske posnetke v gibanju, pa novi pametni telefoni omogočajo videoposnetke z izjemno jasnostjo, ki z izboljšano optično stabilizacijo slike (OIS) in videodigitalno stabilizacijo slike (VDIS) preprečujejo stresene in zamegljene posnetke. Če pa ostane še kakšna podrobnost, ki bi jo uporabnik rad prilagodil, so tu še izboljšana orodja za urejanje fotografij. Prvič je v Galaxy seriji A tako možno odstraniti neželene sence in odseve s posnetkov.

Živahni zaslon izjemne zmogljivosti

Oba telefona imata izjemen živahen zaslon z odlično vidljivostjo tudi na prostem pri močnejši sončni svetlobi. Galaxy A54 5G se ponaša s 16,2-centimetrskim (6,4-palčnim) FHD+ brezkončnim zaslonom O, Galaxy A34 5G pa ima še nekoliko večji 16,7-centimetrski (6,6-palčni) zaslon Super AMOLED. Z izboljšano funkcijo Vision Booster in frekvenco osveževanja 120 Hz bosta zaslona sledila uporabnikom, ko bodo prehajali med različnimi svetlobnimi pogoji, odlična pa sta tudi pri predvajanju uporabnikovih najljubših vsebin ali igranju priljubljenih videoiger.

Foto: Samsung

Da bosta telefona lahko nemoteno sledila hitremu vsakdanjiku generacije Z, sta oba opremljena z izjemno zmogljivo (tipično) baterijo 5.000 miliamperov, ki lahko zdrži tudi več kot dva dni.

Čeprav mladi radi hitro menjavajo novodobne "tehnološke igračke", pa nova telefona zagotavljata tudi do štiri generacije nadgradenj operacijskega sistema in pet let varnostnih posodobitev. Te funkcije uporabnikom omogočajo dostop do najnovejše programske opreme in varnosti ter tako povečujejo življenjski cikel pametnega telefona.

Preprost in eleganten dizajn, ki navdušuje z modernimi barvami

Oba telefona se ponašata z vrhunskim steklenim zaključkom, čistimi linijami in in energičnimi barvami, ki uporabnikom omogočajo, da telefon resnično prilagodijo svojemu stilu. Galaxy A54 5G je na voljo v štirih barvnih različicah: črni, beli, svetlozeleni, svetlovijoličasti. Galaxy A34 5G pa je na voljo v štirih barvnih različicah: črni, srebrni, svetlozeleni in svetlovijoličasti.

Foto: Samsung

Brezhibna povezljivost in visoka varnost

Samsung ostaja zvest svojemu cilju, da serija A postane najbolje prodajana naprava 5G v svojem cenovnem razredu. Z implementacijo povezljivosti 5G vse do vstopnih modelov serije pa že od prejšnje serije Galaxy A pametnih telefonov zagotavljajo boljšo povezljivost naslednje generacije več ljudem po vsem svetu. Oba telefona poganja osemjedrni procesor, povezan v 5G, in tako omogoča vrhunsko zmogljivost tako pri delu kot pri igranju.

Foto: Samsung

Kompromisov pa tudi ni pri varnosti, saj uporabniki danes telefonu zaupajo veliko občutljivih osebnih podatkov. Storitev Samsung Knox omogoča varnost podatkov na visoki ravni. Uporabniki lahko prek dostopa do nadzorne plošče za varnost in zasebnost preprosto sami upravljajo svoje podatke in načine, kako aplikacije dostopajo do njih.

Foto: Samsung

1. Dejanski čas delovanja baterije, čas polnjenja in čas uporabe se lahko razlikujejo glede na omrežno okolje, vzorce uporabe, število klicev in sporočil, pogostost polnjenja in druge dejavnike.

