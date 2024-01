Najlažje je trenirati doma

Oglasno sporočilo

Med najbolj priljubljenimi vajami so gibalne aktivnosti, kot so tek na mestu, stoje, skakanje, različice počepov, trebušnjaki, sklece ter raznolike vaje na bradljah, klopeh, drogovih in letvenikih. Ponavadi se izvajajo ritmično in prinašajo različne koristi, vključno z rastjo mišic, izboljšanjem aerobne vzdržljivosti ter krepitvijo psihomotoričnih spretnosti, kot so ravnotežje, okretnost in koordinacija.

Za nego svojega telesa in ohranjanje zdravja lahko veliko storite, ne da bi zapuščali udobje svojega doma. Odkrijte raznolike vaje brez uteži, ki izkoriščajo vašo telesno težo. Pri tem vam bodo v veliko pomoč pametne ure, kot so Huawei Watch Ultimate, Huawei Watch 4 Pro in Huawei Watch GT 4.

Zadostuje pol ure na dan

Če želite doseči želene rezultate s telovadbo doma, je ključno, da obremenite vse glavne mišične skupine. Tu je nekaj izjemno učinkovitih primerov vaj.

Široka skleca v opori je primerna za prsne mišice sprednjega dela ramenskega obroča.

Upogib trupa za trebušne mišice, da obremenite osrednji del telesa.

Izteg bokov za oblikovanje zadnjice.

Metuljček je odlična vaja za oblikovanje mišic hrbta, ki jih vse pogosteje zanemarjate.

Počep z dvigom rok – klasična vaja za krepitev stegenskih mišic.

Peklenski priteg, s katerim obremenjujete dvoglavo nadlaktno mišico, sodi med vaje za biceps.

Ozka skleca z oporo sodi med vaje za oblikovanje tricepsa.

Diagonalni potisk je še zadnja vaja in sodi med vaje za ramena.

Izberite vaje, ki so vam pisane na kožo

Na spletu so na voljo videovadnice tujih in slovenskih trenerjev, ki si jih zlahka ogledate na vrhunskem pametnem telefonu Huawei P 60 Pro, katerega odlika je odličen 17-centimetrski zaslon z ozkimi robovi in visokim razmerjem med zaslonom in telesom naprave. Omogočil vam bo, da se potopite v dogajanje ter da navodila spremljate v videoobliki in vajo hkrati tudi izvajate. Na telefon lahko celo namestite aplikacije za svetovanje primernih vadb iz trgovine AppGallery, kot je na primer Street Workouts Calisthenics: Trainer Fitness. Ta je prava zakladnica vadbenih nasvetov, prilagojenih vašim željam in sposobnostim, ki vključuje tudi cel kup videoposnetkov za preprostejše dojemanje vadb.

Enotnega recepta – na primer: naredite vsak dan toliko počepov za močne noge, trebušnjakov za "radiatorčke" in sklec za močne roke – ni! Izbor vaj, številčnost ponovitev in vrstni red so namreč odvisni od ciljev.

V ritmih priljubljene glasbe

S pametnim telefonom Huawei P60 Pro ali pametno uro Huawei Watch GT 4 ter brezžičnimi slušalkami Huawei FreeBuds Pro 2 lahko uživate v glasbi med vadbo. Navdušeni ne boste le nad udobnim in stabilnim prileganjem čepkov v ušesu ter kakovostnim zvokom, temveč tudi nad učinkovitim aktivnim dušenjem hrupa. Med vadbo si želite popolne osredotočenosti in prav to vam zagotavljajo omenjene slušalke. Nič več motenj, samo čista koncentracija na vadbo.

Kako uspešni ste?

Na koncu ne pozabite še na pametno uro Huawei Watch GT 4, ki bo poskrbela za natančno beleženje dejavnosti. Odvisno od izbranega športnega programa bo zabeležila gibe in predvsem merila srčni utrip med vadbo, na podlagi česar boste kasneje lahko ocenili učinkovitost vadbe.

Pametna ura Huawei Watch GT 4 je narejena, da vam pomaga raziskovati okolico, usvajati nove veščine in iskati meje telesnih sposobnosti. Je idealna spremljevalka, ki bo zabeležila vsak vaš korak in gib ter obenem natančno spremljala vaše zdravje.

Naročnik oglasne vsebine HUAWEI TECHNOLOGIES LJUBLJANA, D. O. O.