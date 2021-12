Naj bo na vsakem koraku z vami Samsung Galaxy Watch4

Oglasno sporočilo

Zahvaljujoč pametnim uram in njihovi revolucionarni tehnologiji lahko od zdaj svoje zdravje spremljamo na vsakem koraku in zaživimo bolje. Naj bo to vaša prva novoletna zaobljuba. Še prej pa si podarite darilo, ki vam bo na tej poti pomagalo – pametno uro Samsung Galaxy Watch4 ali Watch4 Classic.

Inovativna tehnologija za bolj zdravo življenje

Serijo pametnih ur Galaxy Watch4 odlikuje najbolj inovativna funkcija do zdaj, senzor BioActive 3v1. Z enim samim čipom skrbi za visoko natančnost merjenja in zagotavlja, da z le nekaj kliki ugotovite svoj krvni tlak in atrijsko fibrilacijo – nepravilen srčni utrip, izmerite raven kisika v krvi in izračunate celotno sestavo svojega telesa. Ponuja vam tudi popolnoma prilagojen pristop k vsakodnevnemu spremljanju fitnes aktivnosti, vnosa kalorij in vode. Olajšajte si dinamičen vsakdan in, kar je najpomembneje, poskrbite za svoje zdravje! In ne samo to.

Pametni uri Samsung Galaxy Watch4 in Watch4 Classic omogočata, da z napredno funkcijo Sleep Scores izboljšate tudi svoje spanje. Pozorno lahko spremljate ritem spanja, zaznavate smrčanje in spremljate raven kisika v krvi med spanjem. Z napredno analizo pa lahko spanje s pomočjo nasvetov, ki vam jih ponudi ura, tudi izboljšate.

Ne samo za ljubitelje tehnologije, pač pa tudi za ljubitelje dizajna

Pametne ure Galaxy Watch4 vas bodo navdušile tudi kot popoln modni dodatek, saj sodobno obliko pametnih ur Samsung dopolnjujejo tudi trendovske barve paščkov – pri Galaxy Watch4 Classic sta to srebrna in črna, pri Galaxy Watch4 pa črna, srebrna in zelena.

Ob takšni izbiri boste z lahkoto dopolnili svoj videz za vsako priložnost. To lahko storite tako, da zamenjate pašček, še lažje pa je, če izkoristite vse prednosti sodobne tehnologije, saj lahko menjate tudi zaslon ure. Izbirajte med analognimi in digitalnimi številčnicami z raznovrstnimi ozadji, fonti in barvami, ki se ujemajo z vašim okusom, vremenom ali priložnostjo. Začinite svoje številčnice s funkcijo AR Emoji in pokažite svoj slog, animirane slike pa bodo prikazovale, kaj počnete, npr. tečete ali poslušate glasbo. Za ozadje lahko izberete tudi kakšno svojo fotografijo, možnosti so res neomejene.

Podarite "galaksijo" v mali napravi, ki pomeni veliko spremembo

Pametna ura Samsung Galaxy je lahko res čudovito darilo za vaše najdražje, lahko pa jo podarite kar sami sebi. Izberite Galaxy Watch4 ali Galaxy Watch4 Classic zase ali za svoje najdražje, Samsung pa vam podari dodatna paščka.



Če se odločite za katerega od teh modelov pametnih ur Samsung, boste do 31. 12. 2021 prejeli dva dodatna paščka in priložnost, da dopolnite svoj slog – to vam omogočata hibridni usnjeni pašček v barvi gorčice in ekstremno športni pašček bele barve.



Vabimo vas, da preverite tudi celotno mamljivo praznično ponudbo Pričnite praznike s Samsung Galaxy in nas obiščite vsak dan razen nedelje do 31. 12. 2021 med 9. in 21. uro v Cityparku in Supernovi v Ljubljani ter v City centru v Celju.



