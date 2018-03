Nekoč smo mobitele na meji izklapljali, zdaj pa je po Evropi precej drugače

Z novimi pravili skoraj petkratna rast mobilnega podatkovnega gostovanja na območju Evrotarife

Evropski regulator elektronskih komunikacij BEREC ugotavlja, da so pravila gostovanja v Evropski uniji in gospodarskem prostoru, ki veljajo od 15. junija lani, prinesla 435-odstotno rast mobilnega podatkovnega gostovanja na tem območju.

Nova pravila z imenom Roam like at home (Gostuj, kot bi bil doma) so omogočila, da imamo uporabniki v državah EU ter na Norveškem in Islandiji ter v Liechtensteinu enake cene oziroma zakupljene količine pogovorov ter kratkih in večpredstavnih sporočil kot v domačem omrežju. Foto: Thinkstock

Za vse, ki so si dolga leta prizadevali in si še vedno prizadevajo za enotni evropski telekomunikacijski trg, je bil 15. junij 2017 zelo pomemben dan. Takrat so začela veljati nova, za uporabnike zelo ugodna pravila mobilnega gostovanja na območju držav članic Evropske unije in Evropskega gospodarskega prostora (EGP oz. EEA).

V 30 evropskih državah tako kot doma

Nova pravila z imenom Roam like at home (Gostuj, kot bi bil doma) so omogočila, da imamo uporabniki v državah EU ter na Norveškem in Islandiji ter v Liechtensteinu enake cene oziroma zakupljene količine pogovorov ter kratkih in večpredstavnih sporočil kot v domačem omrežju.

Nova pravila so prispevala tudi rasti števila minut pogovorov med gostovanjem na območju EU in EGP, a ne tako izrazito kot pri podatkovnem gostovanju. Foto: Thinkstock

Pri podatkovnem prometu še vedno ostajajo določene količinske omejitve, a je kljub temu že zdaj neprimerljivo ugodneje, kot je bilo nekoč. Tudi te omejitve se bodo vsakih šest mesecev dodatno sproščale, cena morebitnih presežnih gigabajtov pa res ni več nobeno omembe vredno breme za denarnico.

Drugod po svetu še vedno raje izklapljajte vsaj mobilne podatke!

Za primerjavo: v državah, ki niso zajete v ta pravili, nas že en sam megabajt (ne gigabajt!) olajša za več kot deset evrov.

Če upoštevamo, da ima lahko že ena spodobna fotografija pet ali več megabajtov, hitro ugotovimo, da iz Črne gore, Turčije ali Švice ni pametno pošiljati počitniških fotografij prek mobilnih omrežij.

Še pred kratkim je bilo mobilno podatkovno gostovanje vse prej kot ugodno - danes je v območju Evropskega gospodarskega prostora povsem drugače, drugod po Evropi in svetu pa so gostujoče minute in megabajti še vedno pregrešno dragi. Foto: Thinkstock

Velika rast gostujočih pogovorov in še veliko večja podatkovnega gostovanja

Evropski telekomunikacijski regulator BEREC (Body of European Regulators for Electronic Communications) je v zadnjem poročilu, ki so ga predstavili na svojem srečanju Bruslju, prvič sistematsko prikazal učinke nove evropske regulative na vzorce porabe. Številke za tretje trimesečje 2017 (prvo polno po uvedbi novih pravil) v primerjavi z enakim obdobjem leto prej nazorno kažejo, da smo nova pravila kar zajetno izkoristili.

Tako je rast podatkovnega prenosa med gostovanjem na območju EU in EGP dosegla kar 434,55 odstotka, povprečna mesečna količina mobilnega podatkovnega gostovanja na območju EU in EGP na uporabnika pa 242 megabajtov. Obstajajo sicer občutna sezonska nihanja, pa tudi razlike med uporabniki iz posameznih držav.

Nova pravila so vplivala tudi na rast števila minut pogovorov med gostovanjem na območju EU in EGP, a ne tako izrazito kot pri podatkovnem gostovanju – pri pogovorih so v istem primerjalnem obdobju zaznali 61,7 odstotka rasti.

Pogled v prihodnost

Evropski regulatorji so na svoji 34. plenarni seji tudi izpostavili glavne teme za letošnje leto. Predvsem je to uvajanje mobilnih omrežij pete generacije s poudarkom na učinkih uvedbe in novih poslovnih modelih, kar bo strateška prioriteta tudi v prihodnjih dveh letih.

Zavedajo se namreč, da bo uvedba omrežij 5G razmeroma dolg proces in da so dozdajšnji poskusi uporabe tehnologije 5G v Evropi še vedno v zelo zgodnjih razvojnih fazah.