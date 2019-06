Nove igre, s katerimi si bomo lahko kmalu krajšali čas

Čez lužo smo priča igričarskemu sejmu E3 2019, kjer vse večje založbe iger najavijo, katere igre bomo kmalu uzrli, ogledamo si lahko nove napovednike ali pa samo izvemo datume izidov. Kot vsako leto smo tudi tokrat gledalci imeli kaj videti. Že v prvem dnevu konference smo izvedeli za kar nekaj zanimivih iger ali dodatkov, s katerimi si bomo to jesen in prihodnje leto krajšali svoj čas.

Fallout dobiva zanimive posodobitve

Začnimo z osmoljenci prejšnje jeseni, Bethesdo. Njena predstavitev igre Fallout 76 ni bila preveč lepo sprejeta in vsaka njihova odločitev je igralce samo še bolj razjezila. Jezno skupnost je bilo nemogoče preslišati, saj bodo razvijalci zdaj v igro vrnili nekatere ključne elemente (ki jih nikoli ne bi smeli odstraniti). Fallout 76 tako dobiva brezplačni dodatek Wastelanders. Ta bo prinesel nove misije ter končno tudi prebivalce pustinje, s katerimi se bomo lahko pogovarjali (do zdaj je bilo mogoče poslušati le robote in vnaprej posneta sporočila). Naše odločitve bodo spet imele tudi posledice. Dodatek izide enkrat letos jeseni.

Malce pozno, a kakorkoli, Fallout 76 bo dobil tudi svoj način battle-royale, kjer se bo 52 igralcev potegovalo za sedež nadzornika ("overseer") bunkerja (napovednik je kazal bunker številka 51). Poimenovali so ga Nuclear Winter 76 in bo za dosedanje igralce Fallout 76 ravno tako zastonj.

Predstavitev je Bethesda začinila z najavo dodatnih informacij o prihajajočih igrah. Wolfenstein: Young Blood bo omogočal co-op (igranje skupaj s svojim prijateljem), ravno tako bo izšel tudi Wolfenstein: Cyberpilot, v katerem bomo prek navidezne resničnosti (VR) vdirali v nacistične naprave in z njimi rešetali sovražnika.

Veliko o Elder Scrolls, a ničesar o najbolj zaželenem

Elder Scrolls bo dobil tudi nekaj novosti. Najprej so naznanili posodobitve za Elder Scrolls: Blades, igro bo po novem mogoče igrati tudi na Nintendo Switchu. Elder Scrolls: Online bo tudi prejel kar nekaj dodatkov: Elsweyr, Dragonhold in Scalebreaker. O tisti najbolj pričakovani, Elder Scrolls 6, pa ni ne duha ne sluha.

Foto: Reuters

Prihajata še dve sveži igri. Ghostwire: Tokyo, nekakšna nadnaravna grozljivka, v kateri se bomo očitno borili proti demonom. "Ne ustraši se neznanega, napadi ga," pove lik v napovedniku. Zanimivo! Ustvarjalci igre Dishonored so predstavili igro, imenovano Deathloop, ki spominja na tisti film s Tomom Cruisom, Na robu jutrišnjega dne.

Od zanimivega pa še: Doom: Eternal prihaja 22. novembra.

Znani igralec v prihajajoči igri, nova konzola in zanimivo sodelovanje dveh umetnikov

Microsoft je med igralci požel največ zanimanja. Zelo težko je na spletu te dni spregledati dejstvo, da smo v napovedniku za težko pričakovano igro Cyberpunk 2077 lahko videli filmskega igralca Keanuja Reevesa. Več kot premišljena poteza CD Projecta, saj igralčev lik John Wicka več kot ustreza novi Deus Ex-ovski igri. Žalostno dejstvo pa: igra izide šele aprila 2020. Že zbirajo prednaročila.

Pomembna najava je tudi, da bomo Gears 5 lahko igrali že 10. septembra, prišel pa bo tudi nov Halo: Infinite, na katerega bo treba še malo počakati. Ta bo izšel sočasno z novo konzolo Xbox (projekt Scarlet), to pa bo enkrat prihodnje leto. Nova konzola obljublja podporo za vsebine 8k (tudi igrice?), zmožnost realističnega računanja svetlobnih odbojev ("ray-tracing") in igranje nekaterih iger pri kar 120 sličicah na sekundo.

Foto: Reuters

Med najbolj zanimivimi prihajajočimi igrami je Minecraft Dungeons, kjer se bomo prebijali skozi podzemlje in lomili kosti okostnjakom in drugim pošastim. Igrali jo bomo prihodnje leto spomladi. Blair Witch nekako spominja na Outlast, a dobrih srhljivih iger nikoli ni dovolj. Letos dobimo tako Jedi: Fallen Order kot tudi Lego Star Wars: The Skywalker Saga. Kot nakazuje naslov, naj bi se v tej igri sprehodili skozi vseh devet filmov uradne sage. Ljubitelji Dragon Balla se lahko veselijo nove "RPG anime pretepačine" s podnaslovom Kakarot.

Za prihajajočo igro Elden Ring sta svojo domišljijo združila Hidetaka Miyazaki (Dark Souls, Bloodbourne) in George R. R. Martin (Pesem ledu in ognja, Igra prestolov). Malce spominja na Tolkienov Srednji svet, a pustimo se presenetiti.

EA ni pretirano presenetil

Za konec smo pustili EA, ki pretirano veliko razburljivih novosti ni pokazala. Izvedeli smo nekaj dodatnih podrobnosti o načinu bojevanja in o zgodbi iz Jedi: Fallen Order. Izvedeli smo tudi, da se v igri ne bomo mogli spogledovati s temno stranjo, ker gre pač za jedijevsko pripoved. Eh.

Foto: Reuters

Apex: Legends bo prešel v drugo sezono in dobil nekatere novosti, predvsem pri orožjih. Battlefield V bo prejel nekaj novih večigralskih map. Ravno tako bomo letos dobili novo Fifo 20, v kateri bodo izpopolnili tehniko igranja (boljše izvajanje trikov, večji nadzor pri streljanju na gol). Mogoče bo igrati tudi ulični nogomet. Takega na malem igrišču med zidovi, z železno mrežo, z vratarjem ali brez, v dvorani, futsal … Za igralce bomo lahko izbrali tudi ženske. Po želji bodo ekipe lahko mešane.

Foto: Getty Images

Serije iger The Sims še vedno ni konec. Tokrat so predstavili nov dodatek za The Sims 4: Island Living. Kot pove že ime, jih bomo lahko odpeljali na oddaljen tropski otok in tam počeli raznolike stvari. Se sončili, plavali, potapljali, dirkali z vodnimi skuterji, se spoprijateljili z delfinom, postali reševalec iz vode, okoljevarstvenik … Za to jesen obljubljajo še en dodatek: Realm of Magic.