Ob poklonu kraljici ne pozabite na svojo računalniško varnost

Pomembni svetovni dogodki so vedno priložnost za računalniške nepridiprave in njihova nečedna početja, smrt britanske kraljice ni izjema Foto: Reuters

Med številnimi spletnimi stranmi, ki prodajajo spominke na pokojno britansko kraljico Elizabeto II. ali njej v čast vabijo k naložbam, ni malo takih, ki so nevarne in prežijo na denar nič hudega slutečih žrtev, opozarjajo strokovnjaki računalniške varnosti.

Pomembni svetovni dogodki so vedno priložnost za računalniške nepridiprave in njihova nečedna početja, smrt britanske kraljice ni izjema. Strokovnjaki računalniške varnosti družbe Kaspersky so tako odkrili več naložbenih projektov, ki ponujajo kriptožetone z imenom Kraljica Elizabeta II. Kupce poskušajo prepričati, da z nakupom takšne " posebne serije" izkazujejo čast dolgovečni monarhinji.

Nekateri prodajalci nimajo varnega plačevanja

Takšna spletna mesta so praviloma nova in verjetno nimajo zagotovljene ustrezne varnosti, zato so podatki o kriptodenarnicah, ki bi jih uporabniki vnesli na takšne strani, ogroženi, zlasti če nekomu uspe priti do celotne zbirke podatkov, ki se na takšnih straneh zbirajo.

Primer spletnih prodajalcev, ki nimajo ustrezno varnih protokolov za plačevanje. Podobna tveganja se pojavljajo pri spletnih straneh, ki prodajajo spominske kovance, majice ali druge predmete s podobo preminule britanske kraljice Elizabete II. Pri veliko takšnih čez noč nastalih spletnih mestih plačila ne potekajo prek običajnih varnih mehanizmov, kar spet pomeni tveganje, da bodo pomembni osebni in finančni podatki prišli v roke nepridipravov.

Če je preveč dobro, da bi bilo res …

Nekatere strani pa so namenoma ustvarjene z namenom kraje podatkov, saj posnemajo podobe pristnih trgovin, v resnici pa njihovi vnosni obrazci posredujejo vnesene podatke naravnost nepridipravom. Zato je vedno pomembno preveriti spletni naslov in če obstaja najmanjši kanček dvoma, zapustiti takšno stran, še svetujejo iz družbe za računalniško varnost Kaspersky.

Zlasti je treba biti pozoren na ponudbe, ki so videti preveč dobre, da bi bile resnične – ker največkrat niso resnične. Prav nizke cene, znatni popusti in izmišljene primerjave s ponudbami zaupanja vrednih prodajalcev so pogosto razlog, da uporabnikom popustijo varnostne zavore in prehitro vpišejo svoje podatke tja, kjer jih nikakor ne bi smeli.

S preprostimi ukrepi do višje varnosti

Vabila k nakupom kriptožetonov na straneh, kjer ni ustrezno poskrbljeno za varnost vnesenih podatkov. Tovrstna tveganja je mogoče preprečiti že z najbolj preprostimi ukrepi. Pri spletnem nakupovanju je treba biti pozoren, da je spletna prodajalna, zlasti strani na njej, kjer uporabniki vpisujejo podatke, varna. To vidimo tako, da se spletni naslov začne s https:// in ne samo s http:// ‒ nekateri brskalniki dodatno poudarijo z ikono ključavnice ob spletnem naslovu ali tako, da varen naslov obarvajo zeleno.

V veliko pomoč so zanesljive varnostne rešitve, ki med drugim preverjajo spletne naslove in jih lahko odprejo v zaščitenem prostoru, kar preprečuje krajo osebnih in finančnih podatkov. Nasploh pa je dobro sproti posodabljati operacijski sistem in vse programe na računalniku ali mobilnih napravah – popravki odpravljajo varnostne pomanjkljivosti in luknje, ki jih nepridipravi hitro izvohajo in izkoristijo za svoje kibernetske kraje, so še posvarili strokovnjaki računalniške varnosti družbe Kaspersky.