Najhujši scenarij: tovarna na Tajvanu lahko sproži svetovno katastrofo

Če se napetosti med Kitajsko in Tajvanom iz dolgotrajnega laježa zaostrijo v dejanske ugrize in Kitajska poskusi z invazijo na otok, bo ena od takojšnjih posledic vojaškega spopada zaustavitev proizvodnje v tajvanskem TSMC ali Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Gre za ta hip morda celo najpomembnejše podjetje na svetu. Sodoben vsakdan, kot ga poznamo, brez TSMC namreč ne obstaja.

TSMC ali Taiwan Semiconductor Manufacturing Company je največji svetovni proizvajalec polprevodniških čipov in integriranih vezij, ki skrbi za več kot polovico svetovne proizvodnje klasičnih polprevodnikov in po zadnjih podatkih obvladuje tudi več kot 90 odstotkov trga najbolj sofisticiranih čipov, ki se uporabljajo v visokotehnološki in vojaški industriji.

Sedež podjetja TSMC v tajvanskem mestu Hsinču Foto: Guliver Image

Leta 1987 ustanovljeni TSMC ni razvojno, temveč zgolj proizvodno orientirano podjetje, kar pomeni, da mu stranke, ki arhitekturo čipa razvijejo same, naročijo, koliko naj jim jih izdela. Daleč največja stranka TSMC je ameriški tehnološki gigant Apple, ki Tajvancem zaupa tako rekoč celotno proizvodnjo procesorjev za svoje pametne telefone iPhone, tablice in osebne računalnike. Lani je TSMC skoraj 26 odstotkov prihodkov ustvaril izključno zaradi izpolnjevanja Applovih naročil.

Brez TSMC si delovanje ob Applu danes težko predstavljajo tudi drugi svetovno znani tehnološki velikani, kot so Nvidia, AMD, Sony, Qualcomm, Broadcom, MediaTek. Gre za proizvajalce elektronskih komponent, ki se nato znajdejo v naših osebnih računalnikih, igralnih konzolah, pametnih telefonih, avtomobilih, televizorjih, pralnih strojih, celo električnih zobnih ščetkah.

Foto: Unsplash TSMC, ki je zaradi izključno proizvodne naravnanosti povsem nevtralen in si lahko stranke izbira svobodno, je v 35 letih od ustanovitve zrasel v podjetje z več kot 65 tisoč zaposlenimi v tovarnah na Tajvanu, na Kitajskem in v ZDA. Glede na tržno kapitalizacijo, ki trenutno znaša 415 milijard evrov, je najvrednejši proizvajalec polprevodnikov na svetu, najvrednejše podjetje s sedežem v Aziji in 11. najvrednejše podjetje na svetu.

Če Kitajska res napade Tajvan, se bo TSMC ustavil. Posledice bodo katastrofalne.

V primeru uresničitve najhujšega scenarija, to je poskus kitajske invazije na Tajvan, bo proizvodnja v podjetju TSMC obstala, saj je odvisna od globalnega sodelovanja in povezovanja med partnerji v resničnem času, kar pa bi v primeru vojaškega spopada postalo nemogoče, je pretekli konec tedna opozoril direktor podjetja TSMC Mark Liu.

V intervjuju za ameriški CNN je dodal, da gre za potek dogodkov, ki si ga zagotovo ne želi nihče, saj v tem konfliktu ne bi bilo zmagovalcev, izgubili bi čisto vsi.

Proizvodnja polprevodnikov ni dejavnost, ki jo prekineš in, kot da se ni zgodilo nič, nadaljuješ čez noč. Prekinitev proizvodnje pogosto pomeni, da gre material v smeti, predelava svežega v računalniške čipe pa pogosto traja več mesecev, v nekaterih primerih tudi do dve leti. Gre za enega najbolj kompleksnih proizvodnih procesov sploh, ki zahteva uporabo najčistejših materialov in tako rekoč sterilnega okolja. Foto: Guliver Image

Prekinitev izredno kompleksnega in dolgotrajnega procesa proizvodnje polprevodnikov v TSMC bi namreč pomenila tako rekoč konec dobave polprevodniških čipov s Tajvana, Kakšne bi bile takojšne posledice, si natanko ne drzne napovedovati nihče, so pa analitiki v veliki meri enotni, da bi to za svet z ekonomskega vidika pomenilo katastrofo. O oceni nastale škode je danes še nemogoče govoriti, a bi bila enormna in bi se najverjetneje merila v tisočih milijardah evrov.

