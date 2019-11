Nenavaden nakup bogataša, ki plačuje Luko Dončića

Na domeni Democracy.com je zadnja leta gostovala ameriška platforma, na kateri so lahko posamezniki in civilne iniciative vzpostavile stik z demokratskimi politiki. Platforma se je za delovanje zanašala izključno na donacije.

Ko je denarja od donacij lani zmanjkalo, je lastnik domeno, ki zaradi preprostega imena danes velja za eno bolj ekskluzivnih, postavil na dražbo. Izklicna cena je bila 300.000 ameriških dolarjev (272.000 evrov).

Internetne domene s preprostimi imeni danes dosegajo vrtoglave cene. Najdražjo med vsemi, Voice.com, je prejšnji lastnik letos prodal kar za 27 milijonov evrov. Foto: Matic Tomšič

Nekaj dni pred koncem dražbe je domeno za neznan znesek kupil Mark Cuban. "Nekdo mi je poslal e-pošto, me vprašal, če kupim domeno, in poslal sem ponudbo, ki jo je pošiljatelj sprejel," je postopek nakupa za ameriški medij The New York Times opisal Cuban.

Kupil jo je zato, da kdo ne bi počel neumnosti

61-letni milijarder pravi, da z Democracy.com nima posebnih načrtov. V prvi vrsti je domeno kupil zato, da je ne bi kdo drug in je nato zlorabil za svojo politično agendo oziroma, kot je dejal Cuban, "da ne bi kdo z njo počel kaj norega".

Ob Cubanovem nakupu domene Democracy.com si je oddahnil tudi njen nekdanji lastnik Talmage Cooley. Za The New York Times je pojasnil, da je vesel, da je lastništvo domene ostalo v ZDA in da ni prek anonimnega kupca pristala v ruskih rokah.

Mark Cuban je zagonski kapital za svoje številne naložbe in plemenitenje premoženja dobil ob prelomu tisočletja s prodajo svojega tehnološkega podjetja Broadcast.com, katerega solastnik je bil, takratnemu internetnemu velikanu Yahoo! za več kot pet milijard ameriških dolarjev. Večinski lastnik košarkarskega kluba Dallas Mavericks je postal januarja 2000. Foto: Getty Images

Nič nenavadnega sicer ne bi bilo, če bi kdo pomislil, da je Cuban domeno Democracy.com kupil za doseganje lastnih političnih ciljev.

3,7 milijarde evrov "težak" Dončićev šef Američane namreč že nekaj časa draži z glasnim razmišljanjem o kandidaturi za predsednika ZDA. Leta 2015 je dejal, da bi lahko, če bi se podal v predsedniški boj, zlahka premagal tako Trumpa kot Hillary Clinton, dve leti pozneje pa je zagotovil, da bi kandidiral za predsednika ZDA, če bi bil samski. Marca letos je razkril, da razmišlja o neodvisni kandidaturi, a to že maja vzel nazaj, češ da za to trenutno še ni pravi čas.

