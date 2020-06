Ob nakupu P40 ali P40 Pro vrhunsko darilo

Oglasno sporočilo

Od danes pa do 30. junija oziroma do odprodaje zalog vsak novi kupec pametnega telefona Huawei P40 ali P40 Pro na izbranih prodajnih mestih brezplačno prejme pametno uro Huawei Watch GT 2e in 50 GB prostora v Huaweievem oblaku za obdobje enega leta.

Huawei P40 Pro uporabljata tudi Ana Klašnja in Uroš Bitenc. Družina premijskih pametnih telefonov Huawei P40 ponuja neprekosljive fotografske zmogljivosti v vseh svetlobnih razmerah, povezljivost z omrežjem pete generacijo in vrhunsko oblikovanje. Njihovo srce je sistem na čipu (procesor) Kirin 990 5G, ki med drugim zagotavlja podporo za mobilna omrežja pete generacije (5G) in hitra brezžična omrežja Wi-Fi 6. Napredna tehnologija je vgrajena v čudovito, a hkrati tudi kompaktno ohišje z izjemnim zaslonom.

Vizionarska fotografija

Pametna telefona Huawei P40 in P40 Pro se ponašata z naprednima sklopoma kamer Ultra Vision Leica s tremi oziroma štirimi kamerami. Model Huawei P40 ponuja izjemne fotografske zmogljivosti z ultraširokokotno, širokokotno in telekamero, medtem ko model Huawei P40 Pro odlikuje sklop štirih kamer s funkcijo SuperSensing Cine in kamero za 3D-globinsko zaznavo s podporo za 50-kratno povečavo SuperZoom.

Skokovit napredek v fotografski zmogljivosti premijskih modelov družine Huawei P40 omogoča tipalo Huawei Ultra Vision Sensor. Pravo čudo inženirskega dela in tehnologij je veliko 1/1,28 palca (po diagonali), s sposobnostjo združevanja pik pa doseže, da je ena velika kar 2,44 μm. Odlikujeta ga tudi zmogljiv sistem faznega samodejnega ostrenja Octa PD AutoFocus in inovativna tehnologija Huawei XD Fusion Engine, ki s pomočjo umetne inteligence poveča reprodukcijo podrobnosti na fotografijah v vseh mogočih svetlobnih razmerah.

Rebeka Dremelj je s pomočjo telefona Huawei P40 Pro posnela novo pesem kar doma.

Huawei P40 Pro približa oddaljene predmete s petkratno optično, desetkratno hibridno in 50-kratno digitalno povečavo, prvič pa je v to vključen barvni filter RYYB, ki poskrbi za boljši zajem svetlobe in s tem boljšo kakovost povečanih fotografij. Ton in teksturo kože zvesto reproducirata novo večspektralno tipalo temperature in z umetno inteligenco podprt algoritem za samodejno prilagajanje beline (AWB), ki povečata natančnost barv za 45 odstotkov. Algoritmi poglobljenega učenja hkrati zagotavljajo optimizacijo portretov v realnem času z izboljševanjem osvetlitve in podrobnosti.

Pametna ura za ljubitelja aktivnega življenjskega sloga

Pametna ura Huawei Watch GT 2e je zasnovana, da v vaše življenje prinese zavedanje o pomenu zdravega življenjskega sloga, podprtega z znanstvenimi dognanji. Podpira natančno spremljanje srčnega utripa in opozori, če zazna neredni ritem. Poleg tega spremlja spanje in raven stresa, baterija pa še vedno zdrži do dva tedna. Z naborom različnih funkcij torej pomaga razumeti zdravstveno stanje v realnem času. Prvič ima katera od Huaweievih nosljivih naprav sposobnosti spremljanja ravni kisika v krvi (SpO2). Hitreje od ene minute lahko na preprost način pridobite podatek, ki še z enega zornega kota oceni telesno pripravljenost.

Če ste ljubitelj tradicionalnih športov ali pa prisegate na bolj sodobne vadbe, v obeh primerih lahko uživate v edinstvenih zmogljivostih sledenja, ki vam jih zagotavlja pametna ura Huawei Watch GT 2e. Na voljo je namreč sto profesionalnih športnih načinov. V teh ura ohranja popoln nadzor, saj lahko beleži do 190 podatkov in z njimi zagotovi učinkovito vadbe.

Fotograf Tibor Golob je v objektiv Huawei P40 Pro ujel že marsikatero zvezdnico.

Oblačna shramba za varnost podatkov

Varno hranjenje datotek je v sodobnem svetu vse bolj pomembno, še posebej čudovitih fotografij, ki vse pogosteje prikazujejo pomembne in vredne življenjske trenutke. Fotografije in druge podatke s pametnega telefona pa je najbolj varno in hkrati preprosto hraniti v podatkovni shrambi v oblaku. Huawei jo je ponudil že pred časom in se je uveljavila kot odlična rešitev za hranjenje podatkov vseh njihovih uporabnikov naprav. Prostora pa nikdar ne more biti preveč, zato je 50 GB za obdobje enega leta odlična nadgradnja 5 GB, ki so brezplačno na voljo vsakemu imetniku Huaweievega računa.

Ponudba je trenutno na voljo pri Telekomu Slovenije, z 19. 6. pa še pri Telemachu. Za vse podrobnosti ponudbe se obrnite na omenjena operaterja oziroma preverite na Forumu Huawei. Več informacij o izdelkih podjetja Huawei najdete na https://consumer.huawei.com/si/.

