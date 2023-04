Obvestilo, ki ga je prejelo ogromno Slovencev: Gre za past!

Ogromno slovenskih uporabnikov družbenega omrežja Instagram je bilo v zadnjih dneh označenih na objavah z obvestilom, da so osvojili pametni telefon iPhone 14 Pro. Kdor ga bo res želel prevzeti in bo sledil vsem navodilom za pridobitev Applove naprave, bo to morda močno obžaloval.

Več uporabniških računov, ki najverjetneje izvirajo iz tujine, saj imajo imena, kot sta veronichkaeremina5 ali katarinariabova88, je v zadnjih dneh na družbenem omrežju Instagram delilo serijo objav s fotografijo Applovega iPhona 14 Pro in pod njimi v komentarjih označilo ogromno uporabnikov, med drugim tudi številne Slovence.

Zadeli so iPhone 14 Pro, da ga prevzamejo, pa morajo zgolj slediti spletni povezavi, ki je priložena v tako imenovani zgodbi na profilu.

Preverili smo, kaj se zgodi, če to res storimo. Tega sicer ne priporočamo, verjetno pa je tudi, da bodo nekateri pametni telefoni ali druge mobilne naprave povezavo, če jo bo uporabnik poskusil odpreti, zaradi goljufivosti blokirali samodejno.

Foto: Matic Tomšič

Ko odpremo povezavo, nam goljufiva spletna stran najprej ponudi možnost izpolnjevanja vprašalnika. V nagradni igri bomo zmagali v vsakem primeru. Pod vprašalnikom so izpovedi "srečnih nagrajencev", v resnici izmišljenih profilov z ukradenimi fotografijami.

Foto: Matic Tomšič

Nato moramo s pritiski na zaslon odpirati še škatle, v katerih se domnevno skriva iPhone 14 Pro. Spet: dobitno bomo našli v vsakem primeru. Vmes se pojavi obvestilo o pravkar odposlani nagradi.

Foto: Matic Tomšič

Nato prejmemo veselo novico – zmagali smo! iPhone 14 Pro je lahko naš brezplačno, nakazati moramo zgolj plačilo stroškov, ki pa znaša pičla dva evra.

Foto: Matic Tomšič

Da bi nagrado, ki ne obstaja, lahko prevzeli, moramo najprej izpolniti obrazec z osebnimi podatki, kamor lahko vnesemo katerokoli ime in katerikoli kraj. Srž operacije z Instagrama je na naslednji strani z vnosom podatkov o plačilni kartici, s katere nam bodo domnevno vzeli dva evra za prevzem pametnega telefona iPhone.

Foto: Matic Tomšič

Kdor bo vnesel podatke o kreditni kartici in pritisnil na Pay Now, bo stopil na mino. Nevede, če ni prebral drobnega tiska na skrajnem dnu spletne strani, se bo prijavil na skrito naročnino, za katero mu bodo s kreditne kartice vsak mesec trgali skoraj 50 evrov. Če ne bi bil pozoren na zgodovino plačil, bi ga to sčasoma lahko stalo več sto ali celo več tisoč evrov. Plačevanje se bo dogajalo tako dolgo, dokler žrtev prevare ne bo preklicala plačevanja naročnine za nič. To je sicer mogoče storiti tudi prek goljufivega portala, vendar pa "pristojbina" za to znaša sedem evrov.

Pri portalu Varni na internetu, ki je prav tako opozoril na to prevaro, svetujejo, naj slovenski uporabniki Instagrama tovrstne profile blokirajo, če pod tovrstnimi objavami ne želijo več biti označeni, pa naj v nastavitvah Instagrama v razdelku Zasebnost (Privacy) spremenijo parameter označevanja pod objavami tako, da jih lahko označijo zgolj tisti, ki jim sledijo, ali pa nihče.

