Mobilna revolucija VEČ 3.0

Oglasno sporočilo

Šest let je naokoli, odkar je telekomunikacijski operater Telemach predstavil pakete družine VEČ , ki so postali pravi hit v slovenskem prostoru. Z njimi je namreč Telemach že ves čas najhitreje rastoči mobilni operater v Sloveniji, zadnjo nadgradnjo pa so paketi doživeli prav pred kratkim. Z različico 3.0 podjetje ponovno dokazuje, da premika meje mobilne telefonije in ustvarja pravo mobilno revolucijo.

Hiter telekomunikacijski razvoj se kaže tudi v nenehnih nadgradnjah paketov VEČ. Pri Telemachu so vedno pozorni, da so jih deležni tako novi kot obstoječi naročniki. Danes se zdi 0,5 GB prenosa podatkov, kolikor jih je bilo v prvotnem paketu VEČ, kar smešnih, ŠE VEČ jih je imel tedaj 5 GB, NAJVEČ pa 10 GB.

Prav s paketom NAJVEČ so pri Telemachu leta 2019 poskrbeli za veliki pok, saj so kot prvi v Sloveniji predstavili neomejen prenos podatkov. Danes seveda tudi VEČ in ŠE VEČ ponujata občutno večjo količino prenosa podatkov kot na začetku, od zadnje nadgradnje 5 GB oziroma 80 GB, novost pa je tudi, da zdaj tudi najmanjši paket vsebuje neomejene klice.

Po novem tako vsi trije paketi ponujajo neomejene klice in sporočila.

Paketi VEČ so v letih od 2015 doživeli veliko sprememb, a nekaj je ostalo enako: so transparentni, enostavni in vsebinsko bogati. In zato so tudi najbolj prodajani mobilni paketi – Telemach ima namreč že 620 tisoč zadovoljnih mobilnih uporabnikov.

Naročnik oglasnega sporočila je Telemach d.o.o.