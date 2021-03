Nove Samsungove moči v srednjem razredu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Osnovne konfiguracije novih telefonov Samsung Galaxy A52 in A72 bodo na voljo v štirih barvah. Foto: Samsung

Epidemija bolezni covid-19 tudi letos spreminja način, kako nas proizvajalci pametnih telefonov seznanjajo s svojimi novostmi. Nič več predstavitev v živo, še manj pa svečanih svetovnih premier – tudi to je zaradi zdravstvene varnosti prevzel splet.

Letošnja pomlad je drugačna

Ni pa epidemija edina, ki je posegala v koledar letošnjih spomladanskih novosti. Druga polovica marca je bila tradicionalno obdobje, ko je Huawei predstavljal novosti v premijski seriji P, a letos tega ne bomo videli (vsaj) do maja. Po omejitvah dostopnosti Googlovega mobilnega okolja so Huawei doletele še omejitve pri dobavah komponent, kar je vplivalo tudi na nadgradnjo njihove ponudbe srednjega razreda.

Tako je letošnjo spomladansko sezono novih pametnih telefonov, vsaj v našem delu sveta, odprl Samsung s tremi novinci serije Galaxy A. Ta serija je vedno spadala v višji del srednjega razreda in tudi ti trije novi telefoni poskušajo najti pravo ravnovesje med čim večjim razkošjem funkcij in zmogljivosti za nekaj manj kot 500 evrov (razen za najdražjo izvedbo modela A72)..

Dvakrat 52

Eden izmed njih, Samsung Galaxy A52 5G, je pripravljen za omrežja pete generacije, ki jih pri nas v svoji pravi izvedbi sicer še ni. To dokazuje napovedani in pričakovani trend, da bo še pred polno uveljavitvijo teh omrežij po vsej Evropi podpora zanje zapustila ekskluzivo najdražjih telefonov in prišla tudi v cenovno dostopnejši srednji razred.

V srednjem razredu je najostrejša konkurenca raznih proizvajalcev pametnih telefonov. Foto: Samsung

Samsung Galaxy A52 5G ima, tako kot njegov bratec brez 5G, zaslon AMOLED premera 6,5 palca (16,5 centimetra), a v primerjavi z njim premore osveževanje zaslona do 120 hercev in ne (samo) do 90 hercev. Tudi zaradi tega ima model 5G tudi močnejši procesor, Snapdragon 750G, "navadni" pa Snapdragon 732G.

Oba imata že ob nakupu nameščen operacijski sistem Android 11 s Samsungovim uporabniškim vmesnikom OneUI 3.0.

Enkrat 72

Nekoliko večji zaslon (za pol centimetra premera) in zmogljivejši akumulator prinaša Samsung Galaxy A72, ki pa vsaj za zdaj ne bo imel različice za 5G. Procesor je tako enak kot pri "klasičnem" A52, enaka je tudi pogostost osveževanja zaslona – 90 hercev.

Samsung Galaxy A72 je v primerjavi z A52 bogatejši za telefoto kamero z ločljivostjo osem milijonov pik, trikratno optično povečavo in optično stabilizacijo, preostale kamere, vključno z glavno, katere ločljivost je 64 milijonov pik, pa so pri vseh treh enake. Enaka je tudi prisotnost analognega 3,5-milimetrskega vhoda, kar bo razveselilo uporabnike klasičnih slušalk.

Koliko?

Priporočene maloprodajne cene so primerljive s cenami lanskih modelov A51 n A71 ob njuni premieri in se razlikujejo tudi glede na količino shrambnega prostora. Za Galaxy A52 s 128 gigabajti shrambnega prostora predlagajo 379,90 evra, na voljo pa so štiri barve. Za dvakrat toliko shrambnega prostora je cena višja za 60 evrov, na voljo pa je le (črna) barva.

Za 5G-podporo in vse, kar model Samsung Galaxy A52 5G prinaša v eni od treh barv, so za priporočeno maloprodajno ceno nastavili 469,90 evra.

Večji Samsung Galaxy A72 bo v osnovni konfiguraciji na voljo v štirih barvah po priporočeni maloprodajni ceni 479,90 evra, za sedemdeset evrov več pa bo shrambe dvakrat toliko (pa še dva gigabajta več pomnilnika), a tudi tokrat le v črni barvi.

Črna barva je edina, ki je na voljo za vse konfiguracije vseh treh novih pametnih telefonov serije Samsung Galaxy A. Foto: Samsung

Kaj sledi?

Do poletja lahko pričakujemo še več novih pametnih telefonov, a morda vsi ne bodo uradno prišli do nas.

Googlovi telefoni še niso našli poti do Slovenije, Xiaomi se prebija, Nokia in Huawei sta stara znanca slovenskega trga, kaže pa, da bo svojo prisotnost v Sloveniji kar kmalu okrepil OnePlus. Vsi ti našteti proizvajalci so do poletja napovedali svoje novosti, a bomo videli, ali ne bo epidemija tudi pri tem zahtevala svojega davka.