Nepričakovana poteza bogataša: se izogiba ukrepom ali davkom?

Američan Eric Schmidt, dolgoletni direktor tehnološkega velikana Google in 107. najbogatejši človek na svetu, bo postal državljan Cipra in s tem tudi Evropske unije.

Eric Schmidt je ciprske oblasti za državljanstvo zase in za svojo družino zaprosil že meseca oktobra, zdaj pa je dobil zeleno luč, je poročal spletni portal Recode.

65-letnega nekdanjega direktorja Googla, ki razpolaga s premoženjem v višini okrog 14 milijard evrov, bo pridobitev ciprskih potnih listov zase in za svoje najbližje stala med dvema in tremi milijoni dolarjev. Ciper izdajo potnega lista državljanom drugih držav namreč pogojuje z naložbo v zemljišče ali nepremičnino.

Eric Schmidt je bil direktor Googla med letoma 2001 in 2011, predsednik Googla med letoma 2011 in 2015 ter nato še predsednik Googlove krovne družbe Alphabet med letoma 2015 in 2017. Foto: Reuters

Zakaj je Eric Schmidt želel postati državljan Cipra, uradno ni znano. Ciprski potni list mu sicer nudi dve rešitvi: iz ZDA bo lažje potoval v države Evropske unije, obenem pa bo deležen tudi davčnih ugodnosti.

Ni namreč skrivnost, da Schmidt med svojimi več mandati na čelu Googla ni bil naklonjen plačevanju davkov na dohodek ameriškim oblastem.

Ciper med ponudniki storitve, ki je v zadnjem času zelo priljubljena pri bogatih (Američanih)

Premožnejši Američani, ki si želijo izletov po Evropi, ali pa bi radi epidemijo novega koronavirusa v ZDA zgolj prevetrili nekje v tujini, a tja ne morejo potovati zaradi težjega vstopa v določene države, v zadnjem času pospešeno kupujejo tuja državljanstva, ki jim omogočajo prečkanje manj prehodnih mej. To ni poceni, države, ki prodajajo potne liste, med njimi je tudi Ciper, pa so iz tega naredile pravo tržno nišo.

V ZDA so do zdaj odkrili že več kot deset milijonov okužb z novim koronavirusom, zaradi posledic bolezni covid-19 pa je umrlo že 244 tisoč Američanov. Foto: Reuters

Združene države Amerike trenutno niso na seznamu varnih držav za vstop v EU, saj je epidemija covid-19 tam še vedno najhujša na svetu.

To sicer ne pomeni, da je državljanom ZDA izrecno prepovedan vstop v EU, saj je končna odločitev o nadzoru prehoda meje prepuščena vsaki državi posebej. Gre za priporočilo, ki pa ima tudi funkcijo odvračanja potnikov v države EU iz globalnih žarišč novega koronavirusa.

Poleti je na Jadranu v času, ko so ZDA dosegale takrat rekordne številke okužb, dopustoval razvpiti ameriški milijonar in kralj Instagrama Dan Bilzerian. Čeprav zanj najverjetneje veljajo druga pravila kot za navadne smrtnike, ima Bilzerian v žepu tudi zvijačo, kakršno opisujemo v tem članku. Bilzerian namreč ni le državljan ZDA, temveč tudi Armenije. Foto: zajem zaslona/Instagram

Američani, ki vseeno želijo v eno od držav članic EU, to prepreko rešujejo tako, da kupijo ugodno drugo državljanstvo. Večina se jih je letos odločala ne za Ciper, kot Eric Schmidt, temveč za potni list karibske otoške države Barbados.

Državljani Barbadosa lahko v Evropsko unijo in Veliko Britanijo namreč potujejo brez vize. Še pomembneje je, da Barbados velja za varno državo, saj jo je pandemija novega koronavirusa tako rekoč obšla. Odkrili so 243 primerov okužb in zabeležili sedem smrti, zadnjo konec aprila.

Strankam oziroma "zainteresiranim državljanom" prodajajo družinske pakete potnih listov

Barbados je, kot je poleti poročal ameriški poslovni medij Bloomberg, prodajo novih državljanstev v času pandemije bolezni covid-19 spremenil v gospodarsko panogo.

Na Barbadosu imajo trenutno, če pogledamo trend rasti in padcev novoodkritih okužb, že tretji val epidemije, a so številke bistveno nižje kot drugod po svetu. Od 1. oktobra do danes so potrdili le 53 novih primerov. Otoška država ima sicer nekaj manj kot 300 tisoč prebivalcev. Foto: Pixabay

Strankam, torej potencialnim novim državljanom, na Barbadosu do 1. decembra ponujajo tako imenovane "družinske pakete". Štirje potni listi stanejo 132 tisoč evrov, kupec oziroma novopečeni državljan pa se mora tudi zavezati, da bo v državi kupil nepremičnino oziroma posest v minimalni vrednosti 177 tisoč evrov in njen lastnik ostal vsaj sedem let.

Pod podobnimi pogoji državljanstva ponujajo tudi druge karibske otoške države, kot so Antigva in Barbuda, Grenada, Sveta Lucija, Sveti Krištof in Nevis.

