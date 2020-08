Novo v Sloveniji: Pametni telefoni, kot jih do zdaj niste poznali

Samsung je pred kratkim predstavil novo serijo Galaxy Note20 pametnih telefonov, ki vam – kako v koraku s časom, kajne – v žep spravijo povsem nov svet. Najzmogljivejša serija Note do zdaj vključuje zmogljivosti, primerljive z namiznim računalnikom. Gre za pametne telefone, kot jih do zdaj niste poznali in predstavljajo novo raven kakovosti na pametnih telefonih ter za visokozmogljive telefone, ki za vedno spreminjajo vaš način dela in igre.

V prispevku pišemo o tem, kaj prinaša piedestal Samsung ponudbe na področje pametnih telefonov, podrobneje pa obravnavamo kamero, S Pen pisalo, baterijo, dizajn, zvok in Galaxy Buds Live brezžične slušalke ter mistično barvo serije pametnih telefonov Galaxy Note20

Foto: Samsung

Galaxy Note si je z leti utrdil status in sinonim pametnega telefona z vrhunsko zmogljivostjo. Za vsako novo generacijo Galaxy Note smo navajeni, da prinaša najzmogljivejše pametne telefone v tistem hipu, in tudi letošnja dvajsetica ni prekinila te tradicije. Serija Galaxy Note20 pametnih telefonov nudi vse, kar uporabniki pričakujejo, želijo in ljubijo pri Note pametnih telefonih. Kot je že v navadi, bomo lahko Note kupili v dveh izvedenkah: Galaxy Note20 Ultra, zasnovan za vse ljubitelje serije Note, ki želijo večjo zmogljivost in več produktivnosti, ter Galaxy Note20 za vse uporabnike, ki želijo izkoristiti vsak trenutek svojega časa, bodisi za delo bodisi za igro. Oba pametna telefona izboljšujeta učinkovitost, zato vam bo ostalo več časa, da ste povezani s svojimi najbližjimi. Serijo Galaxy Note20 pametnih telefonov odlikujejo najhitrejši procesor izmed vseh Galaxy naprav, vrhunska tehnologija, izjemne mobilne izkušnje ter nenazadnje tudi ikoničen in brezčasen dizajn. Pomemben faktor za večino uporabnikov je poleg procesorske moči in hitrosti procesorja vsekakor tudi zmogljivost baterije. Serija Galaxy Note je prepoznavna po pisalu, ki so ga pri modelu Note20 posodobili in tako omogoča še bolj funkcionalne beležke, kar po zaslonu mobilnika. Serija Galaxy Note20 pametnih telefonov vam z izboljšanim S Pen pisalom in aplikacijo Samsung Notes zagotavlja še boljšo uporabniško izkušnjo. Poleg tega vam dolgoletno tesno sodelovanje družb Samsung in Microsoft omogoča, da svoj Galaxy Note20 brez težav povežete z operacijskim sistemom Windows. Oba modela pa sta na voljo tudi v izvedbi 5G.

Foto: Samsung

Oblika, dizajn, pisalo S Pen in mistična barva

Galaxy Note20 bo naše žepe pošteno raztegnil, saj je to največji telefon iz družine Samsung do zdaj. Udarna barva, poleg mistične bele in črne, za Galaxy Note20 Ultra ter mistične zelene in sive za Galaxy Note20, je mistično bronasta: premijsko nevtralni barvni ton s satenasto teksturo, ki je brezčasen in v trendu.

Minimalistični dizajn odlikuje kovinsko ohišje, ki ga poudarjajo izvrstno zasnovane podrobnosti, transcendentne barve in trpežno steklo, najodpornejše steklo na pametnem telefonu do zdaj. Vsak Galaxy Note20 in Note20 Ultra dopolnjuje ustrezno S Pen pisalo.

Prepoznavno Samsung pisalo so pri modelu Note 20 posodobili in tako omogoča še bolj funkcionalne beležke, kar po zaslonu mobilnika. Zahvaljujoč 120 Hz osveževanju zaslona naj bi bil zamik pri vnosu še krajši, risanje in pisanje bolj tekoče, umetna inteligenca pa se bo učila in se skušala čim bolj prilagoditi vašemu načinu vnosa informacij. A serije Galaxy Note20 še zdaleč ne odlikujeta samo oblika in dizajn.

Foto: Samsung

Zmogljivost, ki jo bodo s pridom izkoristili poslovni uporabniki in ljubitelji mobilnih ter računalniških iger

Galaxy Note20 vključuje zmogljivosti, primerljive z namiznim računalnikom. Note20 Ultra je zmogljivejši, čeprav že Note20 predstavlja najzmogljivejšo serijo Note do zdaj.

