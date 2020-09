Največja razprodaja: programska oprema za 60 % ceneje

Večino ljudi ob nadgradnji na boljšo programsko opremo in operacijski sistem, kot sta Microsoft OFFICE in Windows 10, skrbijo predvsem finance. A s tem se vam ni treba več obremenjevati. O2Keys.com predstavlja največje znižanje, ki velja za celotno spletno stran. S kodo BTB60 dobite kar 60 % popusta na vse izdelke v razprodaji. Večjih ugodnosti ne boste našli. Več o razprodaji boste izvedeli pozneje, najprej pa poglejmo, zakaj bi morali še danes nadgraditi na boljši operacijski sistem in najnovejšo programsko opremo.

Windows 10 je prihodnost operacijskih sistemov

Windows 10 se razlikuje od vseh ostalih Windowsov. Z učinkovitim delovanjem in uporabo virov poskrbi, da vaš sistem dobesedno poleti. Ima zanimive funkcije, kot je Cortana - vaša virtualna glasovna pomočnica z možnostjo dostopa do na tisoče zmogljivih aplikacij s pomočjo trgovine Windows 10 APP. Microsoft svoj sistem Windows 10 vedno nadgrajuje z brezplačnimi posodobitvami. Če še ne uporabljate sistema Windows 10, zamujate marsikaj, zato še danes nadgradite na Windows 10. Na razprodaji spletne strani O2Keys.com lahko dobite velikanski popust.

Windows 10 Professional za 8,39 €

Windows 10 Home za 8,99 €

Windows 10 Pro Professional - 2 PC-ja za 13,99 €

Windows 10 Home - 2 PC-ja za 14,99 €

Boljše upravljanje podatkov z MS OFFICE

Z Microsoftovo programsko opremo MS OFFICE poskrbite, da ne boste hranili odvečnih podatkov, in brez težav opravljajte svoje delo. MS OFFICE vam pomaga pri vsem od ustvarjanja in upravljanja preglednic do izdelave osupljivih projektnih poročil. Tisti, ki uporabljajo programsko opremo MS OFFICE, v krajšem času dokazano opravijo več dela. Kaj še čakate? Še danes izberite svojo programsko opremo MS OFFICE in na spletni O2Keys.com izkoristite neverjetno razprodajo, ki je ne boste našli nikjer drugje.

Microsoft Office 2016 Professional Plus - 1 PC za 23,29 €

Windows 10 Professional + Office 2016 Pro Plus paket za 27,19 €

Windows 10 Home + Office 2016 Pro paket za 27,39 €

Microsoft Office 2019 Professional Plus - 1 PC za 27,89 €

Windows 10 Professional + Office 2019 Pro Plus paket za 32,99 €

Windows 10 Home + Office 2019 Pro paket za 33,79 €

Predstavljamo razprodajo na spletni strani O2Keys.com, kjer dobite 60 % popusta na vse izdelke

Ja, prav ste prebrali. Še nikoli ni bilo tako velikega popusta na vse. Kupite programsko opremo Windows 10 in MS OFFICE ali oboje skupaj za ogromnih 60 % popusta.

Preprosto obiščite O2Keys 60 % popusta in si oglejte razprodajo, potem pa uporabite kodo “BTB60” in še dodatno prihranite pri nakupu že znižanih licenčnih ključev za vso programsko opremo na razprodaji. Nimate več izgovora, da ne bi nadgradili na najnovejši Windows in napredno programsko opremo.

O spletni strani O2Keys.com

Kupujte pri vodilnem svetovnem prodajalcu pristnih iger in programskih ključev. Naše stranke prihajajo z vseh koncev sveta. Skupaj z odličnimi ponudbami vam je na voljo tudi 24-urna podpora. Ko kupujete na O2Keys.com, ste lahko prepričani, da poslujete z zaupanja vredno blagovno znamko, ki prodaja samo pristno programsko opremo.

Imate vprašanje? Potrebujete pomoč?

Pišete nam lahko kadarkoli pred ali po oddaji naročila. Preprosto nam pošljite e-pismo na support@o2keys.com in naša služba za podporo strankam bo v najkrajšem možnem času poskrbela za vašo zahtevo.