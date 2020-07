Televizija je medij, ki nas že 50 let preseneča z vedno novimi tehnološkimi dosežki, in zdaj smo pred novim zgodovinskim korakom. Samsung tokrat piše zgodovino s televizorjem, ki zaradi svoje izjemne ločljivosti prestopa meje domišljije.

Inovativni materiali za izjemno moč vsakega prizora

Najpopolnejša tehnologija televizorjev do zdaj ­­­se imenuje QLED 8K (Quantum Light-Emitting Diode) z 8K ločljivostjo. QLED televizor uporablja tako imenovane kvantne pike, ki imajo edinstveno zmogljivost ohranjanja kakovosti slike, tako da imajo QLED televizorji večjo učinkovitost osvetlitve in se ponašajo z najboljšo kakovostjo slike.

Kvantne pike so zelo majhni kristali polprevodnega materiala in so obdani s plastjo drugega materiala. Ta inovativen polprevodniški material oddaja svetlobo glede na velikost nanodelcev.

Barve, ki jih do zdaj še nismo videli

Gledalec šele na televizorju s pravo 8K ločljivostjo, ki ima kar 33 milijonov slikovnih pik, občuti moč vsakega prizora. Tehnologija kvantnih pik s 100-odstotnim obsegom barv poskrbi za izjemen barvni volumen slike QLED televizorja, ne glede na vsebino.

Vgrajeni svetlobni senzor zazna stopnje osvetlitve okolja in samodejno prilagodi nastavitve televizorja, da ohrani optimalno svetlobo in kontrast, ne glede na okolje gledanja. Gledalec se samo sprosti in prepusti QLED televizorju, da opravi svoje.

Prefinjen nadzor svetlobe

Morda se bomo ob ogledu določenih vsebin čudili vsem podrobnostim, ki jih bomo opazili prvič do zdaj. Sistem Quantum HDR 32x analizira podatke o kakovosti vsebine znotraj visokodinamičnega območja (HDR), tako da lahko opazimo čisto vse podrobnosti v vsaki svetlobi. Tudi temni prizori bodo zdaj dobili novo globino, saj se osvetlitev ozadja Samsung QLED televizorja prilagaja glede na količino temnih in svetlih območij določenega dela slike. Sistem Direct Full Array s tem postopkom zagotavlja globlje črnine in optimalen kontrast barve vsakega prizora.

Slika 8K ne glede na vir

Kvantni procesor 8K samodejno nadgradi vsebino slabše kakovosti v vsebino 8K (gre za "8K AI Upscaling").

Najnovejša tehnologija Samsung QLED 8K televizorjev za doseganje vrhunske slike uporablja zmogljiv in inteligenten 8K kvantni procesor, ki z milijoni naučenih vzorcev gradi podatkovno bazo, s katero nato ustvari najbolj realistično izkušnjo gledanja televizije.

Delovanje procesorja temelji na umetni inteligenci in poglobljenem učenju ter tako vedno zagotavlja popolno 8K moč, ne glede na kakovost vsebine pri viru. Tehnologija 8K AI Upscaling namreč analizira vsak prizor vsebine in pri tem upošteva barvo in teksturo, svetlobo in kontrast, tako da lahko uživamo v neverjetni ločljivosti vseh vsebin.

V čudovitih barvah in razločnih podrobnostih z različnih kotov lahko še bolj uživamo tudi zaradi tehnologije širokega kota gledanja: QLED ima dve posebni plasti, ki zmanjšata razpršitev svetlobe in jo enakomerno razporedita čez zaslon.

Resnično prefinjena in elegantna oblika

Poleg neverjetno realistične slike nas Samsung QLED 8K televizor očara tudi z zunanjim videzom. Elegantna oblika QLED televizorja doda piko na i vsakemu prostoru. Čudovita oblika se kar zlije z ozadjem. To je televizija, ki je več kot elektronska naprava, z njo bomo lahko še bolj samozavestno oblikovali notranjost svojega doma, saj bomo televizor lahko postavili, kamor bomo želeli. Povsod bomo z njim dosegli izjemno sodoben videz doma.

Čudovita harmonija televizorja in notranje opreme

Televizor je ena od elektronskih naprav, ki ne poudarja estetike določenega prostora. Večinoma jo dojemamo kot odvečen kos stanovanjske opreme, ki bi ga najraje skrili pred očmi drugih. S Samsung QLED 8K televizorjem bomo to razmišljanje zelo hitro spremenili. To je televizor, s katerim se bomo z veseljem postavili pred obiskovalci in ki bo samo še dodatno poudaril naše visoke estetske in tehnološke standarde.

Minimalistična oblika Samsung QLED 8K televizorja s skoraj nevidnim robom brezkončnega zaslona in izjemno tankim okvirjem očara vse ljubitelje visokega dizajna. Prav zaradi te izčiščene oblike bo naša pozornost namenjena le izjemno realističnim prizorom na zaslonu.

Izkušnja gledanja televizije bo zaradi dizajna, ki odstrani vse motnje, nekaj čisto novega. Tudi sam prostor bo zaradi Ambientalnega načina+ pridobil novo dimenzijo – televizor se kar zlije z okoljem in nam tako pomaga odkriti čudovito harmonijo televizorja in notranje opreme.

Za najboljšo umestitev televizorja v prostor s telefonom fotografiramo svoj televizor, tehnologija sinteze teksture pa ustvari vzorec virtualne slike na televizijskem zaslonu.

Manj motenj in nereda

Televizor bo manj moteč tudi zaradi stenskega nosilca brez odmika, ki nam omogoča enostavno in elegantno namestitev na steno.

Žice so eden najbolj motečih elementov pri umeščanju televizorja v stanovanje.

Samsung QLED 8K ima samo en prozoren optični kabel, ki je povezan na postajo One Connect Box, tako da se izognemo neredu z nepreglednimi klobčiči kablov okrog televizorja.