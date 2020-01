Ne le pametni telefoni, zdaj imamo tudi pregibni prenosnik

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Narejen je iz lahkih zlitin in ogljikovih vlaken ter odet v usnjen ovitek, so med drugim povedali in pokazali na njegovi premieri na sejmu CES (Consumer Electronics Show) v Las Vegasu.

Pregibnost tudi tokrat ne bo poceni

Pripravljen je tudi za povezovanje v mobilnih omrežjih pete generacije, skupaj z dodatno tipkovnico pa ga je mogoče uporabljati kot običajen prenosnik.

Na trgu bi ga lahko pričakovali sredi leta, ceno pa bodo še določili, a lahko z gotovostjo pričakujemo, da se bo gibala okrog 2.500 evrov.

Jeseni prilagojen operacijski sistem

Sprva bo Lenovov pregibni prenosnik deloval z operacijskim sistemom Windows 10 Pro, Lenovo pa bo zagotovil programsko prevleko, ki bo omogočala delo tako z odprtim kot tudi s prepognjenim zaslonom.

Pozneje, najverjetneje enkrat jeseni, pa bodo nameščali Windows 10X, prilagojeno različico operacijskega sistema Windows, ki je posebej ustvarjena za naprave z dvema zaslonoma.

Skoraj pet let razvoja

Zaslon, Lenovo ga je razvil skupaj z družbo LG Display, ki ga za Lenovo Thinkpad X1 Fold tudi dobavlja, ima razmerje stranic 4:3.

Sicer pa pri Lenovu še pojasnjujejo, da so z razvojem pregibnih računalnikov začeli že leta 2015, ko so opravili prve raziskave, tudi glede uporabnosti dvojnih zaslonov v primerjavi s pregibnimi zasloni.