Mobilni paketi – ali se res izplača vezati za dve leti? | HoT.si

Ste vedeli, da se pri sklenitvi mobilnih paketov ni treba vezati za dve leti? Preberite, kako lahko prihranite pri stroških in ostanete povezani!

Mobilni paketi – ali se res izplača vezati za dve leti?

V današnjih časih mobilne telefone menjamo vse pogosteje. Prav ob menjavi telefona pa se nas veliko odloči tudi za vezavo mobilnega paketa za dve leti. Pa se vezava zares izplača? Je za katerega uporabnika primernejši predplačniški paket brez vezave?

Zakaj se odločiti za paket brez vezave

V drugem četrtletju leta 2021 je največ uporabnikov na slovenskem trgu mobilnih omrežij pridobil operator HoT, ki ponuja pakete brez vezave in HOFERjev nakup telefona brez vezave.

Nakup telefona brez vezave in predplačniški mobilni paket sta čedalje bolj priljubljena pri Slovencih.

Vedno večja priljubljenost paketov brez vezave operaterja HoT ni presenetljiva. Uporabniki mobilnih telefonov svoj mobilni paket namreč velikokrat precej preplačujejo.

Razlogov za to je veliko:

Potrebe posameznika se v dveh letih bistveno spremenijo. Za primer lahko vzamemo osebo, ki je pred pandemijo svoje delo opravljala v pisarni, zdaj pa dela od doma. Kar naenkrat potrebuje občutno manj prenosa podatkov, saj bistveno več časa preživlja doma.

Pomanjkanje paketov za osnovne uporabnike. Zaradi vedno boljših mobilnih naprav so temu primerno vedno bolj zmogljivi tudi mobilni paketi. Številni ponujajo neomejene klice, SMS-e in prenos podatkov. Pa je to res najboljše za povprečnega uporabnika mobilnih telefonov? Ne! Najboljši mobilni paket je tisti, ki bo zadovoljil vaše potrebe ter vam ne bo ponujal obilice storitev, ki jih pravzaprav sploh ne potrebujete

Preplačevanju storitev se lahko izognete s HoT paketi. Izbirate lahko med mobilnimi paketi MINI, MAXI in EXTRA, ki vključujejo minute klicev, SMS-e in prenos podatkov. HoT GIGA mini in HoT GIGA pa sta namenjena vsem, ki potrebujejo predvsem mobilni internet.

Zvišanje cen? Nikoli!

HoT svojim uporabnikom zagotavlja nekaj povsem revolucionarnega, in sicer da ne bo nikoli podražil nobenega od svojih paketov. Prav tako zagotavlja še eno redkost na trgu mobilne telefonije – enake cene za obstoječe in tudi nove naročnike.

Še več, ponuja tudi brezplačno menjavo paketa kadarkoli – preprosto in brez zapletov. Če uporabnik ugotovi, da ima zakupljenih premalo ali preveč minut, SMS-ov ali prenosa podatkov, lahko paket povsem preprosto spremeni. To lahko naredi prek spletnega mesta HoT ali mobilne aplikacije Moj HoT.

Odlični paketi za vsakega in možnost plačevanja po vaši meri

Ste vedeli, da je HoT pred kratkim (že petič!) povečal količine v svojih paketih, cene pa so, kot obljubljeno, ostale enake? V HoT ponudbi lahko brez vezave izbirate med naslednjimi mobilnimi paketi:

HoT MINI

Mobilni paket HoT MINI je najcenejši in stane zgolj 6,99 evra. V to ceno je vključenih 1.500 minut in 1.500 SMS-ov v vsa slovenska omrežja ter 6 GB prenosa podatkov.

HoT MAXI

Naročnina za paket HoT MAXI znaša 9,99 evra. V ceno je vštetih neskončno minut telefoniranja in neskončno SMS-ov v vsa slovenska omrežja.

Ta odličen paket je izvrsten za vse, ki radi telefonirate in pogosto komunicirate prek SMS-ov, a želite svobodo brez vezave in izjemno ugodno ceno. Vključenih je tudi 80 GB prenosa podatkov v Sloveniji in 5 GB prenosa med gostovanjem v EU.

HoT EXTRA

HoT EXTRA je največji mobilni paket in stane 14,99 evra. Vključuje neskončno minut telefoniranja in neskončno SMS-ov v vsa slovenska omrežja ter ogromnih 150 GB prenosa podatkov.

Prav tako je v naročnino vključenih 300 minut in 300 SMS-ov ter 7 GB prenosa podatkov med gostovanjem v EU.

HoT GIGA mini

Je cenejši podatkovni paket in stane 6,99 evra, vključuje pa 30 GB prenosa podatkov v Sloveniji in 2 GB med gostovanjem v tujini.

HoT GIGA pa stane 14,99 evra in vključuje 300 GB prenosa podatkov v Sloveniji.

HoT – HOFER Telekom ponuja veliko izbiro odličnih in ugodnih paketov, dostopnih vsakomur.

Plačilo storitev? Brez težav!

Prednost HOFER HoT paketov je tudi ta, da je več možnosti plačil.

Tako lahko prav vsi, tudi tisti, ki ne obvladajo spletnega bančništva, preprosto opravijo plačilo.

Svoje storitve na HoT-u lahko uporabniki plačajo na kar štiri različne načine:

Enkrat mesečno: Plačilno sredstvo vnesete samo prvič, nato se vam redno vsak mesec račun napolni samodejno in vas o polnitvi obvesti. Če zakupljene enote prekoračite, se lahko polnitve opravijo večkrat, o čemer ste seveda obveščeni.

SMS-plačilo: Stanje na računu HoT lahko napolnite z SMS-sporočilom. Povsem preprosto, brez vnašanja bančnih informacij in drugih podrobnosti, je to odličen način plačila za vse, ki niso vešči spletnega nakupovanja. HoT vas o poteku paketa ali prenizkem stanju obvesti prek SMS-sporočila, vi pa z SMS-om preprosto odgovorite in napolnite račun.

Plačilne kartice in bančni račun: Plačilo lahko opravite tudi s plačilnimi karticami, kot so Visa, Mastercard, Diners, prek bančnega računa ali portala PayPal. HoT je tudi edini operater, pri katerem lahko plačilo izvedete s storitvijo Apple Pay.

Vrednostnica: Vrednostnico za polnitev računa HoT lahko kupite v katerikoli trgovini HOFER, in sicer za 5, 10 ali 20 evrov. Prek pregledne in preproste spletne strani, SMS-a, klica ali aplikacije Moj HoT pa vrednostnico povežete s svojim uporabniškim računom in tako v trenutku opravite plačilo.

Mobilna aplikacija Moj HoT ali spletni portal Moj HoT vam omogočata, da redno spremljate svojo porabo in stanje na računu. Prav tako lahko kadarkoli spremenite svoj paket ali izvedete plačilo.