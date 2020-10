Mnoge je včeraj razveselila najboljša novica v letu 2020

Nekaj dni po tem, ko je bila v Sloveniji zaradi novega koronavirusa prvič razglašena epidemija, je bitcoin padel najnižje v letu 2020. 15. marca je bilo treba na večini borz s kriptovalutami za en bitcoin odšteti manj kot 5.000 evrov.

Osem dni po vnovični razglasitvi epidemije v Sloveniji bitcoin kotira tako visoko kot letos še ni. V torek je namreč presegel ceno 11.500 evrov oziroma 13.600 ameriških dolarjev. Nazadnje je bil toliko vreden 26. junija lani.

Foto: Getty Images

Na tokratno rast cene bitcoina vpliva več dejavnikov. Med njimi se najpogosteje omenjata institucionalna podpora kriptovalutam (JPMorgan Chase, največja banka v ZDA, je začela izdajati svojo kriptovaluto, največja banka v Singapurju naj bi odpirala lastno kriptoborzo, Evropska centralna banka bo začela testirati digitalni evro) in naložbe velikih gospodarskih družb (MicroStrategy, Square) v bitcoin.

Gre le še za en hitro dosežen vrh - bitcoin je v zadnjem mesecu zrasel za 26 odstotkov -, ki mu bo sledil vnovičen strm padec? Napovedovanje gibanja cen je v svetu kriptovalut nehvaležno delo, a mnogi poznavalci menijo, da tokrat ni tako.

Če bitcoin doseže in zadrži ceno 14.000 ameriških dolarjev (okrog 11.850 evrov), bo naslednja postaja magična meja 20.000 dolarjev, ki jo je kriptovaluta enkrat že dosegla, in sicer decembra 2017, meni znani kriptoanalitik Raoul Pal. Po njegovem mnenju ovir za doseganje novih cenovnih rekordov, če znova pade "dvajsettisočica", nato ne bo več.

There are literally only two resistances left on the #bitcoin chart - 14,000 and then the old all-time high at 20,000. I fully expect new all-time highs by early next year at the latest.#irresponsiblylong pic.twitter.com/Xhp8qgHrAC