Najnovejša pisarna, ki jo vedno nosite s seboj

Delo, zabava, študij in vsakodnevni opravki so na elegantnem prenosniku vrhunskega dizajna in izjemne zmogljivosti pravi užitek. Prenosniki Huawei MateBook osvajajo slovenske kupce – tako zahtevnejše kot tiste, ki potrebujejo prenosnik za običajno vsakdanjo uporabo.

Za uspešne poslovneže, programerje, razvijalce in ustvarjalce multimedijskih ter drugih vsebin je posebej privlačen Huawei MateBook X Pro, s katerim bodo kos najzahtevnejšim nalogam, saj gre za prenosnik najvišjega kakovostnega razreda. Od njega ne morete pričakovati drugega kot izjemno učinkovitost, saj bo vsak projekt spremenil v uspešno zgodbo. Izkaže se za nenadomestljivega v najzahtevnejših razmerah, ko morate v trenutku sprejemati najtežje poslovne odločitve. Vaši posli bodo s prenosnikom Huawei MateBook X Pro veliko bolj predvidljivi, z njim boste prej prispeli na cilj.

Ko tudi videz prispeva k celotni zgodbi o uspehu

Poslovni prenosnik Huawei MateBook X Pro odlikuje vrhunski dizajn, elegantno kovinsko ohišje, absolutna vitkost in izjemen zaslon FullView Display (35,3-centimetrska oziroma 13,9-palčna diagonala), ki sega skoraj od roba do roba. Je presenetljivo tanek (14,6 milimetra debeline) in lahek (1,33 kilograma), njegov dizajn je kot nalašč za poslovne sestanke, ko tudi videz prispeva k celotni zgodbi o uspehu. Barva Space Grey je klasična in primerna tako za poslovne kot za zabavne namene. Tipkovnica je osvetljena, tipke pa imajo milimetrski hod, kar je za ljudi, ki veliko tipkajo, zelo dobrodošlo.

Zaslon LCD s frekvenco osveževanja 60 Hz je občutljiv na dotik, ima ločljivost 3K (3000 x 2000 pik) in ima izjemen barvni razpon, saj lahko prikaže 100 odstotkov barvnega obsega sRGB. Zaslon je zaradi izjemne svetlosti primeren tudi za zunanjo uporabo. Ker ima tudi štiri zelo zmogljive zvočnike, ki oddajajo globok in odmeven bas ter jasne visoke tone, so ogledi filmov na tem prenosniku prava filmska poslastica.

Huaweiev paradni konj – tehnologija za najzahtevnejše

Huawei MateBook X Pro je paradni konj Huaweievih prenosnikov. Inovativna tehnologija, vtkana v notranjost tega prenosnika, bo navdušila najnatančnejše uporabnike, ki od vsake nove različice prenosnika pričakujejo več. Ima procesor Intel i7, 16 GB delovnega spomina in 1 TB hitrega notranjega pomnilnika SSD, grafično kartico Geforce MX250, deluje pa v operacijskem sistemu Windows 10 Pro. Novi Huawei MateBook X Pro zagotavlja večopravilno učinkovitost, hitrejšo obdelavo slik in popolnejšo igralno izkušnjo.

Kot zanimivost – posebej izstopata gumb za vklop, ki ima vgrajen čitalec prstnih odtisov, in potopna kamera, ki se nahaja na eni od tipk med funkcijskimi tipkami v zgornji vrstici. S pritiskom na gumb aktivirate kamero, ki sicer ostaja skrita, tako da ste s tem zavarovani pred neželenimi vdori v vašo zasebnost.

Zelo zmogljiva baterija

Izjemno zmogljiva 56 Wh baterija v tankem ohišju zagotavlja do 13 ur predvajanja videoposnetkov z enim polnjenjem. Uživate lahko v gledanju filmov brez vmesnega polnjenja. Poleg tega vam omogoča 11 ur brskanja po internetu in 15 ur običajne uporabe.

Povezanost z enim samim dotikom naprav Uporaba prenosnikov Huawei MateBook (Huawei MateBook X Pro, Huawei MateBook 13 ter Huawei MateBook D14 in Huawei MateBook D15) je izjemna izkušnja, ki jo še dodatno okrepita nadgrajena možnost deljenja vsebin in možnost zajema zaslona z gibom prsta. Možnost deljenja vsebin je tako preprosta, da boste v trenutku pozabili, da ste računalnik in telefon kadarkoli povezovali drugače. Takoj ko se s Huaweievim telefonom dotaknete spodnjega desnega roba tipkovnice prenosnika MateBook, se napravi povežeta. Ko sta povezani, se zaslon Huaweievega telefona preseli na zaslon prenosnika, pri tem ni skoraj nič časovnega zamika. To je še posebej priročno med resnično napornimi delovniki, saj je manj preskakovanja med prenosnikom in telefonom. Vse se dogaja na zaslonu prenosnika. Ta povezava se zelo dobro izkaže pri prenašanju datotek in podatkov. Pri tem ne potrebujete internetne povezave.

Huawei MateBook 13 prepriča s svojo izjemno zmogljivostjo

Vsestranski, ultratanek in eleganten prenosnik Huawei MateBook 13 je s kakovostnim zaslonom (33,02-centimetrska diagonala oziroma 13-palčna) in izjemno zmogljivostjo prava zvezda na svojem področju: ustvarjen je za ambiciozne mlade strokovnjake, ki potrebujejo zares zanesljiv prenosnik.

Zaslon na dotik z ločljivostjo 2K (2160 x 1440 pik oziroma razmerje 3 : 2) ima 88-odstotno razmerje med zaslonom in ohišjem ter zajema 100 odstotkov barvnega spektra sRGB.

Podjetniki na začetku svoje kariere in ljudje, ki delo opravljajo na daljavo, bodo s prenosnikom MateBook 13 dobili poslovnega partnerja, ki jih bo spremljal na vsakem kariernem koraku. Ker večina mladih ceni tudi videz računalnika, je delo s prenosnikom Huawei MateBook 13 tudi zaradi dizajna pravi užitek.

tudi zaradi dizajna pravi užitek. Z merami 14,9 milimetra debeline in 1,3 kilograma teže je oblikovan za optimalno mobilnost. Njegove specifikacije pričajo o njegovi vrhunski usposobljenosti: s procesorjem Intel core i7-10510U in samostojno grafično kartico GeForce MX2507 omogoča hitro in zanesljivo urejanje videoposnetkov in igranje iger. Dvojni anteni Wi-Fi 2 x 2 MIMO prinašata hitrosti prenosa do 1733 Mbps8, kar pripomore k boljši povezavi brez kakršnihkoli skrbi. Ima 6 GB delovnega pomnilnika in 512 GB hitrega notranjega pomnilnika SSD.

Z 41,7 Wh baterijo lahko z enim samim polnjenjem predvajate do 11,6 ure videoposnetkov.



S tehnologijo hitrega polnjena Quick Charge pa pridobite 2,3 ure pisarniškega dela s samo 15-minutnim polnjenjem. Tudi MateBook 13 ima gumb za vklop z vgrajenim čitalcem prstnih odtisov.

Huaweievi prenosniki serij Huawei MateBook D14 in Huawei MateBook D15 se lahko pohvalijo z visoko kakovostjo in cenovno dostopnostjo ter elegantnim dizajnom.

Huawei MateBook D14 je opremljen z odličnim zaslonom IPS z ločljivostjo 1920 x 1080. Robovi so tanki samo 4,8 milimetra, kar naredi 14-palčni oziroma 38,1-centimetrski zaslon FullView skoraj neskončen. S težo samo 1,38 kilograma in debelino samo 15,9 milimetra je prenosnik izjemno praktičen in eleganten.

Opremljen je s procesorjem AMD Ryzen 5 3500U, vgrajen ima trdi disk PCIe SSD3 in ima 8 GB DDR4 delovnega pomnilnika z arhitekturo dvojnega vhoda, zaradi katerega so bralne in zapisovalne hitrosti izjemno visoke. Z grafično kartico Radeon Vega 8 lahko brez truda opravite vsa vsakodnevna opravila ali uživate v zabavi. Opremljen je s 56 Wh baterijo. Ne glede na to, ali ste ves dan na sestankih ali pa imate predavanja, boste imeli dovolj moči za celodnevno delo z enim samim polnjenjem. Omogoča vam 9,5 ure neprekinjenega predvajanja videoposnetkov v ločljivosti 1080P4.

Huawei MateBook D15 je s 15,6-palčnim oziroma 39,62-centimetrskim zaslonom IPS FullView. Z neverjetnim 87-odstotnim razmerjem med zaslonom in ohišjem ter samo 5,3 milimetra tankimi robovi je popoln za gledanje filmov, ustvarjanje in delo. Prenosnik tehta le 1,53 kilograma in ima debelino 16,9 milimetra. Opremljen je s procesorjem AMD Ryzen 5 3500U, grafično kartico Radeon Vega 8 in ima vgrajen trdi disk PCIe SSD3 ter 8 GB DDR4 delovnega pomnilnika z arhitekturo dvojnega vhoda, zaradi katerega so bralne in zapisovalne hitrosti izjemno visoke. Huawei MateBook D15 je hitro odziven in ima dovolj prostora za delo ali zabavo.