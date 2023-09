Mobilni paketi brez vezave, ki jih lahko kadarkoli spremenite

Oglasno sporočilo

Potrebe posameznikov se lahko spreminjajo iz meseca v mesec. HoT, HOFER Telekom, to razume, zato ima v ponudbi pakete mobilne telefonije in mobilnega interneta, ki jih lahko vsak mesec sproti prilagajate svojim željam. Letos so paketi HoT še boljši, cena najbolj priljubljenega paketa pa se je ob izboljšanju še znižala.

HoT znova izboljšal pakete. Foto: HoT

Izboljšani paketi, nižja cena

Da HoT ne bo nikoli višal cen, je večna obljuba, zaradi katere se za tega mobilnega operaterja odloča vse več uporabnikov, hkrati pa se paketi tradicionalno vsako leto izboljšujejo. Pri priljubljenem paketu HoT EXTRA je zdaj vključenih 200 GB prenosa podatkov (prej 150 GB), cena pa ni ostala ista, temveč se je znižala na 13,99 evra, in to za vse nove in obstoječe uporabnike. Izboljšujejo se tudi preostali mobilni paketi HoT. HoT MAXI, ki je primeren za vse, ki se želijo neobremenjeno pogovarjati po telefonu ali brezskrbno brskati po spletu, za samo 9,99 evra ponuja 100 GB. Pri HoT MINI, ki je odlična izbira za manj zahtevne uporabnike, pa 6 GB prenosa podatkov v Sloveniji prejmete za samo 6,99 evra. Med paketi, ki so na voljo brez vezave, lahko preklapljate brezplačno. Vsak mesec lahko izberete paket, ki vam najbolj ustreza.

Ob prenosu številke prejmete dodatnih deset evrov Uporaba storitev HoT je izjemno enostavna. Na HoT lahko preklopite z nekaj kliki, prek spleta pa uredite tudi prenos telefonske številke. Ob prenosu številke na HoT do 31. 10. 2023 prejmete HOFER bon v vrednosti deset evrov.

Za sproščeno brskanje tudi v tujini

Vsi mobilni paketi poleg določene količine klicev in SMS v tujini omogočajo tudi prenos podatkov v tujini. Paket HoT EXTRA ponuja 7 GB v EU, HoT MAXI 5 GB, HoT MINI pa 3 GB. Seveda lahko količino še povečate. Dodatnih 5 GB v EU si zagotovite z doplačilom le petih evrov, 1 GB v omrežju 1 Srbija pa za 4,99 evra. Različne možnosti lahko dodate ali izključite kar prek spleta, mobilne aplikacije ali s klicem v center za podporo uporabnikom. HoT v vsakem trenutku zagotavlja tudi pregled nad porabo in stroški.

Novost: HoT GIGA neomejeni

Ob šesti obletnici poslovanja v Sloveniji je HoT uporabnikom ponudil čisto nov paket za mobilni internet HoT GIGA neomejeni. Novi paket za le 17,99 evra dostavi točno to, kar obljublja v imenu – neomejeno količino podatkov v Sloveniji s polno hitrostjo prenosa podatkov do 50/10 Mbit/s, za le dva evra doplačila mesečno pa je na voljo možnost 5G s polno hitrostjo do 1000/200 Mbit/s. Višje hitrosti so na voljo v mobilnem omrežju 5G, pa tudi v LTE, če naprava uporabnika ne podpira 5G.

V ponudbi HoT ostajajo tudi drugi paketi mobilnega interneta. HoT GIGA mini s 30 GB prenosa podatkov za le 6,99 evra, kar zadostuje za brezskrbno brskanje po spletu doma, na poti ali v pisarni, poslušanje podkastov ali igranje spletnih mobilnih iger. HoT GIGA s 300 GB prenosa podatkov za 14,99 evra je več kot dovolj za brezskrbno uporabo interneta tudi za naprednejše uporabnike, ki internet uporabljajo za delo in zabavo. Tudi če ga boste delili z drugimi v gospodinjstvu ali pisarni, je malo verjetno, da boste porabili vse zakupljene količine.

Foto: HoT

In tu je še WiFi2Go – gre za mobilno omrežje WiFi, v katerega se lahko poveže vsa družina, namestite pa ga v nekaj preprostih korakih. V paketu je vse, kar potrebujete: kartica SIM, modem WiFi in HoT GIGA s 300 GB prenosa podatkov v Sloveniji za 30 dni v vrednosti 14,99 evra.

Zakaj HoT?

Preprosto zato, ker ste pri HoT lahko vedno brez skrbi. HoT nikoli ne bo višal cen paketov, vsako leto se paketi izboljšajo za vse uporabnike, nove in obstoječe, pakete lahko preprosto prilagajate trenutnim potrebam, saj ni nobenih vezav, hkrati pa dobra pokritost omrežja zagotavlja sproščeno klepetanje in neobremenjeno brskanje po spletu.

Pri HoT zagotavljajo še odlično podporo uporabnikom, saj na telefonske klice odgovorijo v povprečju v 13 sekundah, na e-pošto v treh urah, na spletni klepet pa se v povprečju javijo v 25 sekundah. To se kaže tudi v zadovoljstvu HoT-ovih uporabnikov, ki so v raziskavi* o zadovoljstvu z mobilnimi operaterji najbolj zadovoljni: največ bi jih priporočilo HoT, največ bi jih ponovno izbralo HoT in najmanj jih izrazi željo po menjavi operaterja.

Rast števila HoT-ovih uporabnikov. Foto: HoT

HoT, HOFER Telekom, je maja upihnil šesto svečko. Leta 2023 je presegel 140 tisoč uporabnikov, cene paketov pa se kljub rednim osvežitvam od vstopa na slovenski trg leta 2017 niso nikoli zvišale.

Naročnik oglasnega sporočila je HOFER.