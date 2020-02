Najbolj znani zemljevid sveta se spreminja. Kaj bo novega?

Večina uporabnikov navigacije Google Maps oziroma Google Zemljevidi bo po tem, ko bodo aplikacijo na pametnem telefonu posodobili oziroma se bo posodobila samodejno, opazila spremenjeno ikono, ki zdaj bolj sovpada z Googlovim sodobnim oblikovnim slogom. Evolucijo ikone Google Zemljevidov si lahko ogledate v zgornjem videoposnetku.

Tako je zdaj videti ikona Google Maps oziroma Google Zemljevidov. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Druga novost je nadzorna plošča pod zemljevidom, ki je nekaterim uporabnikom že na voljo.

Ob dozdajšnjih elementih Razišči, ki prikaže zanimive lokacije v uporabnikovi bližini, in Dnevna pot, ki omogoča nastavitev najpogostejših poti za navigacijo, nova nadzorna plošča ponuja tudi hiter dostop do shranjenih lokacij (Saved), prispevanja lastnih vsebin (Contribute) in pa razdelek Updates oziroma Posodobitve, ki nadomešča dozdajšnji zavihek Za vas in ki prikazuje vsebine glede na uporabnikova zanimanja drugod po spletu.

Google Zemljevidi bodo v počastitev prihajajoče 15. obletnice izida, prva različica se je namreč pojavila 8. februarja 2005, prejeli tudi nekaj novih uporabnih lastnosti.

Ponekod bodo za sredstva javnega prevoza tako po novem na voljo tudi podatki o temperaturi zraka, zasedenosti in dostopnosti za invalide.

Prenovljeni Google Zemljevidi prinašajo tudi izboljšan in še natančnejši način Live View, ki uporabnikom omogoča, da se v prostoru orientirajo prek kamere pametnega telefona, ki jih vodi po Googlovem Uličnem pogledu, virtualnem tridimenzionalnem zemljevidu, ki so ga med vožnjo tudi po slovenskih cestah stkali Googlovi fotografski avtomobili.

Kako na pametnem telefonu odpremo Ulični pogled:

