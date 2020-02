Nemci pohvalili ljubljansko podjetje: Vaš izdelek je najboljši na svetu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Podjetje XLAB je bilo ustanovljeno leta 2001, sedež ima v Tehnološkem parku v Ljubljani. V letu 2018 so ustvarili nekaj več kot pet milijonov evrov prihodkov in približno pol milijona evrov dobička.

Nemška računalniška revija c't magazine, ena od največjih in najstarejših v Evropi, je na neodvisnem preizkusu nekaterih najbolj prepoznavnih in razširjenih orodij za povezovanje z oddaljenimi računalniki in (tehnično) podporo na daljavo edino oceno odlično podelila programski opremi ISL Online, ki jo razvija slovenski XLAB. To je v nekaj mesecih že druga velika zmaga za ljubljansko visokotehnološko podjetje.

Xlabovo orodje za računalniško podporo na daljavo ISL Online se je v nemškem neodvisnem testu pomerilo z nekaterimi najbolj znanimi tovrstnimi programi, ki jih uporabljajo številna podjetja po vsem svetu, kot so TeamViewer, AnyDesk in VNC Connect.

ISL Online je med osmimi orodji za podporo na daljavo, preizkušenimi v reviji c't magazine, edini prejel oceno odlično v obeh glavnih kategorijah, enostavnosti uporabe in naboru funkcij.

Orodje ISL Online (na fotografiji) ima po vsem svetu danes več milijonov (korporativnih) uporabnikov, med drugim ga uporabljajo tudi tehnološki velikani Canon, Hewlett-Packard, AT & T, Avast in Konica Minolta. ISL Online je tudi najbolj priljubljeno orodje za oddaljeno podporo na Japonskem. Foto: XLAB / ISL Online

Zakaj so pomembna orodja za podporo na daljavo?



Programska oprema za podporo na daljavo je v zadnjih letih kritičnega pomena za številna podjetja v vseh gospodarskih panogah, vladne institucije in različne mednarodne organizacije.



Takšna programska oprema tistemu, ki ponuja pomoč, namreč omogoča takojšen prevzem nadzora nad oddaljenim računalnikom, pa četudi je ta na drugi celini. Foto: Pixabay

Gre za najpreprostejši način za reševanje tehničnih težav takrat, ko računalniški strokovnjak in oseba, ki potrebuje pomoč, nista na isti lokaciji.

Lani jim je z ISL Online uspel veliki met

Ljubljansko podjetje XLAB programsko opremo ISL Online sicer razvija že od leta 2003, velja pa za eno od pionirskih rešitev na področju oddaljene podpore.

Prav po zaslugi ISL Online so v podjetju XLAB lani dosegli še en pomemben uspeh. Sklenili so namreč tesno poslovno sodelovanje z računalniškima velikanoma Microsoft Japan in SB C&S (nekdaj SoftBank C&S).

Vodstvo XLAB in družbe OceanBridge, ki je glavni poslovni in komercialni partner ljubljanskega podjetja na Japonskem, na sedežu SB C&S v Tokiu. Foto: ISL Online

XLAB je s partnerstvom z japonsko podružnico Microsofta in SB C&S, ki je računalniška veja za Toyoto drugega največjega japonskega podjetja SoftBank Group, pridobil dostop do bolj razvejane prodajne mreže.

V družbi OceanBridge, ki je že od leta 2007 glavni partner XLAB na Japonskem, so takrat menili, da bi se lahko prihodki od prodaje licenc za programsko opremo ISL Online že z letom 2020 povečali za od deset do 20 odstotkov.