Zmogljivost nove serije Galaxy Noto bodo s pridom izkoristili tako najzahtevnejši poslovni uporabniki kot tudi najbolj vneti ljubitelji mobilnih in računalniških iger. Že hiter pogled na specifikacije pa prepriča, da te napovedi nikakor niso pretirane.

Note20 premore Snapdragon 865 Plus procesor, 8 GB pomnilnika ter 128 GB prostora. Zaslon FHD+ v premer meri 16 centimetrov (6,7 palca) in se ponaša z ločljivostjo 2400 x 1080. Note20 Ultra po drugi strani vsebuje kar nekaj nadgradenj v primerjavi s svojim bratcem. Najprej je tu zaslon QHD+ velikosti 17,3 centimetrov (6,9 palca) ločljivosti 3088 x 1440, ta pa se bo lahko osvežuje s 60 ali pa 120 Hz frekvenco. Tudi Galaxy Note20 Ultra poganja procesor Snapdragon 865 Plus, naprava pa vsebuje kar 12 GB pomnilnika.

Kinematografska kakovost

Glavni sklop kamer na zadnji strani sestavlja trojček, ki je pri Note20 sestavljen iz glavne kamere z 12 MP, telefoto s 64 MP in 3-kratnim optičnim zoomom ter širokokotne kamere z 12 MP. Galaxy Note20 Ultra pa ima glavno kamero z 108 MP, periskopsko telefoto s 5-kratnim optičnim približevanjem ter širokokotno z 12 MP. Nov laserski senzor za samodejno ostrenje pri Galaxy Note20 Ultra zagotavlja še bolj natančno ostrino, funkcija sprotnega ostrenja pa bo vašim posnetkom dodala globino.

Galaxy Note20 z razmerjem stranic 21:9, kamero 8K in snemanjem 25 fps zagotavlja ultra visoko ločljivost in videoizkušnjo najvišje kakovosti. Z zmogljivim načinom Pro Video in s profesionalnim ostrenjem, zvokom, osvetlitvijo, nadzorom hitrosti povečave ter snemanjem 120 fps pri FHD boste lahko zajeli videoposnetke kinematografske kakovosti.

Foto: Samsung

Inteligentna baterija

Pri večini uporabnikov je poleg naštetih faktorjev izrednega pomena tudi vzdržljivost baterije. Serija Galaxy Note20 obljublja veliko.

V primerjavi s prejšnjo generacijo, Note10, so jo pri Note20 povečali za 23 odstotkov, pri Note20 pa je s 4500 mAh za 5 odstotkov zmogljivejša. Pri Samsungu zagotavljajo, da bo vzdržal celoten delovni dan in nočno zabavo, ne glede na to, kako zelo ga boste obremenili. Zahvaljujoč hitremu polnjenju pa boste lahko baterijo v zgolj 30 minutah napolnili za več kot 50 odstotkov, dodajajo. Priložen je polnilec 25 W, ki omogoča hitro polnjenje baterije.

Dejanska vzdržljivost baterije je sicer odvisna od omrežja, načina uporabe in drugih dejavnikov.

Še več zabave

Partnerstvo družbe Samsung z družbo Microsoft pa ne poveča samo produktivnosti, temveč nudi tudi še več zabave. Serija Galaxy Note20 dviguje igranje iger na novo raven. Omogoča, da se popolnoma potopite v svoje najljubše mobilne igre in jih igrate na profesionalni ravni, ne glede na to, ali ležite na svojem kavču ali na plaži.

Z Ultimate Edition, ki bodo na voljo septembra, boste igrali svoje najljubše igre z Xbox Game Pass Ultimate, ki nudi takojšen dostop do knjižnice več kot 100 priljubljenih iger v oblaku, vključno z Minecraft Dungeons, Forza Horizon 4 in Gears of War 5.

Foto: Samsung

Ergonomske ušesne slušalke, ki nudijo vrhunsko kakovost zvoka

Če ste v obdobju med 5. in 20. avgustom prednaročili Galaxy Note20 pametni telefon, boste prejeli Galaxy Buds+ ali Galaxy Buds Live brezžične slušalke (odvisno od izbranega modela pametnega telefona Galaxy Note20). Za več informacij o prednaročilih obiščite https://www.samsung.com/si/offer/preorder-galaxy-note20/.

Samsung je preoblikoval tradicionalno zasnovo brezžičnih slušalk – notranje komponente je razporedil vodoravno namesto navpično. Slušalke tako ne štrlijo iz ušes, kar zagotavlja naravnejši videz. Ergonomska oblika brez konic se popolnoma prilega obliki vašega ušesa, zaradi česar so Galaxy Buds Live dovolj udobne za uporabo čez ves dan. Te izjemne brezžične slušalke zagotavljajo tudi aktivno odstranjevanje hrupa – z živim in prostorskim zvokom se boste lahko popolnoma poglobili v svojo najljubšo avdioknjigo, ne da bi vas motil hrup iz okolja.

Foto: Samsung