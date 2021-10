Najboljše mobilno omrežje ima Telekom Slovenije

Družba OpenSignal, ki pomeni neodvisen globalni standard za merjenje kakovosti mobilnih omrežij in ki kakovost omrežja meri na podlagi pregledne metodologije in resnične uporabniške izkušnje, je drugič objavila rezultate raziskave za Slovenijo. Prvič je raziskavo v Sloveniji opravila spomladi letos. Tudi v tokratnem merjenju mobilnih omrežij, ki je trajalo 90 dni, in sicer med 1. junijem in 29. avgustom letos, je bilo najboljše, najhitrejše in najzanesljivejše mobilno omrežje Telekoma Slovenije.

"V našem drugem poročilu o mobilni izkušnji v Sloveniji Telekom Slovenije znova dominira in je v vseh kategorijah absoluten zmagovalec ali pa si prvo mesto deli," so v poročilu zapisali v družbi OpenSignal. Mobilno omrežje Telekoma Slovenije je absolutni zmagovalec v štirih kategorijah: igranje iger, hitrost od uporabnika, hitrost do uporabnika in 4G-pokritost, medtem ko si v treh kategorijah zmago deli, in sicer v kategoriji videoizkušnja, uporaba govornih aplikacij in 4G-dostopnost.

Med testiranjem so uporabniki Telekoma Slovenije dosegali najvišjo povprečno hitrost proti uporabniku (več kot 40 Mbit/s), kar je skoraj za tretjino hitreje od preostalih operaterjev. Pri hitrostih v smeri od uporabnika pa je omrežje Telekoma Slovenije v povprečju dosegalo 13,4 Mbit/s, kar je več kot tretjino hitreje od preostalih.

OpenSignal je ocenjeval tudi uporabniško izkušnjo igranja večuporabniških (multiplayer) iger v mobilnem omrežju. Na uporabniško izkušnjo vplivajo hitrosti prenosa, odzivni čas omrežja in stabilnost podatkovne povezave, pri čemer Telekom Slovenije ni imel konkurence.

Telekom Slovenije z omrežjem LTE/4G pokriva več kot 96 odstotkov prebivalstva, z omrežjem LTE-A/4G+ več kot 87 odstotkov prebivalstva, z omrežjem 5G pa že skoraj 34 odstotkov prebivalstva.

V Telekomu Slovenije verjamejo v kakovost svojega omrežja, saj ga skrbno in premišljeno razvijajo že 30 let. Zato svojim naročnikom omogočajo neomejeno in brezplačno testiranje hitrosti in odzivnosti mobilnega omrežja z uveljavljenima aplikacijama Speedtest ali AKOS Test Net. Pri tem se količine prenosa podatkov, ki jih uporabnik za to porabi, ne odštevajo od zakupljenih količin paketa. Telekom Slovenije tako podpira pregledna testiranja kakovosti omrežij.