Kaj se zgodi ob pomanjkanju polprevodniških čipov, smo lahko začeli spremljati (in še vedno spremljamo) lani, ko je zaradi delnih zaustavitev proizvodnje in težavah dobavne verige tako rekoč obstal del avtomobilske industrije, saj proizvajalci preprosto niso dobili čipov za vgradnjo v nove avtomobile. Obenem so se vidno podražile računalniške komponente in nasploh elektronika ali pa so preprosto postale nedobavljive. V Sloveniji, na primer, še vedno ni mogoče kupiti igralne konzole PlayStation 5. Foto: Reuters

Hude posledice obstale proizvodnje v TSMC bi občutila Kitajska, ki ni le ena večjih strank TSMC, ta s partnerstvom s kitajskimi podjetji ustvari okrog deset odstotkov prihodkov, temveč se na TSMC zanaša tudi za dobavo najbolj sofisticiranih čipov.

Kitajska visokotehnološka industrija bi se tako rekoč zaustavila. Kitajska sicer že dolgo dela na lastnem razvoju polprevodnikov, a za tajvansko tehnologijo zaostaja vsaj pet, če ne kar deset let.

Foto: Reuters Kitajska v svojih prizadevanjih za razvoj najbolj naprednih tehnologij za proizvodnjo polprevodnikov med drugim rekrutira strokovnjake s Tajvana, Južne Koreje in tudi iz Združenih držav Amerike, a takšno "selektorstvo" po nogometno za zdaj še ni obrodilo sadov.



Ena od prednosti podjetij, kot je tajvanski TSMC, so namreč ogromne ekipe strokovnjakov, ki skupaj delajo že dlje časa in do potankosti poznajo tehnologijo in vse kompleksnosti proizvodnega procesa. Kitajska je sicer pred nekaj leti napovedala, da bo v lasten razvoj čipov vložila 100 milijard ameriških dolarjev, a poznavalci so že takrat opozarjali, da največja težava pri doseganju preboja ne bo denar, temveč znanje.

Kitajska bi se za dostop do najbolj naprednih čipov, izdelanih v pet- in zdaj tudi trinanometrskem proizvodnem procesu, lahko obrnila na južnokorejski Samsung, ki je ob TSMC edini proizvajalec polprevodnikov na svetu s tovrstnimi kapacitetami, a bi jih ta verjetno raje prej prodal Združenim državam Amerike, ki se na TSMC med drugim močno zanašajo za proizvodnjo svoje najbolj napredne vojaške tehnologije.

Občasne trditve z ene in druge strani, da polprevodniki niso ključni pri "vprašanju" Tajvana, so sprenevedanje

Tajvanska industrija polprevodnikov je danes v nekaterih krogih imenovana tudi "silicijev ščit", saj naj bi njena pomembnost odvračala kitajsko invazijo. Teorija je, da so tajvanski polprevodniki za svet pomembni tako zelo, da bi večina držav v primeru oboroženega spopada, ki bi ga zanetila Kitajska, ekonomsko, diplomatsko in morda tudi vojaško podprla Tajvan. Foto: Unsplash

ZDA sicer ne skrivajo, da jim je varnost Tajvana (pred Kitajsko) zelo pomembna predvsem zaradi tamkajšnje industrije polprevodnikov.

Na ameriškem (vojaškem) zelniku je sicer lani tudi zrasel predlog, da bi Tajvan svojo industrijo polprevodnikov lahko uporabil kot metodo za odvračanje kitajskega napada tako, da bi zagrozili s popolnim uničenjem proizvodnje, če bi si Kitajska s silo poskusila prilastiti Tajvan.

S Kitajske medtem prihaja predlog, da bi morale kitajske oblasti v primeru morebitnih ameriških sankcij zoper Kitajsko zaradi zaostrovanja odnosov med državami ponovno pridobiti nadzor nad Tajvanom in zaseči podjetje TSMC.