Novinar je bil tako "zadet", da ni več mogel govoriti

Ta teden je svetovni splet zabaval britanski novinar , ki so ga med poročanjem s terena v živalskem vrtu napadli lemurji. Posrečen posnetek nas je navdihnil, da smo poiskali nekaj na spletu najslavnejših nepričakovanih novinarskih pripetljajev, ki so se jim lahko nasmejali gledalci televizije.

Novinarja čisto zmešal kup gorečih mamil

Quentin Sommerville, BBC-jev poročevalec z Bližnjega vzhoda, je za informativno oddajo pripravljal prispevek o gorečem kupu zaseženega heroina in drugih opiatov, a ga ni mogel dokončati. Stal je namreč preblizu gomile tlečih drog, zaradi česar so ga omamili hlapi in je med govorjenjem pred kamero večkrat prasnil v smeh.

Poročanje o ulovljeni ribi povzročilo pravi kaos

Večjega naključja pri poročilih menda še ni bilo

Ameriška televizija je pripravila prispevek o čudežnem preživetju ženske, ki jo je zadela strela. Posneli in predvajali so tudi njeno izjavo, a je oddajo ravno v trenutku, ko je ženska začela govoriti (0:17), "zgrabil krč". Slišati je bilo namreč, kot da žensko še vedno trese elektrika, a je voditelj oddaje, ki je komaj zadrževal smeh, zatrdil, da "gospa v resnici seveda ne govori tako, v najbolj neprimernem trenutku smo imeli tehnične težave".

"Daj mi petko!"

Nekdaj najbolje plačani ameriški televizijski voditelj Ryan Seacrest je uspešnemu tekmovalcu v resničnostnem šovu Ameriški idol ponudil dlan za tako imenovani "gimi fajv". A tekmovalec tega ni vedel, ker je slep.

"Boljše od vsake komedije"

Spodnji videoposnetek je dobro opisal komentar na YouTubu: "Novinar se dela, kot da mu je mar za butasto zrežirano sankaško dirko, zato je kaznovan s salto, ki jo pravzaprav izvede popolno, snemalec pa ga na srečo gledalcev niti za trenutek ne spusti izpred objektiva. Boljše od vsake komedije."

Poročevalec zaradi velikanskega hrošča za trenutek pozabil, da je pred kamero

Najboljši krik na televiziji

Avstralski novinar je v naročju držal in predstavljal velikega petelina. Ko je ta nenadoma začel frfotati s krili, ga je novinar izpustil iz rok in gledalcem za trenutek pokazal, kako je videti pravi strah.

Ko je padel po jakni, je bilo smešno. Ko je padel nekaj centimetrov bolj levo, ne več tako zelo.

Ptičji kakec namreč. Poročevalec je snemal prispevek o težavah, ki so jih v neki soseski imeli zaradi kolonije neprijaznih ptic, pri tem pa je sam izkusil, kako zelo neprijazne so lahko.

BBC-jev novinar se izgubi v lastnem studiu

Ko bi nanj skočil kuščar, bi vsak pokazal svoje prave barve, pa tudi če je pred kamero

"Najboljši odziv na karkoli vseh časov," pravi eden od komentarjev spodnjega videoposnetka na YouTubu.

Turški poročevalec ne potrebuje več mikrofona

Med pogovorom s strokovnjakom za gobe je turški novinar v eni roki držal mikrofon, v drugi pa gobo. Najverjetneje je pozabil, v kateri roki drži katero stvari.

Ruska voditeljica v informativni oddaji sprejme nepričakovanega gosta

Oglejte si še zbirko najboljših televizijskih napadov smeha v letu 2017, za katere ni potreben prevod, saj novinarjem zaradi krčenja trebušnih sten tako ali tako ne uspe povedati ničesar:

