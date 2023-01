Najbolj vroča tehnologija ta hip: kako lahko pomaga Slovencem?

Svetovni splet že slab mesec in pol drhti zaradi potenciala ChatGPT, prelomne umetne inteligence, ki ima, tako se zdi, odgovor na skoraj vsako vprašanje, njeni največji privrženci pa tako rekoč vsak dan odkrivajo nove stvari, ki jih zmore narediti, in nove želje, ki jih lahko izpolni. Pa je ChatGPT, ki najprej razume angleščino in šele nato vse druge jezike, lahko uporaben tudi za Slovenko ali Slovenca?

Na kratko: kaj je ChatGPT?

Najbolj poenostavljena razlaga je, da gre za na umetni inteligenci temelječ spletni klepetalnik, ki mu glede na širino tem, o katerih lahko razpravlja, in nabora zahtev, ki jih lahko izpolni ob prošnji človeškega sogovornika, trenutno najverjetneje ni para. Milijoni uporabnikov po vsem svetu od konca novembra lani, ko je organizacija Open AI, ki se ukvarja z razvojem zelo naprednih jezikovnih modelov, izdala ChatGPT, še vedno ugotavljajo razsežnosti vsega, kar zmore klepetalnik. Takole je svoje poslanstvo z razlago, ki naj bi jo razumel šestletnik, v slovenskem jeziku pojasnil sam ChatGPT:

ChatGPT se je kmalu po izidu prve različice začel uveljavljati kot orodje za zbiranje in obdelavo podatkov, programiranje, (kreativno) pisanje besedil, umetniško ustvarjanje, odgovarjanje na preprosta in zapletena vprašanja ter še bi lahko naštevali. Omejitve njegove ustrežljivosti do sogovornikov so nekako postavljene pri ideološkem opredeljevanju in vprašanjih oziroma zahtevah, ki segajo onkraj meja zakonitega.

Zmožnosti klepetalnika ChatGPT – poimenovanje klepetalnik mu pravzaprav dela krivico, saj gre bolj za vsestranskega digitalnega pomočnika kot pa entiteto za pogovor o vremenu – so ob navdušenju (internetnih) množic pospremile tudi skrbi. Določene šole v ZDA so spletno mesto, ki gosti ChatGPT, zaradi preprečevanja zlorab pri pisanju seminarskih nalog in esejev že začele blokirati, nekateri strokovnjaki za informacijsko varnost, na primer podjetje Check Point Research, pa opozarjajo, da ChatGPT vsaj v teoriji omogoča ustvarjanje zlonamerne programske kode tudi posameznikom, ki sicer ne vedo ničesar o programiranju ali "hekanju". Strahovi, da bi ChatGPT z nadaljnjimi izboljšavami jezikovnega modela lahko nadomestil ali celo ukinil določena delovna mesta, so za zdaj še precej polarizirajoča tema.

ChatGPT in slovenščina? Kako uporaben je lahko za Slovenca?

ChatGPT se počuti najbolj domače, ko sogovornik iz mesa in krvi z njim razpravlja v angleščini, toda pozna tudi druge jezike – tudi razmeroma obskurnega, kot je v globalnem merilu slovenščina. Uporabljati jo zna celo presenetljivo dobro.

ChatGPT lahko preizkusite na tej povezavi (klik na Try ChatGPT). Za uporabo klepetalnika je potrebna registracija uporabniškega računa.

Kako si lahko s ChatGPT torej pomaga Slovenec? Rezultati različnih poizvedb, ki smo jih v našem maternem jeziku zahtevali od klepetalnika, so dali toplo-hladne rezultate, ki so od nas terjali tudi nekaj naknadnega preverjanja pravilnosti dejstev ter povzročali glavobole zaradi mrcvarjenja določenih besed in sklonov, a potencial, da ChatGPT postane zmogljivo orodje v arzenalu povprečnega slovenskega uporabnika spleta brez naprednih računalniških znanj, vendar obstaja. Sledi nekaj primerov, kako se ChatGPT odziva na vprašanja in zahteve v slovenščini.

ChatGPT lahko napiše kratek povzetek daljšega besedila. Dovolj je že, da v klepetalnik prilepite spletno povezavo do besedila. V konkretnem primeru je šlo za naš ponedeljkov članek o predstavitvi prvega pametnega telefona iPhone:

ChatGPT smo vprašali, kateri novi avtomobili s ceno do 30 tisoč evrov veljajo za najbolj zanesljive, postregel nam je z izborom petih:

Nekoliko bolj kompleksna naloga. Od ChatGPT smo zahtevali seznam dvajsetih največjih slovenskih mest glede na število prebivalcev in njihove zemljepisne koordinate, rezultate pa smo želeli v obliki tabele. Klepetalnik se je potrudil, a nekoliko zamočil pri navajanju nekaterih podatkov, saj je ponekod upošteval število prebivalcev občin in ne samo mest:

ChatGPT smo izzvali, naj reši klasično matematično uganko o žogi in loparju (oziroma v nekaterih različicah žogi in kiju). Rešitev je bila pravilna, postregel je tudi z izračunom:

Iskalcu nove službe, ki želi delati kot hotelski receptor, je ChatGPT tako napisal motivacijsko pismo:

ChatGPT zna napisati tudi pravljico. Zahtevo za zapis o mački, ki je uspešna investicijska bančnica, smo podali v angleškem jeziku, vendar določili parameter, naj ChatGPT pravljico napiše v slovenskem jeziku:

ChatGPT ni prav dober komik, vsaj v slovenskem jeziku ne. Poglejte šale, ki si jih je izmislil o Slovencih, ki dopustujejo na Hrvaškem:

Preprosta razlaga stvari je ena od lastnosti, ki jo številni uporabniki pri ChatGPT hvalijo najbolj. Mogoče je tudi opredeliti starost poslušalca, ki je ciljno občinstvo pojasnila, in ChatGPT bo ustrezno prilagodil kompleksnost svojega besednjaka:

Za blogerje, ki potrebujejo generične vsebine za svoje spletne portale:

Za filmske ustvarjalce:

Kot smo že omenili, je ChatGPT postal priljubljeno orodje programerjev, ki ga uporabljajo tudi za precej bolj kompleksne naloge, kot je pisanje kode za preprost vnos podatkov:

Eno od področij, na katerih klepetalnik ChatGPT ni najboljši, je komentiranje aktualnih dogodkov. Če je vprašanje dovolj splošno, bo postregel samo z generičnim odgovorom, če pa ga zastavimo bolj specifično, nanj pogosto ne bo mogel odgovoriti, ker aktualnih dogodkov ne spremlja. Njegov "trening" je namreč potekal s podatki, zbranimi do konca leta 2021:

